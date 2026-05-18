بادر بحماية أعمالك دون تحديث أو ترحيل مزعج
حماية أعمال Java الخاصة بمؤسستك
لا تزال العديد من تطبيقات Java 8 للمهام الحساسة تعمل على إطارات العمل غير المدعومة (مثل Spring Boot 3.2 و Apache Struts 1.3، على سبيل المثال)، مما يزيد من مخاطر الأمان. ومع ذلك، فإن عمليات الترحيل مكلفة ومزعجة. يوفر IBM Library Support for Spring أمانًا وتوافقًا واستقرارًا فئة المؤسسات دون إعادة كتابة، حتى تتمكن من الحفاظ على تشغيل التطبيقات واستمرار تركيز الفرق وحماية الأعمال. تدعم هذه الأنظمة أحمال تشغيل Java 8 على WebSphere Application Server (WAS) وWAS ND وWebSphere Liberty وRed Hat JBoss EAP وغيرها من أوقات تشغيل Java للمؤسسات.
دعم الأمان لمكتبات Java الرئيسية
Spring Boot
تأمين تطبيقات Spring Boot 2.7.x و3.2.x و3.3.x من خلال تحديثات أمنية في الوقت المناسب.
إطار عمل Spring
حافظ على استثماراتك في إطار العمل Spring 5.3.x و6.1.x دون تعطيل العمليات التشغيلية.
Apache Struts
حماية عقود من الاستثمار في Struts مع دعم شامل للإصدارات 1.1 و1.5 و 2.5. تخلص من الثغرات الأمنية الحساسة أثناء التخطيط لخارطة طريق التحديث الخاصة بك.
لطالما كان Hibernate ORM إطار عمل أساسيًا لأنظمة التخزين المؤسسية في Java و ORM. ومع ذلك، لا تزال العديد من عمليات النشر تعتمد على إصدارات لم تعد تتلقى صيانة نشطة في المجتمع، مما يزيد من التعرض للثغرات الأمنية. يلبي دعم مكتبة IBM Library Support for Hibernate هذه الفجوة من خلال توفير تحديثات أمنية مستمرة ومعالجة CVE حساس، مما يمكن المؤسسات من الحفاظ على تطبيقاتها القائمة على السبات وتأمينها مع الاستمرار في تشغيل بيئاتها الحالية دون انقطاع. تتضمن الإصدارات المدعومة 5.6.x و 6.4.x.
استخدام البدائل المباشرة لإطار العمل Spring و إطار العمل Struts الحاليين، المصممة لعدم إجراء أي تغييرات في الرمز البرمجي. هذا يحافظ على منطق التطبيق، وعملية البناء الحالية، ويقلل من جهد التحديث.
ضمان الالتزام بالامتثال وطول عمر التطبيق لتطبيقات Java الحالية مع تحديثات قائمة على الأمان لإطارات العمل والمكتبات مفتوحة المصدر الحالية.
حافظ على حيوية التطبيقات في جميع أنحاء ممتلكاتك مع استثمار بسيط مدعوم بتحديثات موجّهة تضمن الأمان طويل الأجل أثناء تحديث تطبيقاتك.
المصدر المفتوح لأحمال التشغيل الحديثة
عرض Python/Go/Node.js على IBM Z لتوسيع أو إعادة هيكلة التطبيقات المركزية الحالية، مع تقليل المخاطر والتكلفة مع إضافة القنوات الرقمية.
ابن واجهات برمجة تطبيقات REST/GraphQL مع مكتبات مفتوحة المصدر لتقديم بيانات مصرفية فورية إلى تطبيقات الهواتف المحمولة والتحليلات.
استخدم برامج Python النصية وتكامل Zowe من أجل مسارات التكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD) التي تمتد عبر بيئات السحابة الهجينة والكمبيوتر المركزي.
نشر نماذج مبنية على ONNX على IBM Z، مع الحفاظ على البيانات الحساسة في الأماكن الصحيحة مع الاستفادة من التحليلات الحديثة.
تشغيل مكتبات مفتوحة المصدر كحاويات على Red Hat OpenShift on IBM Z لتطوير لا يعتمد على اللغة.
شارك الخدمات بين z/OS وLinux on Z، ومثيلات السحابة العامة عبر مكتبات مشتركة.
تمكين المكونات الإضافية للجهات الخارجية التي تم إنشاؤها باستخدام مجموعات مألوفة مفتوحة المصدر للتوصيل بخدمات IBM Z.
خفض منحنى التعلم للمطورين الجدد من خلال دعم اللغات التي يعرفونها بالفعل.