IBM Datacap

نحن واثقون من أن حلول إدارة المحتوى IBM Enterprise تمثل استثماراً سليماً في مستقبل أعمالنا. إفراين بيريرو مطور النظام بانكو غاليسيا IBM و enChoice مستوى جديدًا من المعرف والتحكم في عملياتنا. لدينا أساس متين يأخذنا إلى المستقبل. كينيث جونز مشرف خدمات أنظمة الأعمال تعاونية PowerSouth للطاقة التعاونية