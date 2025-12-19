منصة Hazelcast In-Memory Computing Platform for IBM Cloud Paks

خزِّن البيانات وبثّها على أي نطاق

اقرأ الملخص
شخص يجلس على درجات خرسانية عريضة في الهواء الطلق، يعمل على جهاز كمبيوتر محمول موضوع على ساقيه، وإلى جواره فنجان قهوة ودفتر ملاحظات.

إنتاجية أعلى وزمن انتقال أقصر

توفر منصّة Hazelcast In-Memory Computing Platform for IBM Cloud Paks منصة حوسبة في الذاكرة متعددة السحابات للبيانات المخزَّنة والمتدفقة على أي حجم أو نطاق. يمكن بناء تطبيقات السحابة الأصلية التي تُنشر في IBM Cloud Pak بمعدل نقل بيانات أعلى وزمن انتقال أقصر باستخدام إطار العمل Hazelcast للوصول عالي السرعة إلى البيانات والحوسبة الموزعة.
أداء في الوقت الفعلي

معالجة البيانات وتجميعها وتصفيتها وتحليلها لحظة إنشائها
قابلة التوسع وتتسم بالمرونة

يمكنك توسيع المجموعات أو تقليصها عن طريق إضافة مثيل خادم أو إزالته.
موثوقية أعلى وأمان أقوى

احصل على قدرات استمرارية الأعمال وأمان مدمج.
وقت أسرع لدخول المنتج إلى السوق

قلّل وقت التطوير باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) الموجهة للكائنات

حالات الاستخدام

رجل يعمل على نظام كمبيوتر مركزي
التكامل مع الكمبيوتر المركزي

احتفِظ بأنظمة الكمبيوتر المركزي لديك، وأضِف إليها قدرات جديدة مثل: إتاحة الوصول إلى البيانات عبر الويب والأجهزة المحمولة، ومعالجة التدفقات في الوقت الفعلي، واستدلال نماذج التعلّم الآلي، ومعالجة مهام الاستخراج-والتحويل-والتحميل (ETL) على نطاق واسع.
    لقطة مقرّبة ليدين تمسكان بهواتف محمولة وتشيران إلى شاشاتها
    تسريع التطبيق

    قلّل اختناقات أداء التطبيقات المرتبطة بعمليات الإدخال/الإخراج على مستوى القرص والشبكة لرفع سرعة النظام الإجمالية. سرِّع تطبيقاتك كثيفة البيانات، وواجهات التعامل مع العملاء، ونماذج التعلّم الآلي.
      صورة مقرَّبة لوحدات كمبيوتر مركزي مكدَّسة
      الحوسبة من الحافة إلى السحابة

      أنشئ بيئة نشر متسقة ومبسّطة من الحافة إلى السحابة بالاعتماد على منصّات بيانات محمولة وخفيفة الوزن.
              عزِّز الأداء من دون المساس بالموثوقية أو الأمان.

              استخدم منصة Hazelcast In-Memory Computing Platform with IBM Cloud Paks لتحقيق القيمة المستفادة من إمكانات السحابة.

              تبسيط التطوير
              أضِف قدرات جديدة بسرعة من خلال منصة مُصمَّمة بالأساس لتمكين المطوّرين.
              أداء بزمن استجابة في حدود الميكروثانية
              يمكنك إنجاز المزيد من العمل في وقت أقل بفضل المعالجة المباشرة في الذاكرة.
              موثوقية ملائمة للمهام بالغة الأهمية
              أسهِم في تحقيق تشغيل بلا توقّف وبمستوى أمان أعلى من خلال حماية بيانات مدمجة.
              تكوين هندسي تجريدي ثلاثي الأبعاد يتكوّن من كتل مستطيلة كبيرة بتدرّجات لونية من الأزرق إلى البنفسجي، مرتَّبة في تشكيل متعاقب على خلفية رمادية حيادية
              اتخذ الخطوة التالية

              اكتشف كيف تساعد منصة Hazelcast In-Memory Computing Platform for IBM Cloud Paks الفرقَ على تحسين عملها.

                             اقرأ المستند التقني
