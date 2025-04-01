IBM Datacap
تبسيط عملية تسجيل مستندات الأعمال والتعرف عليها وتصنيفها
رسم توضيحي متساوي القياس لمستند يتم رسمه على الخريطة
التقاط المستندات الذكي

IBM Datacap البرنامج هو مفتاح القدرات الرئيسية لـ IBM Cloud Pak for Business Automation. تعمل تكنولوجيا المعلومات على تبسيط عملية التقاط مستندات الأعمال والتعرف عليها وتصنيفها. تكنولوجيا المعلومات معالجة اللغة الطبيعية والتحليلات النصية وتعليمات التعلم الآلي التقنية وتحديد وتصنيف واستخراج المحتوى من المستندات الورقية غير المهيكلة أو المتغيرة.
المزايا كيف IBM Datacap الفوائد
Advanced التقاط المستندات

يدعم الإدخال متعدد القنوات من الماسحات الضوئية والفاكسات ورسائل البريد الإلكتروني والملفات الرقمية مثل ملفات PDF والصور من التطبيقات والأجهزة المحمولة.
الذكاء الاصطناعي-يبث المعالجة الذكية

يستخدم برنامج التعلم الآلي الآلي لأتمتة معالجة التنسيقات المعقدة أو غير المعروفة والمستندات شديدة التغير التي يصعب التقاطها بالأنظمة التقليدية.
التصدير إلى أهداف أخرى

تمكّنك من تصدير المستندات والمعلومات إلى مجموعة من التطبيقات ومستودعات المحتوى من IBM وغيرها من الموردين الآخرين.
التقاط عالي التكيف قائم على القواعد

يوفر تهيئة لالتقاط سير العمل والتطبيق باستخدام واجهة بسيطة تعمل بالنقر والنقر لتسريع نشر النشر.
التنقيح المستند إلى الدور

تمكين تنقيح المستندات تلقائيًا استنادًا إلى دور طالب الخدمة لحجب المعلومات وفقًا لمواصفات المستخدم.
تسليط الضوء على الميزات
التنقل المخصب

التقاط المستندات وإرسالها باستخدام هاتف ذكي أو جهاز لوحي. يعمل الالتقاط والتحقق من الصحة في نقطة الاتصال على تسريع التكامل في ملف الحالة أو عملية العمل. 
الالتقاط الذكي

استخدام التعلم الآلي لالتقاط المعلومات. تصنيف واستخراج المحتوى من المستندات غير المهيكلة أو المعقدة أو المتغيرة وتطوير قاعدة معرفية دقيقة. 
استخدم Datacap مع IBM Robotic Process Automation

قم بإدراج التعرف المتقدم على المستندات في Robotic Process Automation with Automation Anywhere. استخدم Datacap MetaBot للتكامل الأصلي والسهل.

استكشاف IBM Robotic Process Automation
حماية البيانات مع إدارة المحتوى المستندة إلى الأدوار

استخدم ميزة التنقيح المستند إلى الدور للمساعدة في حماية البيانات الحساسة. يمكنك التحكم في البيانات السرية وتقييد المحتوى لتقديم المحتوى الضروري فقط.
احصل على IBM Datacap كجزء من IBM Cloud Pak for Business Automation اكتشف IBM Cloud Pak for Business Automation متكامل

IBM Cloud Pak for Business Automation يتضمن مدعوم بالذكاء الاصطناعي للقدرات، واجهة مستخدم مشتركة (UI) وأدوات رمز منخفضة.

 مكتمل

احصل على الأتمتة وتنسيق سير العمل وإدارة القرارات وخدمات المحتوى وغير ذلك الكثير.

 عصري

تكنولوجيا المعلوماتمنهجية تكنولوجيات المعلوماتية هي نهج معياري وسهل الاستهلاك، لذا فأنت تدفع فقط مقابل ما تحتاجه.
العميل الرؤساء
نحن واثقون من أن حلول إدارة المحتوى IBM Enterprise تمثل استثماراً سليماً في مستقبل أعمالنا. إفراين بيريرو مطور النظام بانكو غاليسيا IBM و enChoice مستوى جديدًا من المعرف والتحكم في عملياتنا. لدينا أساس متين يأخذنا إلى المستقبل. كينيث جونز مشرف خدمات أنظمة الأعمال تعاونية PowerSouth للطاقة التعاونية
سنترال ناسيونال ناسيونال يونيميد

اقرأ كيف قامت شركة سنترال ناسيونال يونيميد بتحويل حركة المحتوى الإلكتروني وتبسيط سير العمل.

 خدمات تأجير الأساطيل

اكتشف كيف يمكن لالتقاط البيانات المبسّط أن يساعد الفرق في إدارة العمليات المعقدة بشكل أكثر فعالية.

 توركسل

اقرأ كيف تستخدم Turkcell IBM Datacap للمساعدة في زيادة الاحتفاظ بالعملاء وتصبح مجموعة أكثر تركيزًا على العملاء.
ما الخيار المناسب لك؟
Datacap

يوفر تقنية الالتقاط الآلي للمؤسسة التي تجمع بين قدرات إدارة المستندات المتقدمة في سير العمل الرقمي.

تعرَّف على المزيد Datacap معارف الإصدار

يعزز Datacap من خلال الالتقاط المعرفي التقني لأتمتة معالجة المستندات المعقدة وغير المنظمة للغاية.

تعرَّف على المزيد Datacap on Cloud

يوفر Datacap العروض في بيئة سحابة الخدمة المدارة. يساعدك على الاستفادة من سرعة التقاط الصور في السحابة وفعاليتها من حيث التكلفة.

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