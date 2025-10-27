إدارة الغطاء النباتي باستخدام IBM Maximo Application Suite

تجنب مخاطر الغطاء النباتي—راقب وحلل واتخذ إجراءات استباقية لتحسين المرونة التشغيلية

رسم توضيحي لأنشطة IBM Maximo Vegetation Management خطوة بخطوة

تحويل المخاطر إلى مرونة

تُعَد حماية الخطوط الكهربائية ومحطات الطاقة وغيرها من مرافق الخدمات العامة من النباتات غير المرغوب فيها مسألة تتعلق بالسلامة: فقد يؤدي سقوط أغصان الأشجار ونمو الشجيرات بشكل مفرط بالقرب من خطوط الكهرباء إلى انقطاع التيار الكهربائي وخطر اندلاع حرائق الغابات وزيادة المخاطر على الأشخاص والممتلكات. وعمليات الفحص اليدوية التقليدية والجداول الزمنية الثابتة ليست فعَّالة وتفاعلية فقط وتغفل عن المخاطر الحرجة. 

تحوِّل IBM Maximo Vegetation Management البيانات التصويرية والتحليلات والذكاء الاصطناعي إلى رؤى قابلة للتنفيذ، ما يمكِّن الشركات من تحديد المناطق عالية المخاطر بشكل استباقي، ويساعد على إعطاء الأولوية لتقليم الأشجار وتقليل المخاطر وتحسين استخدام الموارد.
تقليل مخاطر انقطاع التيار الكهربائي

امنع انقطاع التيار الكهربائي عن طريق تحديد مخاطر الغطاء النباتي ومعالجتها في وقت مبكر.
زيادة كفاءة التكلفة

قلل من عمليات الفحص اليدوية وتكاليف الصيانة الطارئة من خلال إعطاء الأولوية للمناطق عالية المخاطر.
تحديد الأولويات على أساس المخاطر

حدد أولويات الأصول باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تتعقب حالة النباتات وتحدد الأولويات.
صيانة محسنة

احصل على رؤى حول البيانات وتتبع أوامر العمل والتنفيذ من خلال منتج موحد.

القدرات الرئيسية

لقطة شاشة لأصول IBM Maximo Vegetation Management
احصل على رؤى من خلال مراقبة الغطاء النباتي عن بُعد

تساعد IBM Maximo Vegetation Management المديرين والأطراف المعنية على فهم الحالة الحالية للنباتات في منطقة ما بشكل أفضل باستخدام إدارة الغطاء النباتي عن بُعد.

يُعَد فهم متوسط وأقصى ارتفاع للأشجار أمرًا بالغ الأهمية لتحديد الأشجار التي قد تشكِّل تهديدًا لخدمات المرافق. ويُعَد مهمًا أيضًا لتلخيص التعدي النباتي في المناطق العازلة المحددة حول الأصول. تعمل الأداة على نطاق واسع تلقائيًا وتقيّم نمو النباتات عبر مئات الأميال من خطوط الكهرباء وتسمح بتحديد أولويات تقليم الأشجار وإزالتها في الممرات والأجزاء والمناطق الخاصة بالعمل.
لقطة شاشة لأصول IBM Maximo Vegetation Management
تخصيص مؤشرات الأداء الرئيسية والتقييم

تستخدم IBM Maximo Vegetation Management صور الأقمار الصناعية وبيانات LiDAR لتقييم مدى انتشار النباتات من خلال مقاييس ومؤشرات أداء رئيسية، مثل المسافة إلى موصِّلات الطاقة أو التعدي على المناطق العازلة. ويخصِّص الحل درجات مخاطر للمساعدة على تحديد جهود إزالة الشجيرات وترتيبها حسب الأولوية. من خلال الجمع بين هذه الرؤى وطبقات البيانات الأخرى، يمكن للمستخدمين وضع خطة متكاملة لإدارة النباتات - تتضمن لوحات معلومات مخصصة وتنبيهات ومقاييس صنع القرار وخيارات مرنة لتصدير البيانات.
لقطة شاشة لأصول IBM Maximo Vegetation Management
تقييم أنواع النباتات والمخاطر

توفِّر الأداة رؤًى حول أنواع الأشجار، بما في ذلك تحديد الأشجار الخطرة التي تشكِّل خطر السقوط، وتتنبأ بالمناطق التي يمكن أن يساعد فيها التقليم على حماية خطوط النقل والأصول الأخرى. وبفضل لوحات المعلومات والتنبيهات القابلة للتخصيص، يمكن لمديري الغطاء النباتي تحسين دورات الصيانة الوقائية وتعزيز استراتيجيات إدارة الأصول الاستباقية والاستجابة بسرعة وتقليل الاعتماد على عمليات الفحص اليدوية المكلِّفة.
لقطة شاشة لتتبع أوامر العمل في IBM Maximo Vegetation Management
إدارة أوامر العمل

تحتوي IBM Maximo Vegetation Management على أداة تكامل موحَّدة لإدارة أوامر العمل تساعد على تحويل الرؤى إلى إجراءات في منتج موحَّد يتتبَّع التنفيذ والامتثال وأداء المقاولين - كل ذلك في مكان واحد.
لقطة شاشة لأصول IBM Maximo Vegetation Management
حالات الاستخدام
الطاقة ومرفق الخدمة

تُتيح IBM Maximo Vegetation Management لمرافق الخدمات تحديد المناطق عالية المخاطر والأشجار الخطرة الموجودة بالقرب من الأصول الحيوية بشكل استباقي. ومن خلال الجمع بين صور الأقمار الصناعية وصور LiDAR مع تقييم المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يحدِّد الحل النباتات التي تشكِّل أكبر تهديد لخطوط النقل والتوزيع. وهذا يساعد قادة الصيانة والعمليات على تركيز الموارد حيثما تكون هناك حاجة ماسة إليها - ما يقلل من مخاطر انقطاع التيار الكهربائي ويحسِّن السلامة ويحمي موثوقية الشبكة.

التأمين

باستخدام IBM Maximo Vegetation Management، يمكن لشركات التأمين الاستفادة من صور الأقمار الصناعية وتقنية LiDAR المدمجة مع تقييم المخاطر المدعوم بالذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى دقيقة ومحدَّثة حول مخاطر الغطاء النباتي عبر المحافظ الكبيرة. ويُتيح هذا لشركات التأمين تقييم المخاطر بدقة أكبر وتسعير وثائق التأمين بثقة وتحديد الممتلكات عالية المخاطر لتطبيق تدابير وقائية استباقية. وفي حال وقوع مطالبة، يمكن لشركات التأمين أيضًا استخدام بيانات الغطاء النباتي التاريخية للتحقق من الظروف قبل وقوع الحادث، ما يؤدي إلى تسريع عملية المطالبة والتقليل من الاحتيال. والنتيجة هي تقليل الخسائر وتحسين ثقة العملاء وتعزيز الأداء المالي.
النقل

بالنسبة إلى شركات النقل، يمكن أن تؤدي النباتات غير المُدارة إلى حجب الإشارات وإتلاف البنية التحتية والتسبب في مخاطر على السلامة على طول السكك الحديدية والطرق السريعة والمطارات. تساعد IBM Maximo Vegetation Management على مراقبة نمو النباتات عبر ممرات واسعة، باستخدام صور الأقمار الصناعية وLiDAR جنبًا إلى جنب مع تقييم المخاطر بالذكاء الاصطناعي لتحديد المناطق التي تشكِّل أعلى مخاطر. ومن خلال إعطاء الأولوية لعمليات التقليم ودمج أوامر العمل للاستجابة بشكل أسرع، يمكن لمشغِّلي النقل تقليل حالات التأخير وتحسين سلامة الركاب والبضائع وإطالة عمر البنية التحتية الحيوية.
اتخِذ الخطوات التالية

ابدأ بجولة للتعرف على المنتج أو احجز استشارة مع أحد خبراء IBM لمعرفة كيف يمكن لمؤسستك أن تستفيد من Maximo. 

