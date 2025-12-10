خدمات نظام أسماء النطاقات العامة والخاصة
تقدِّم IBM Cloud® DNS Services خدمات نظام أسماء النطاقات الموثوق بها العامة والخاصة مع وقت استجابة سريع وتكرار لا مثيل له وأمان متقدم، ويُدار من خلال واجهة الموقع الإلكتروني لبرنامج IBM Cloud أو عن طريق واجهة برمجة التطبيقات.
تقوم خدمات نظام أسماء النطاقات في IBM Cloud بترجمة طلبات أسماء النطاقات إلى عناوين IP، ويمكن إدارة جميع نطاقاتك عبر واجهة IBM سهلة الاستخدام أو عبر واجهة برمجة التطبيقات.
توفر IBM Cloud DNS Services حلول تحويل أسماء الأجهزة الافتراضية (VMs) داخل شبكة VPC وبين شبكات VPC. يمكن للمستخدمين تحديد مناطق DNS الخاصة بهم وإضافة عناوين IP للمضيف بشكل فردي لتحديد شبكات VPC التي يمكنها الوصول إلى معلومات منطقة DNS.
IBM Cloud Internet Services هي مجموعة من الخدمات للتطبيقات التي تواجه الإنترنت والمواقع والخدمات. تتضمن CIS خدمة DNS عالمية موثوقة تقدم أسرع زمن استجابة، وتكراراً لا مثيل له، وأماناً متقدماً مع ميزة تقليل هجوم موزع لحجب الخدمة (DDoS) مدمجة وDNSSEC.
