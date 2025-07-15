يمكن أن يساعد Dizzion Managed DaaS المُدار على IBM Cloud المؤسسات في بناء بيئة عمل عن بُعد مرنة وطويلة الأجل، باستخدام أجهزة سطح المكتب السحابية لتحسين أداء المستخدم النهائي والأمان والامتثال. يمكن أن يدعم الحل مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام الصعبة، بما في ذلك بث الصوت والفيديو، والأجهزة الشخصية المتوافقة، وأعباء العمل كثيفة الوسائط.