توفِّر IBM Databand تكاملًا أكثر قوة مع Control-M، ما يُتيح فهمًا شاملًا لصحة وأداء تدفق البيانات.
تستخدِم فرق البيانات Control-M لجدولة الوظائف ومراقبتها بكفاءة، ما يساعد على ضمان سير العمل المؤتمت وتقليل الجهد اليدوي. ومع ذلك، يواجهون أحيانًا تأخيرًا في اكتشاف المشكلات، وتحليل السبب الجذري ببطء، ومشكلات محتملة في جودة البيانات، فضلًا عن عقبات في تحسين الأداء.
وهنا يأتي دور Databand للمساعدة.
يوفِّر تكامل Control-M مع Databand مراقبة مستمرة ورؤية في الوقت الفعلي لعمليات سير العمل، ما يُسهم في تحسين الموثوقية العامة وكفاءة بيئة Control-M لديك.
جرِّب جولة تفاعلية للمنتج Databand لترى مدى سهولة إنشاء وتنظيم تنبيهات الحوادث البيانية والبدء باستخدام لوحات المعلومات والتقارير.
احصل على رؤى متعمقة حول مقاييس الأداء مع التنبيهات المتعلقة بحالات الخلل، ما يُتيح لك تحسين عمليات سير العمل بشكل استباقي.
تمكَّن من العمل باستخدام جميع أدوات التنسيق أو تكامل البيانات أو أتمتة سير العمل التي تستخدمها، بما في ذلك Control-M، وجمع كل بيانات المراقبة في مكان واحد.
حدِّد السبب الدقيق للمشكلات بسرعة باستخدام السجلات الشاملة والتتبُّع، ما يؤدي إلى حلول أسرع.
يُعَد دمج قدرات قابلية الملاحظة من Databand مع مسارات بيانات Control-M عملية سهلة ولا تحتاج إلى البرمجة، ولا تتطلب سوى خمس دقائق للإعداد.
1. إدخال بيانات اعتماد Control-M
اختَر تكامل Control-M وأدخل التفاصيل مثل عنوان URL الخاص بـ EM والرمز المميز لواجهة برمجة التطبيقات (API).
2. اختيار الأصول
بعد ذلك، اختر الأصول التي يجب مزامنتها ومراقبتها بواسطة Databand.
يعمل التنبيه بحالات الخلل مع Databand على تحديد الانحرافات في تدفقات مهام Control-M بشكل استباقي، ما يُتيح اكتشاف المشكلات وحلها بسرعة.
يعرض Databand تفاصيل وقت تشغيل Control-M، بما في ذلك مدة التشغيل والحالة، من أجل المراقبة المستمرة.
يمكنك الوصول إلى تفاصيل السجل تحت كل مهمة لتوفير رؤى حول سلامة وأداء مسار البيانات على مستوى أعمق بكثير.