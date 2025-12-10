IBM Cloud DNS Services

خدمات نظام أسماء النطاقات العامة والخاصة

البدء انظر خيارات التسعير
رجل يكتب على جهاز كمبيوتر محمول بجوار حمام السباحة.

وقت استجابة سريع وتوافر لا مثيل له وأمان متقدم

تقدِّم IBM Cloud® DNS Services خدمات نظام أسماء النطاقات الموثوق بها العامة والخاصة مع وقت استجابة سريع وتكرار لا مثيل له وأمان متقدم، ويُدار من خلال واجهة الموقع الإلكتروني لبرنامج IBM Cloud أو عن طريق واجهة برمجة التطبيقات.

تقوم خدمات نظام أسماء النطاقات في IBM Cloud بترجمة طلبات أسماء النطاقات إلى عناوين IP، ويمكن إدارة جميع نطاقاتك عبر واجهة IBM سهلة الاستخدام أو عبر واجهة برمجة التطبيقات.

العروض

IBM Cloud® DNS Services

توفر IBM Cloud DNS Services حلول تحويل أسماء الأجهزة الافتراضية (VMs) داخل شبكة VPC وبين شبكات VPC. يمكن للمستخدمين تحديد مناطق DNS الخاصة بهم وإضافة عناوين IP للمضيف بشكل فردي لتحديد شبكات VPC التي يمكنها الوصول إلى معلومات منطقة DNS.

IBM Cloud® Internet Services

IBM Cloud Internet Services هي مجموعة من الخدمات للتطبيقات التي تواجه الإنترنت والمواقع والخدمات. تتضمن CIS خدمة DNS عالمية موثوقة تقدم أسرع زمن استجابة، وتكراراً لا مثيل له، وأماناً متقدماً مع ميزة تقليل هجوم موزع لحجب الخدمة (DDoS) مدمجة وDNSSEC.

ميزات IBM Cloud DNS Services (DNS خاص لـ VPC)

متوفر بدرجة عالية وأداء فعال
متوفرة في جميع مناطق IBM Cloud Multizone Regions لضمان توفر عالي لخدمات DNS بسرعة عالية.
تأمين معلومات DNS الخاصة بك
يمكنك السماح لشبكات VPC المخصصة فقط بالوصول إلى سجلات نظام أسماء النطاقات (DNS) الخاصة بك، والتي تتضمن معلومات اسم المضيف وعنوان IP والتي تعتبر حساسة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات.
دعم تقسيم الأفق لنظام أسماء النطاقات
اجعل مناطقك التي تحمل نفس الاسم تحل إلى عناوين مختلفة عند الاستعلام عنها من شبكات VPC الخاصة والشبكات العامة.

ميزات IBM Cloud Internet Services (نظام أسماء النطاقات العامة)

متوفر دائمًا
تسمح شبكة Cloudflare العالمية بحل DNS على الحافة في كل مركز من مراكز البيانات التابعة لنا في أكثر من 200 مدينة، مما يؤدي إلى تكرار ومدة تشغيل لا مثيل له.
الأمن المتكامل
Cloudflare تقدم حماية مدمجة ضد هجوم موزع لحجب الخدمة (DDoS) وDNSSEC بنقرة واحدة لضمان حماية التطبيق دائمًا من هجمات DNS.
أداء فائق
بفضل شبكة Anycast العالمية من Cloudflare، فإن نظام أسماء النطاقات المعتمد (DNS) عالي الأداء، ويوفر بحثًا سريعًا وانتشارًا عالميًا لنظام أسماء النطاقات.
اتخذ الخطوة التالية

سجل في حساب IBM Cloud واحصل على رصيد بقيمة 200 دولار أمريكي للتطبيقات والخدمات.

 البدء
مزيد من الطرق للاستكشاف الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالتقنيات السحابية