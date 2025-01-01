يتيح لك Guardium Data Encryption حماية الحقول الحساسة في قواعد البيانات من خلال الترميز الذي يحافظ على التنسيق، وحماية العناصر المحددة في حقول البيانات عبر إخفاء البيانات. تعرَّف على المزيد من خلال قراءة صحيفة البيانات.

