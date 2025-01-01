IBM Business Automation Content Analyzer

تمكَّن من تبسيط التقاط المستندات ومعالجتها باستخدام IBM Datacap. يستخدِم هذا البرنامج معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لتصنيف المحتوى واستخراجه من المستندات غير المنظمة، ما يقلِّل من التكاليف الورقية وتكاليف الأيدي العاملة ويُسهم في تسريع اتخاذ القرار.
تنقيح محتوى المستندات وفقًا لمواصفات المستخدم
معالجة التنسيقات المعقدة أو غير المعروفة والمستندات المتغيرة
دعم إدخال متعدد القنوات من تنسيقات متعددة
تدريب أنواع المستندات في دقائق باستخدام عينة واحدة فقط
احصل على قوة التقاط البيانات الذكية مع مرونة واجهة برمجة التطبيقات التي توسِّع قيمة تقنيات إدارة المحتوى المؤسسي الخاصة بك.
يُعَد JSON تنسيقًا خفيفًا يسهل فهمه على كل من الآلات والبشر. يساعدك في الحصول على رؤية واضحة لبياناتك ودمجها ضمن مهام سير العمل المؤتمتة لديك.
أداة Ontology Builder هي أداة تصميم دون تعليمات برمجية حيث يمكنك تدريب النظام على تصنيف المستندات وتحديد القيم الأساسية المهمة بالنسبة لك.
احصل على رؤى قيّمة من البيانات التي كانت غير متاحة سابقًا، لتتمكن من التنبؤ بذكاء، وتطوير التغييرات، وتنفيذها وفقًا للسوق.
تبسيط عملية التقاط المستندات والتعرُّف عليها وتصنيفها.
استخدِم منصة أتمتة العمليات الآلية لأتمتة العمليات.
أتمتة عمليات سير العمل الرقمية في البيئات المحلية أو في السحابة.
تمكين استعلام واحد عبر مصادر بيانات مختلفة دون الحاجة إلى تغييرات يدوية أو نقل البيانات أو تكرارها.