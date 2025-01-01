يُعَد Database Assistant، المبني باستخدام IBM watsonx، مساعدًا جديدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يستند إلى خبرة عقود في إدارة أعباء عمل البيانات ذات المهام الحساسة.

يُحدِث تحولًا في طريقة عمل مسؤولي قواعد البيانات (DBAs)، من خلال تقديم رؤى فورية، وتسريع حل المشكلات، وتقليل فترة التعلم للمسؤولين الجُدُد. يُتيح هذا للفرق القدرة على الحفاظ على الأداء الأمثل لقواعد البيانات مع التركيز على المبادرات الاستراتيجية.