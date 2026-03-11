منصة الحوسبة السرية من IBM

يساعد الضمان التشغيلي على التأكد من أن العمليات التي ينفّذها مزوّدو الخدمات وغيرهم متوافقة مع المعايير ولا تؤثر سلبًا على الأمان عمدًا أو عن غير قصد. وهذا يعتمد على تدابير تشغيلية قد تكون عرضة للاختراق، ما يستدعي مستوى من الثقة.

يساعد الضمان التقني على التأكد من أن ميزات الأمان مدمجة في التقنية، بحيث يصبح الوصول أو التغيير غير المصرّح به مستحيلاً من الناحية التقنية. يساعد ذلك على ضمان بقاء البيانات مؤمّنة دائمًا، دون الحاجة إلى الاعتماد على أشخاص أو جهات لعدم استغلال الامتيازات في حال وقوع هجمات داخلية أو خارجية.