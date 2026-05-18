دعم المكتبات للمصادر المفتوحة

بادر بحماية أعمالك دون تحديث أو ترحيل مزعج

لمحة عامة

حماية أعمال Java الخاصة بمؤسستك

لا تزال العديد من تطبيقات Java 8 للمهام الحساسة تعمل على إطارات العمل غير المدعومة (مثل Spring Boot 3.2 و Apache Struts 1.3، على سبيل المثال)، مما يزيد من مخاطر الأمان. ومع ذلك، فإن عمليات الترحيل مكلفة ومزعجة. يوفر IBM Library Support for Spring أمانًا وتوافقًا واستقرارًا فئة المؤسسات دون إعادة كتابة، حتى تتمكن من الحفاظ على تشغيل التطبيقات واستمرار تركيز الفرق وحماية الأعمال. تدعم هذه الأنظمة أحمال تشغيل Java 8 على WebSphere Application Server (WAS) وWAS ND وWebSphere Liberty وRed Hat JBoss EAP وغيرها من أوقات تشغيل Java للمؤسسات.

الميزات

دعم الأمان لمكتبات Java الرئيسية

Spring Boot

تأمين تطبيقات Spring Boot 2.7.x و3.2.x و3.3.x من خلال تحديثات أمنية في الوقت المناسب.

إطار عمل Spring

حافظ على استثماراتك في إطار العمل Spring 5.3.x و6.1.x دون تعطيل العمليات التشغيلية.

Apache Struts

حماية عقود من الاستثمار في Struts مع دعم شامل للإصدارات 1.1 و1.5 و 2.5. تخلص من الثغرات الأمنية الحساسة أثناء التخطيط لخارطة طريق التحديث الخاصة بك.

لطالما كان Hibernate ORM إطار عمل أساسيًا لأنظمة التخزين المؤسسية في Java و ORM. ومع ذلك، لا تزال العديد من عمليات النشر تعتمد على إصدارات لم تعد تتلقى صيانة نشطة في المجتمع، مما يزيد من التعرض للثغرات الأمنية. يلبي دعم مكتبة IBM Library Support for Hibernate هذه الفجوة من خلال توفير تحديثات أمنية مستمرة ومعالجة CVE حساس، مما يمكن المؤسسات من الحفاظ على تطبيقاتها القائمة على السبات وتأمينها مع الاستمرار في تشغيل بيئاتها الحالية دون انقطاع. تتضمن الإصدارات المدعومة 5.6.x و 6.4.x.

استخدام البدائل المباشرة لإطار العمل Spring و إطار العمل Struts الحاليين، المصممة لعدم إجراء أي تغييرات في الرمز البرمجي. هذا يحافظ على منطق التطبيق، وعملية البناء الحالية، ويقلل من جهد التحديث.

ضمان الالتزام بالامتثال وطول عمر التطبيق لتطبيقات Java الحالية مع تحديثات قائمة على الأمان لإطارات العمل والمكتبات مفتوحة المصدر الحالية.

حافظ على حيوية التطبيقات في جميع أنحاء ممتلكاتك مع استثمار بسيط مدعوم بتحديثات موجّهة تضمن الأمان طويل الأجل أثناء تحديث تطبيقاتك.

حالات الاستخدام

المصدر المفتوح لأحمال التشغيل الحديثة

تحديث الأنظمة القديمة

عرض Python/Go/Node.js على IBM Z لتوسيع أو إعادة هيكلة التطبيقات المركزية الحالية، مع تقليل المخاطر والتكلفة مع إضافة القنوات الرقمية.
تمكين واجهة برمجة التطبيقات

ابن واجهات برمجة تطبيقات REST/GraphQL مع مكتبات مفتوحة المصدر لتقديم بيانات مصرفية فورية إلى تطبيقات الهواتف المحمولة والتحليلات.
أتمتة عمليات التطوير

استخدم برامج Python النصية وتكامل Zowe من أجل مسارات التكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD) التي تمتد عبر بيئات السحابة الهجينة والكمبيوتر المركزي.
الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي المحلي

نشر نماذج مبنية على ONNX على IBM Z، مع الحفاظ على البيانات الحساسة في الأماكن الصحيحة مع الاستفادة من التحليلات الحديثة.
أحمال تشغيل الحاويات

تشغيل مكتبات مفتوحة المصدر كحاويات على Red Hat OpenShift on IBM Z لتطوير لا يعتمد على اللغة.
تكامل عبر المنصات

شارك الخدمات بين z/OS وLinux on Z، ومثيلات السحابة العامة عبر مكتبات مشتركة.
ملحقات ISV

تمكين المكونات الإضافية للجهات الخارجية التي تم إنشاؤها باستخدام مجموعات مألوفة مفتوحة المصدر للتوصيل بخدمات IBM Z.
تطوير ملائم للمواهب

خفض منحنى التعلم للمطورين الجدد من خلال دعم اللغات التي يعرفونها بالفعل.
اتخِذ الخطوة التالية

