IBM ECM Sidebar for Notes

حل يساعدك على نقل مستندات HCL Notes مباشرة إلى الواجهة الخلفية لإدارة المحتوى المؤسسي IBM ECM
يمكنك إضافة أو نقل عدد محدد من رسائل البريد الإلكتروني ونسخ المرفقات مباشرة من HCL Notes إلى مستودعات IBM ECM، باستخدام عمليات سحب ووضع بسيطة. ويتيح هذا إمكانية تقليل حجم قواعد بيانات Notes ومشاركة المعلومات ذات الصلة بسهولة مع عدة أشخاص.
يستخدم مستكشف المحتوى IBM Content Navigator للوصول المباشر إلى مستودعات إدارة المحتوى المؤسسي من HCL Notes. بسعر ثابت، يتلقى العميل أداة مستقرة ومجربة ذات وظائف محددة.
يبسط التفاعل مع مستودعات IBM ECM من عميل البريد الإلكتروني HCL Notes ويحسن إنتاجيتك.
يسمح بإضافة رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات إلى مستودعات IBM ECM الخاصة بك. يدعم وظائف التصفح والبحث والمفضلة.
يدعم مستودع IBM® ECM المعروف باسم IBM FileNet Content Manager.
يبسط التفاعلات بين مستودعات IBM ECM وعميل البريد الإلكتروني HCL Notes، مما يحسّن كفاءة المستخدمين وإنتاجيتهم.
يوفر وصولاً مباشرًا إلى مستودعات IBM ECM من خلال HCL Notes.
يستخدم التخزين المركزي في الواجهة الخلفية لنظام IBM ECM، بحيث يمكن حذف رسائل البريد الإلكتروني في ملف HCL Notes، مما يقلل من متطلبات التخزين. يمكن إرسال المرفقات الكبيرة من خلال رابط للمحتوى، مما يقلل من حجم البريد الإلكتروني.
IBM FileNet Content Manager. IBM FileNet Content Manager هو حل إدارة محتوى مرن ومتكامل الميزات.
