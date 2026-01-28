تحتاج الشركات إلى إدارة كميات كبيرة من الملفات على خوادم الملفات الخاصة بها، وغالبًا ما تكون بعض هذه الملفات قديمة. يساعد IBM FilesystemImportCM في تخفيف حمل خادم الملفات هذا من خلال تنسيق أرشفة الملفات في IBM® DB2 Content Manager. تُتيح أداة الأرشفة هذه عملية استيراد ملفات سريعة وسلسة.