سجّل في موقع ®Instana ندوة الإنترنت القادمة لمشاهدة العروض التوضيحية المباشرة والحصول على تحديثات حول ميزة منتجنا الجديد وطرح أسئلة على منصة إنستانا ®الخاصة بك.
انضم إلينا لتتعرف على كيفية توفير قدرات التسجيل الموسعة من ®Instana، المبنية على نظام OpenTelemetry، حلاً شاملاً وقابلاً للتكوين للمراقبة الشاملة. سوف نناقش الميزة الاستراتيجية لدمج هذه الميزة مع مجموعة البيانات الموجودة لديك، مما يوفر بديلاً قوياً لأنظمة الإرث مثل Splunk و New Relic. لا تفوّت هذه الفرصة لترى كيف يمكن للسجلات في السياق أن تحدث ثورة في ممارساتك في مجال الملاحظة.
شاهد ندوة ندوة الإنترنت السابقة لتتعلم كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من قابلية الملاحظة محمول إلى قابلية التشغيل.
تعلّم كيف أن الطريقة الوحيدة لتلبية التوقعات غير المعقولة التي أُلقيت على فرق عمليات المعلوماتية وفرق التدريب على المعلوماتية والتطبيق غير المعقولة هي الطريقة الوحيدة لتلبية التوقعات غير المعقولة التي أُلقيت على فرق عمليات المعلوماتية والتطبيق بنفس حيل المراقبة القديمة.
تعرف على سبب كون IBM Instana Observability أداة الجيل التالي للمراقبة التقليدية والملاحظة التقليدية لكامل تكنولوجيا المعلومات أفقي.
تعرّف على كيفية تحسين ™IBM Instana للأداء وحل المشكلات قبل أن تتاح لها الفرصة للتأثير على العملاء.
شاهد ندوة الإنترنت هذه لتتعلم كيف يمكنك إعادة تعريف مراقبة تطبيق السحابة على AWS من خلال نشر ندوة الإنترنت هذهIBM Instana المستضافة ذاتيًا على AWS سحابة خاصة بك.
في هذه الجلسة، سنعرض في هذه الجلسة أحدث وظائف ®Instana للوحة المعلومات المخصصة: الجداول والرسوم البيانية والمزيد. بعد ذلك، سنقوم بتجميع المعلومات التكنولوجية معًا لنوضح كيف نلاحظ تيارات البيانات الاستيعابية في Kafka.
استخدم النماذج المجردة للمساعدة في التنقل في جهود إعادة التصميم في بيئة متغيرة باستمرار.
اسمع هذه السحابة السحابة الأصلية قصص النجاح. قادت الحاجة إلى الموثوقية وخفة الحركة شركة Tipico إلى الانتقال من البنية المتجانسة إلى الخدمة المصغرة في السحابة.
افهم الطريقة التقنية للمراقبة أفقي، وادرس إيجابيات وسلبيات الطرق الأساسية واستكشف كيف يمكن للفرق الاستفادة من قابلية الملاحظة لتصبح أكثر كفاءة وابتكارًا.
شاهد ندوة ندوة الإنترنت هذه لفهم سبب الحاجة إلى المراقبة الآلية لتحقيق نجاح عملية CI/CD، وكيف تخلق عملية CI/CD تحديات في المراقبة ولماذا تبطئ العمليات اليدوية خط الأنابيب بأكمله.
تعرّف على كيفية مساعدة أداة EUM الخاصة بـ ®Instana في جعل كل تفاعل مع العملاء مفهوماً بشكل جيد وتحسين التجربة الكلية باستمرار.
تعرف على كيفية وأين يجب على قادة التقنية التقنية تحديد أولويات وقتهم وميزانيتهم لمساعدة المالكين والمستخدمين النهائيين على الابتكار بشكل أسرع مع تقليل الموارد.
شاهد ندوة الإنترنت هذه عند الطلب لمعرفة الضروريات المطلقة عندما يتعلق الأمر بمراقبة حساس ®أوركسترات التطبيق.
افهم كيف تخلق حاوية حاوية والخدمة المصغرة فوضى في التطبيق ولماذا تعاني أدوات المراقبة التقليدية مع التطبيق في حاويات. ثم شاهد عرضًا توضيحيًا لحل مراقبة أداء التطبيقات (APM) من ®Instana لإدارة التطبيق المصغرة للحاويات.
شاهد ندوة ندوة الإنترنت هذه للتعرف على المتطلبات الجديدة لعمليات التطوير وفرق عمل هندسة موثوقية الموقع (SRE)، وكيف يمكن تحقيق إدارة فورية لاتفاقية مستوى الخدمة مع ®Instana و Apica.
في هذه الجلسة، سنوضح لك في هذه الجلسة كيفية ضمان نجاح عملية ترحيل التطبيق من خلال استخدام ®Instana للتخطيط لجميع الحالات الطارئة، وتقييم تطبيق السلامة أثناء الترحيل، وضمان التوافر بعد الترحيل.
استمع إلى خبير IBM حول كيفية الاستفادة من ®Instana و ®Turbonomic و Apptio لتحقيق التوازن بين المعلومات التقنية وقيمة الأعمال وتعظيمها.
™IBM Instana يوفر قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي التي يمكن للجميع - وأي شخص - استخدامها. توفر تكنولوجيا المعلومات-المعلومات-المتطلبات المناسبة للقيمة الثابتة مع ضمان مواكبة الملاحظة الاستراتيجية السريعة للتعقيد الديناميكي لبيئات اليوم والغد. من محمول الكومبيوتر المحمول إلى ®إنستانا يدعم أكثر من 250 تقنية ويتزايد.