IBM ECM Sidebar for Notes

حل يساعدك على نقل مستندات HCL Notes مباشرة إلى الواجهة الخلفية لإدارة المحتوى المؤسسي IBM ECM

موجز حل IBM ECM Sidebar for Notes
تبسيط التفاعل مع الواجهات الخلفية لإدارة المحتوى المؤسسي IBM ECM من HCL Notes

يمكنك إضافة أو نقل عدد محدد من رسائل البريد الإلكتروني ونسخ المرفقات مباشرة من HCL Notes إلى مستودعات IBM ECM، باستخدام عمليات سحب ووضع بسيطة. ويتيح هذا إمكانية تقليل حجم قواعد بيانات Notes ومشاركة المعلومات ذات الصلة بسهولة مع عدة أشخاص.
لا حاجة لتطويرك

يستخدم مستكشف المحتوى IBM Content Navigator للوصول المباشر إلى مستودعات إدارة المحتوى المؤسسي من HCL Notes. بسعر ثابت، يتلقى العميل أداة مستقرة ومجربة ذات وظائف محددة.
قوة عاملة أكثر ذكاءً

يبسط التفاعل مع مستودعات IBM ECM من عميل البريد الإلكتروني HCL Notes ويحسن إنتاجيتك.
ميزات عميل ECM

يسمح بإضافة رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات إلى مستودعات IBM ECM الخاصة بك. يدعم وظائف التصفح والبحث والمفضلة.

الميزات

يدعم مستودعات IBM ECM

يدعم مستودع IBM® ECM المعروف باسم IBM FileNet Content Manager.

 يزيد من إنتاجية القوى العاملة

يبسط التفاعلات بين مستودعات IBM ECM وعميل البريد الإلكتروني HCL Notes، مما يحسّن كفاءة المستخدمين وإنتاجيتهم.

 تسهيل ابتكار المنتجات والخدمات

يوفر وصولاً مباشرًا إلى مستودعات IBM ECM من خلال HCL Notes.

 يقلل من تكاليف التخزين

يستخدم التخزين المركزي في الواجهة الخلفية لنظام IBM ECM، بحيث يمكن حذف رسائل البريد الإلكتروني في ملف HCL Notes، مما يقلل من متطلبات التخزين. يمكن إرسال المرفقات الكبيرة من خلال رابط للمحتوى، مما يقلل من حجم البريد الإلكتروني.

منتجات ذات صلة

IBM FileNet Content Manager

IBM FileNet Content Manager. IBM FileNet Content Manager هو حل إدارة محتوى مرن ومتكامل الميزات.

 IBM Cloud Pak for Business Automation

عمليات أسرع وأوقات انتظار أقصر للعملاء: هذه قوة الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

 IBM Automation Document Processing

تبسيط عملية التقاط مستندات الأعمال والتعرف عليها وتصنيفها.
