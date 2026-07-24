IBM InfoSphere Optim Archive هو حلٌّ قابلٌ للتوسع يمكن أن يساعد مؤسستك في إدارة ودعم استراتيجية أرشفة قواعد البيانات. يتيح لك التحكم في أحجام البيانات المتزايدة وتكاليف التخزين المرتبطة بها، مع تحسين أداء التطبيقات وتقليل المخاطر المتعلقة بالاحتفاظ بالبيانات والامتثال.