IBM FilesystemImportCM

يوفر لك حلًا لأخذ أي مجموعة من الملفات وأرشفتها كمستندات في IBM® Content Manager.

شخص ينظر إلى شاشة كمبيوتر محمول.

أرشفة المحتوى بسرعة تواكب وتيرة الأعمال

تحتاج الشركات إلى إدارة كميات كبيرة من الملفات على خوادم الملفات الخاصة بها، وغالبًا ما تكون بعض هذه الملفات قديمة. يساعد IBM FilesystemImportCM في تخفيف حمل خادم الملفات هذا من خلال تنسيق أرشفة الملفات في IBM® DB2 Content Manager. تُتيح أداة الأرشفة هذه عملية استيراد ملفات سريعة وسلسة.
عرض الوثائق المؤرشفة

يمكن الوصول إلى الوثائق المؤرشفة من خلال الملفات المتبقية في نظام الملفات.
التكيف مع التغييرات في إجراءات الأعمال

تساعد الوظائف القياسية مع الإعدادات المرنة الأعمال على التكيف مع تغيُّر عمليات الأعمال، مع تخصيص الحل لتلبية متطلبات مؤسستك.
تحسين الكفاءة والإنتاجية

يعمل IBM FilesystemImportCM على زيادة كفاءة الأقسام من خلال تخفيف الحمل على خادم الملفات عبر عملية أرشفة ملفات منسقة.
تقليل تكاليف التشغيل

تُتيح أتمتة مهمة الأرشفة اليدوية تقليل تكاليف الموارد من خلال استخدام الموظفين في وظائف الأعمال الحيوية الأخرى.
الميزات تخفيف سعة التخزين

سيتم حفظ المستندات من نظام الملفات إلى IBM Content Manager، ما يوفر مساحة تخزين إضافية.

 تأمين البيانات

يُعَد تخزين الوثائق في IBM Content Manager طريقة آمنة لتخزين البيانات المؤرشفة.

 توفير استخراج البيانات الوصفية

توفير استخراج البيانات الوصفية من خصائص الملفات، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء ملحقات اختيارية.

 تعديل واجهة المستخدم الرسومية للتكوين

لتسهيل عملية التكوين، يمكن تعديل واجهة المستخدم الرسومية لتناسب احتياجات المستخدمين.

 متطلبات البرنامج

الإصدارات التي تم اختبارها حاليًا:

  • IBM Content Manager 8.3 و8.4
  • IBM® WebSphere

منتجات ذات صلة

IBM Content Manager

تحويل إدارة محتوى المؤسسات التقليدية.

 IBM FileNet BatchIt

توفير استيراد جماعي عالي السرعة للوثائق إلى مستودعات IBM ECM.
اتخذ الخطوة التالية

موارد الخبراء لمساعدتك على النجاح
مزيد من الطرق للاستكشاف خدمات الاستشارات التقنية وثائق المنتج مجتمع إدارة المحتوى والاستخراج موجز حل IBM FilesystemImportCM أدوات إدارة المحتوى المؤسسي (ECM) من IBM