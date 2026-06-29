قابلية الملاحظة الشبكات في ®IBM Concert

توفر قابلية الملاحظة الاستباقية رؤى في الوقت الفعلي تساعدك على استباق الانقطاعات المكلفة في شبكتك.

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تعقيد أقل، وأدوات أقل

تساعد قابلية ملاحظة الشبكات من ®IBM Concert الفرق على إدارة البيئات الموزعة والمتغيرة والحد من تعقيد السحابة الهجينة. وتوحّد بيانات الشبكة، وتحد من تشتت الأدوات، وتساعد على تسريع حل المشكلات عبر رؤى وعمليات تكامل معزَّزة بالذكاء الاصطناعي.
ندوة الإنترنت في 22 يونيو 2026: من إشارات الشبكة إلى قرارات الأعمال
قابلية الملاحظة على مستوى مجموعة التقنيات للشبكات والتطبيقات والذكاء الاصطناعي
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اكتشاف المشكلات ومعالجتها بسرعة

وضع خريطة لحركة مرور البيانات عبر التطبيقات والأجهزة

يتيح تحليل التدفقات جمع بيانات NetFlow وبيانات القياس عن بُعد وتحليلها، لرسم خريطة تربط حركة المرور بالتطبيقات والأجهزة المرتبطة بها. ومن خلال ربط بيانات التدفقات بالمقاييس في الوقت الفعلي، تستطيع الفرق اكتشاف حالات الشذوذ وتحديد السبب الأساسي للمشكلة عبر بيئات هجينة متعددة الموردين، وكل ذلك من منصة واحدة.

لوحة معلومات تحسين تكلفة السحابة تعرض مزوّدي الخدمات واتجاهات أحمال التشغيل ومخططات دائرية مجوّفة للاستثمارات والوفورات والكفاءة.

تسريع تحليل الأسباب الأساسية

اجمع نتائج الاختبارات الاصطناعية، ومقاييس الشبكة على مستوى كل قفزة، وتتبعات التطبيقات في عرض واحد، للتحقيق في الاضطرابات ضمن سياق أشمل. وعند حدوث تباطؤ في الأداء، تتمكن الفرق من الاطلاع على مقاييس التطبيقات ومسارات الشبكة وقياسات زمن الاستجابة للاختبارات الاصطناعية، والتمييز سريعًا بين تراجعات الأداء المرتبطة بالتعليمات البرمجية، وإخفاقات واجهات برمجة التطبيقات، وسوء توجيه حركة المرور، ومشكلات مزوّدي خدمات الإنترنت، وتدهور البنية التحتية.

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مراقبة سلامة البنية التحتية باستمرار

أجرِ اختبارات اصطناعية متواصلة للتحقق من سلامة البنية التحتية. ومن خلال توحيد مراقبة بيانات مراقبة أداء التطبيقات (APM) ومراقبة أداء الشبكة (NPM)، تكتسب الفرق رؤية متكاملة من البداية إلى النهاية تمتد عبر رحلات المستخدمين والتطبيقات ومسارات الشبكة. وتساعد هذه الرؤية الأوسع على رصد الأعطال مبكرًا، مما يسرّع تحديد السبب الأساسي في البيئات الهجينة.

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اختبار أداء شبكة السحابة الهجينة

اختبر باستمرار أداء الشبكة بين المواقع باستخدام وكلاء آليين يقيسون زمن الانتقال، وتذبذب زمن الانتقال، وفقد الحزم، ومعدل النقل. وتساعد هذه البيانات الفرق على مقارنة الفروع ومراكز البيانات ونقاط دخول السحابة، لتحديد مسارات الشبكة المتدهورة، وحالات الشذوذ في التوجيه، والمشكلات على مستوى الأجهزة قبل أن تعطل تقديم الخدمات.

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الفوائد

قابلية الملاحظة الموحّدة للشبكة

اجمع بيانات التدفقات وبيانات القياس عن بُعد وبيانات التطبيقات عبر البيئات الهجينة، للحد من تشتت الأدوات واكتساب رؤية فورية لأداء الشبكات والأجهزة والخدمات تراعي سياق التطبيقات.
رؤى في الوقت الفعلي

حوّل بيانات تدفق الشبكة المتعلقة بالنطاق الترددي وحركة مرور التطبيقات وسلوكيات البنية التحتية إلى رؤى من أجل تحسين التخطيط للسعة وزيادة الكفاءة التشغيلية.
مجموعة NetFlow القابلة للتوسع

وسّع نطاق جمع بيانات NetFlow بفضل الدعم الواسع لصيغ التدفقات المفتوحة والقياسية المعتمدة في القطاع، مثل v5 وv9 وv10 وIPFIX.
الكشف عن الخلل
اكتشف الارتفاعات المفاجئة ودفعات النشاط القصيرة التي قد تعطل الأداء وتكشف عن مشكلات قد تغفلها أدوات أخرى. ومع تطبيق السياسات والحدود المناسبة، يمكن تنبيه الفرق عندما تستهلك التطبيقات نطاقًا تردديًا مفرطًا.
مراقبة الشبكة المدركة للتطبيقات
استعرض أداء الشبكة في سياق التطبيقات، مع رؤية تمتد عبر التطبيقات والبنية التحتية الداعمة لها. وتسهّل قابلية الملاحظة التي تراعي سياق التطبيقات تحديد المشكلات وتحسين الأداء.
ضمان الأداء الاستباقي
تحقّق باستمرار من سلامة البنية التحتية عبر الاختبارات الاصطناعية. اكتشف حالات الشذوذ قبل أن تؤثر في المستخدمين، وساعد على ضمان أداء متسق عبر التطبيقات والشبكات والتجارب الرقمية.
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