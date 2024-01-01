شاهد ندوة ندوة الإنترنت السابقة لتتعلم كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من قابلية الملاحظة محمول إلى قابلية التشغيل.

ندوة الإنترنت قابلية الملاحظة غير المعقولة تغيير لعبة المراقبة باستخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي تعلّم كيف أن الطريقة الوحيدة لتلبية التوقعات غير المعقولة التي أُلقيت على فرق عمليات المعلوماتية وفرق التدريب على المعلوماتية والتطبيق غير المعقولة هي الطريقة الوحيدة لتلبية التوقعات غير المعقولة التي أُلقيت على فرق عمليات المعلوماتية والتطبيق بنفس حيل المراقبة القديمة.

ندوة الإنترنت تعرف على سبب كون IBM Instana Observability أداة الجيل التالي للمراقبة التقليدية والملاحظة التقليدية لكامل تكنولوجيا المعلومات أفقي.

ندوة الإنترنت تعرّف على كيفية تحسين ™IBM Instana للأداء وحل المشكلات قبل أن تتاح لها الفرصة للتأثير على العملاء.

ندوة الإنترنت شاهد ندوة الإنترنت هذه لتتعلم كيف يمكنك إعادة تعريف مراقبة تطبيق السحابة على AWS من خلال نشر ندوة الإنترنت هذهIBM Instana المستضافة ذاتيًا على AWS سحابة خاصة بك.

ندوة الإنترنت ®إنستانا الغوص العميق في المقاييس & لوحة المعلومات المخصصة: كيف تراقب ®إنستانا ®إنستانا في هذه الجلسة، سنعرض في هذه الجلسة أحدث وظائف ®Instana للوحة المعلومات المخصصة: الجداول والرسوم البيانية والمزيد. بعد ذلك، سنقوم بتجميع المعلومات التكنولوجية معًا لنوضح كيف نلاحظ تيارات البيانات الاستيعابية في Kafka.

ندوة الإنترنت استخدم النماذج المجردة للمساعدة في التنقل في جهود إعادة التصميم في بيئة متغيرة باستمرار.

ندوة الإنترنت اسمع هذه السحابة السحابة الأصلية قصص النجاح. قادت الحاجة إلى الموثوقية وخفة الحركة شركة Tipico إلى الانتقال من البنية المتجانسة إلى الخدمة المصغرة في السحابة.

ندوة الإنترنت افهم الطريقة التقنية للمراقبة أفقي، وادرس إيجابيات وسلبيات الطرق الأساسية واستكشف كيف يمكن للفرق الاستفادة من قابلية الملاحظة لتصبح أكثر كفاءة وابتكارًا.

ندوة الإنترنت شاهد ندوة ندوة الإنترنت هذه لفهم سبب الحاجة إلى المراقبة الآلية لتحقيق نجاح عملية CI/CD، وكيف تخلق عملية CI/CD تحديات في المراقبة ولماذا تبطئ العمليات اليدوية خط الأنابيب بأكمله.

ندوة الإنترنت تعرّف على كيفية مساعدة أداة EUM الخاصة بـ ®Instana في جعل كل تفاعل مع العملاء مفهوماً بشكل جيد وتحسين التجربة الكلية باستمرار.

ندوة الإنترنت تعرف على كيفية وأين يجب على قادة التقنية التقنية تحديد أولويات وقتهم وميزانيتهم لمساعدة المالكين والمستخدمين النهائيين على الابتكار بشكل أسرع مع تقليل الموارد.

ندوة الإنترنت شاهد ندوة الإنترنت هذه عند الطلب لمعرفة الضروريات المطلقة عندما يتعلق الأمر بمراقبة حساس ®أوركسترات التطبيق.

ندوة الإنترنت افهم كيف تخلق حاوية حاوية والخدمة المصغرة فوضى في التطبيق ولماذا تعاني أدوات المراقبة التقليدية مع التطبيق في حاويات. ثم شاهد عرضًا توضيحيًا لحل مراقبة أداء التطبيقات (APM) من ®Instana لإدارة التطبيق المصغرة للحاويات.

ندوة الإنترنت شاهد ندوة ندوة الإنترنت هذه للتعرف على المتطلبات الجديدة لعمليات التطوير وفرق عمل هندسة موثوقية الموقع (SRE)، وكيف يمكن تحقيق إدارة فورية لاتفاقية مستوى الخدمة مع ®Instana و Apica.

ندوة الإنترنت في هذه الجلسة، سنوضح لك في هذه الجلسة كيفية ضمان نجاح عملية ترحيل التطبيق من خلال استخدام ®Instana للتخطيط لجميع الحالات الطارئة، وتقييم تطبيق السلامة أثناء الترحيل، وضمان التوافر بعد الترحيل.