تقدِّم IBM® Cloud وAmazon Web Services (AWS) قاعدة بيانات سحابية مُدارة بالكامل مصممة لتحديث التطبيقات الحالية في السحابة أو لبناء تطبيقات جديدة مصممة للسحابة.
قاعدة بيانات SQL سحابية مُدارة بالكامل ومدعومة بمحرك IBM® Db2® عالي الأداء.
على منصة IBM Cloud، تتضمن خدمة Db2 SaaS إصدارًا تجريبيًا مجانيًا ليستمتع به المستخدمون دون أي تكلفة. يمكنك الترقية إلى الخطة المدفوعة الكاملة مقابل 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا دون أي قيود على المنتج، واسترداد رصيد بقيمة 200 دولار.
للبدء، قم بإنشاء حساب IBMid أو تسجيل الدخول، ثم حدد الطبقة Lite وانقر فوق إنشاء.
تتضمن الطبقة Lite (المجانية) التفاصيل التالية:
• مساحة تخزين بيانات بسعة 200 ميجابايت.
• 5 اتصالات متزامنة.
• بيئة مشتركة متعددة المستأجرين.
أنشئ قاعدة بيانات Db2 مُدارة بالكامل على AWS، وتمكَّن من تشغيلها وتوسيع نطاقها ببضع نقرات فقط. استمتِع بنموذج الدفع حسب الاستخدام، مع خيار استخدام الترخيص الخاص بك لعملاء Db2 الحاليين.
ومن ميزاته الرئيسية ما يلي:
• التوسع الفوري بضغطة زر.
• أتمتة عمليات النسخ الاحتياطي، واللقطات، وتجاوز الفشل.
• عمليات التكامل الأصلي مع خدمات AWS.
يُعَد IBM® Db2 Warehouse مستودع بيانات سحابيًا مرنًا مُدارًا بالكامل، ومصممًا لتحليلات الأداء العالي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI).
حدِّد خيار IBM Cloud، واختَر فئة Flex One من قائمة الخطط، ثم طبِّق الرمز الترويجي DB2W1K للحصول على 1,000 دولار أمريكي كرصيد مجاني لاستخدامه في الخدمة.
للبدء، أنشئ حساب IBMid أو سجِّل الدخول.
تفاصيل الطبقة تشمل:
• مثيل ذو قسم واحد.
• توسيع نطاق التخزين حتى 4 تيرابايت.
• توسيع القدرة الحاسوبية حتى 28 وحدة معالجة مركزية افتراضية (vCPU).
حدد خيار AWS ، واختر تكوين البداية ، ثم قم بتطبيق الرمز الترويجي DB2W1K لتلقي 1000 دولار أمريكي من الأرصدة المجانية لاستخدامها في الخدمة.
تفاصيل الطبقة تشمل:
• مثيل متعدد الأقسام (MPP).
• توسيع نطاق التخزين بلا حدود باستخدام جداول Db2 على التخزين السحابي للكائنات.
• توسيع نطاق الحوسبة حتى 5760 وحدة معالجة مركزية افتراضية.
إصدار البرنامج Db2 12.1
دون رسوم. لا حاجة لبطاقة ائتمان أو برامج إعلانية. قم بتنزيل إصدار واحد كامل الميزات من ترخيص Db2 Community واستمتع باستخدامه مجانًا للمدة التي ترغب بها.
تفاصيل الطبقة تشمل:
• ذاكرة 16 جيجابايت
• 4 أنوية
احصل على نظرة مبكرة وحصرية لمستقبل إدارة البيانات من خلال برنامجنا Db2 Early Access Program. انضم الآن للحصول على وصول مبكر لأحدث الميزات المتطورة، وساهم في تشكيل مستقبل Db2 من خلال ملاحظاتك القيّمة.
يمكن للعملاء الحاليين ترقية إصدار Community إلى الإصدار Standard أو Advanced من خلال الحصول على مفتاح تفعيل عبر IBM Passport Advantage.
في IBM Db2، تتوفر حاليًا الإصدارات التجريبية التالية: Db2 Community Edition (للبيئات المحلية)، وDb2 Community Edition for Docker، وDb2 SaaS on Cloud، وDb2 Warehouse SaaS on Coud (Db2whc).
نعم، إصدارات Db2 التجريبية متاحة للمستخدمين بدون أي تكلفة.
يمكن لأي شخص يريد تعلُّم Db2 أو تجربته لأغراض إثبات المفهوم (PoC) استخدام العروض التجريبية لـ Db2.
يمكن تنزيل إصدار Db2 Community Edition (المعروف سابقًا باسم Db2 Express-C Edition وDeveloper Community Edition) من مركز تنزيل IBM Db2.
يُرجى الرجوع إلى الوثيقة للاطِّلاع على التفاصيل.
Linux® (مثل CentOS، وRed Hat Enterprise Linux، وSUSE Linux، وUbuntu)، وWindows، وAIX.لمزيد من التفاصيل الخاصة بمستوى نظام التشغيل، يُرجى الرجوع إلى متطلبات نظام Db2 11.5. الإصدار Db2 Community Edition له متطلبات الإصدارَين Advanced وStandard.
نعم، يمكن نشر Db2 Community Edition على Red Hat® OpenShift®.
ترخيص Db2 Community Edition دائم دون انتهاء. حيث يتم تطبيق ملف الترخيص db2dec.lic تلقائيًا أثناء تثبيت Db2، ولا تنتهي صلاحيته. يُرجى الرجوع إلى الوثيقة للحصول على التفاصيل.
ملف db2dec.lic هو الترخيص الافتراضي لإصدار Db2 Community Edition، ويقتصر على 4 أنوية معالجة افتراضية و16 جيجابايت من ذاكرة المثيل. من المهم ملاحظة أن هذا الترخيص ليس إصدارًا تجريبيًا. ومع ذلك، فإننا نقدِّم أيضًا db2trial.lic التي لا تحتوي على قيود على النواة أو الذاكرة، على الرغم من أن لها حدًا زمنيًا مدته 90 يومًا. بعد مرور 90 يومًا، سيتلقى المستخدمون تحذيرًا ويجب عليهم الانتقال إلى ترخيص المجتمع لاستمرار استخدام المنتج.
يمكنك بسهولة ترقية Db2 Community Edition إلى إصدار مدفوع باستخدام مفتاح تفعيل بسيط. يمكن العثور على التفاصيل من هنا.
نعم، Db2 Community Edition هو منتج كامل الميزات يتضمن جميع الميزات المدفوعة المتوفرة في إصدارات محددة. يمكنك الرجوع إلى الوثيقة للاطِّلاع على التفاصيل.
Db2 Community Edition يقتصر على 4 أنوية معالج افتراضية كحد أقصى و16 جيجابايت من ذاكرة المثيل. هذه القيود تنطبق على كل خادم فعلي أو افتراضي، ما لم يتم نشرها في مجموعة IBM® pureScale® أو DPF. في هذه الحالات، تنطبق القيود على المجموعة بأكملها.
يرجى الرجوع إلى متطلبات نظام Db2 11.5 للحصول على التفاصيل.
تفضَّل بزيارة هذا الرابط للحصول على أحدث إصدار من Db2 Community Edition.
يتم تحديث صور Db2 Community Edition وتحديثها مجانًا عند الوصول إلى مراحل الإصدار الرئيسية.
لا، Db2 Community Edition هو منتج مجاني ومخصص للبيئات غير الإنتاجية فقط.
يمكنك العثور على تعليمات التثبيت هنا.
راجِع وثائق منتج Db2 11.5.
يمكنك تثبيت Db2 Community Edition مباشرةً على نظام التشغيل Linux أو Windows الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، تقدم IBM حل وقت التشغيل Docker لأنظمة Linux و Windows و Apple Mac. يمكنك تنزيل التعليمات هنا.
يتم دعم توزيعات Windows وMac وLinux في إصدار Db2 Community Edition for Docker. يُرجى الرجوع إلى الوثيقة للاطِّلاع على التفاصيل.
يُرجى الرجوع إلى الوثيقة لمعرفة خطوات تثبيت Db2 Community Docker Edition.
لا، إصدار Db2 Community Edition for Docker مخصص لتعريفك بكيفية العمل مع Db2 في بيئة حاويات. فهو مخصص للاستخدام غير الإنتاجي فقط ويتم تقديمه دون دعم. كما أن ترقية ترخيص Community Edition غير مدعومة لهذا العرض.
العرضان التجريبيان المجانيان المتاحان هما Db2 SaaS on Cloud وDb2 Warehouse SaaS on Cloud (Db2whc).
يُعَد IBM Db2 on Cloud حل قاعدة بيانات SaaS مُدارًا بالكامل، وسهل النشر وقابلًا للتوسعة عند الطلب لتلبية احتياجات أعباء العمل التشغيلية (OLTP).
كما يُعَد IBM Db2 Warehouse on Cloud مستودع بيانات سحابيًا مرنًا ومُدارًا بالكامل، تم تصميمه للتحليلات عالية الأداء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وهو متوفر على IBM Cloud وAWS.
تفضَّل بزيارة صفحة IBM Db2 Warehouse on Cloud لتنزيله.
من خلال الإصدار التجريبي المجاني، ستحصل على 1,000 دولار أمريكي لتجربة تشغيل مثيل من Db2 Warehouse on Cloud. وستتمكن من تجربة جميع القدرات الأساسية لدينا، بما في ذلك التوسع المرن للتخزين والمعالجة، والتعلم الآلي داخل قاعدة البيانات، وإدارة أعباء العمل المتقدمة.
ارجع إلى بدء استخدام Db2 Warehouse on Cloud.
هناك مجتمع قوي عبر الإنترنت حيث يمكنك نشر الأسئلة والتعلم من أقرانك. الدعم المجتمعي متاح من خلال موقع IBM Db2 Community أو مع الأقران على وسائل التواصل الاجتماعي.