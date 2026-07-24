IBM InfoSphere Optim Archive

ساعد في تقليل تكاليف الأجهزة والتخزين والصيانة من خلال أرشفة البيانات التاريخية أو سحبها من التطبيقات والأنظمة
انضم إلى المجتمع
شخص يتصفح مكتبة افتراضية تحتوي على كتب رقمية، مسلطًا الضوء على إمكانية الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت بسهولة

قدرات الأرشفة لتحقيق نتائج الأعمال

IBM InfoSphere Optim Archive هو حلٌّ قابلٌ للتوسع يمكن أن يساعد مؤسستك في إدارة ودعم استراتيجية أرشفة قواعد البيانات. يتيح لك التحكم في أحجام البيانات المتزايدة وتكاليف التخزين المرتبطة بها، مع تحسين أداء التطبيقات وتقليل المخاطر المتعلقة بالاحتفاظ بالبيانات والامتثال.

 شاهد الفيديو
تحسين إدارة دورة حياة البيانات

تساعدك أدوات الإدارة على دمج التطبيقات القديمة والتطبيقات الزائدة عن الحاجة أو إيقاف تشغيلها. تعمل الأرشفة على تسريع ترقيات التطبيقات من خلال تقليل حجم البيانات المطلوب ترحيلها.
برامج الامتثال لسياسات الاحتفاظ بالبيانات

يتيح لك Optim Archive تطبيق سياسات الأعمال التي تنظم عملية الاحتفاظ بالبيانات وإمكانية الوصول إليها والتخلص منها. باستخدام سياسة الاحتفاظ بالبيانات، يمكنك حذف البيانات المؤرشفة بثقة عند انتهاء فترة الحاجة إليها.

 
التحكم في نمو حجم البيانات وإدارتها

من خلال تطبيق قدرات أرشفة متقدمة للبيانات المنظمة، يوفر InfoSphere Optim Archive تحكماً مُحسَّنًا في البيانات، مما يساعد على تقليل تكاليف التخزين والصيانة.
تقليل المخاطر والتحكم في التكاليف

لتقليل التكاليف بشكل أكبر، يمكنك تخزين البيانات التاريخية أو المرجعية دون اتصال بالإنترنت على وسائط تخزين طويلة الأجل مثل الأشرطة أو الأجهزة الأخرى. يضمن ذلك حماية الكيانات التجارية المؤرشفة والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
آليات وصول مستقلة عن التطبيقات

يُساهم الوصول المستقل في الاستغناء عن الحاجة إلى الاحتفاظ بالتطبيقات الأصلية أو إصداراتها. كما يتيح للمستخدمين عرض البيانات المؤرشفة والاستعلام عنها وإعداد التقارير بشأنها باستخدام الأساليب المعيارية وأدوات إعداد التقارير المعتمدة في المجال.
إعداد التقارير استنادًا إلى الاستهلاك

يُنتج Optim Archive تقارير عن عمليات الأرشفة والحذف والاستعادة، تعرض معلومات مفصلة حول اتصالات قواعد البيانات، وإمكانية الوصول، وتدفق البيانات، واستخدام الفهارس، وإحصاءات أخرى ذات صلة.
وضع مستويات خدمة متميزة

تحديد مستويات لكل فئة أو تصنيف من البيانات لضمان تحقيق أهداف أداء التطبيقات ومستودعات البيانات باستمرار. ضع مستويات خدمة مناسبة للبيانات الحالية (الساخنة) وبيانات التقارير (الدافئة) والبيانات التاريخية (الباردة).
دعم بيئات المؤسسات

باعتباره حلاً واحدًا قابلاً للتوسّع، يدعم InfoSphere Optim Archive التطبيقات وتقنيات قواعد البيانات وأنظمة التشغيل شائعة الاستخدام.

منتجات ذات صلة

IBM InfoSphere Optim Test Data Management
تحسين وأتمتة عملية إدارة بيانات الاختبار بكفاءة، مع دمج مهام سير العمل والخدمات حسب الطلب، لدعم بيئات التطوير والاختبار السريع
IBM InfoSphere Optim Data Privacy
حماية الخصوصية وضمان الامتثال التنظيمي باستخدام قدرات متقدمة لإخفاء هوية البيانات الحساسة عبر التطبيقات وقواعد البيانات وأنظمة التشغيل.
المزيد من منتجات Optim
اتخِذ الخطوة التالية