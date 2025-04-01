IBM Datacap البرنامج هو مفتاح القدرات الرئيسية لـ IBM Cloud Pak for Business Automation. تعمل تكنولوجيا المعلومات على تبسيط عملية التقاط مستندات الأعمال والتعرف عليها وتصنيفها. تكنولوجيا المعلومات معالجة اللغة الطبيعية والتحليلات النصية وتعليمات التعلم الآلي التقنية وتحديد وتصنيف واستخراج المحتوى من المستندات الورقية غير المهيكلة أو المتغيرة.
يدعم الإدخال متعدد القنوات من الماسحات الضوئية والفاكسات ورسائل البريد الإلكتروني والملفات الرقمية مثل ملفات PDF والصور من التطبيقات والأجهزة المحمولة.
يستخدم برنامج التعلم الآلي الآلي لأتمتة معالجة التنسيقات المعقدة أو غير المعروفة والمستندات شديدة التغير التي يصعب التقاطها بالأنظمة التقليدية.
تمكّنك من تصدير المستندات والمعلومات إلى مجموعة من التطبيقات ومستودعات المحتوى من IBM وغيرها من الموردين الآخرين.
يوفر تهيئة لالتقاط سير العمل والتطبيق باستخدام واجهة بسيطة تعمل بالنقر والنقر لتسريع نشر النشر.
تمكين تنقيح المستندات تلقائيًا استنادًا إلى دور طالب الخدمة لحجب المعلومات وفقًا لمواصفات المستخدم.
التقاط المستندات وإرسالها باستخدام هاتف ذكي أو جهاز لوحي. يعمل الالتقاط والتحقق من الصحة في نقطة الاتصال على تسريع التكامل في ملف الحالة أو عملية العمل.
استخدام التعلم الآلي لالتقاط المعلومات. تصنيف واستخراج المحتوى من المستندات غير المهيكلة أو المعقدة أو المتغيرة وتطوير قاعدة معرفية دقيقة.
قم بإدراج التعرف المتقدم على المستندات في Robotic Process Automation with Automation Anywhere. استخدم Datacap MetaBot للتكامل الأصلي والسهل.
استخدم ميزة التنقيح المستند إلى الدور للمساعدة في حماية البيانات الحساسة. يمكنك التحكم في البيانات السرية وتقييد المحتوى لتقديم المحتوى الضروري فقط.
IBM Cloud Pak for Business Automation يتضمن مدعوم بالذكاء الاصطناعي للقدرات، واجهة مستخدم مشتركة (UI) وأدوات رمز منخفضة.
احصل على الأتمتة وتنسيق سير العمل وإدارة القرارات وخدمات المحتوى وغير ذلك الكثير.
تكنولوجيا المعلوماتمنهجية تكنولوجيات المعلوماتية هي نهج معياري وسهل الاستهلاك، لذا فأنت تدفع فقط مقابل ما تحتاجه.
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يوفر تقنية الالتقاط الآلي للمؤسسة التي تجمع بين قدرات إدارة المستندات المتقدمة في سير العمل الرقمي.
يعزز Datacap من خلال الالتقاط المعرفي التقني لأتمتة معالجة المستندات المعقدة وغير المنظمة للغاية.
يوفر Datacap العروض في بيئة سحابة الخدمة المدارة. يساعدك على الاستفادة من سرعة التقاط الصور في السحابة وفعاليتها من حيث التكلفة.