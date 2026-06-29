توفر قابلية الملاحظة الاستباقية رؤى في الوقت الفعلي تساعدك على استباق الانقطاعات المكلفة في شبكتك.
تساعد قابلية ملاحظة الشبكات من ®IBM Concert الفرق على إدارة البيئات الموزعة والمتغيرة والحد من تعقيد السحابة الهجينة. وتوحّد بيانات الشبكة، وتحد من تشتت الأدوات، وتساعد على تسريع حل المشكلات عبر رؤى وعمليات تكامل معزَّزة بالذكاء الاصطناعي.
يتيح تحليل التدفقات جمع بيانات NetFlow وبيانات القياس عن بُعد وتحليلها، لرسم خريطة تربط حركة المرور بالتطبيقات والأجهزة المرتبطة بها. ومن خلال ربط بيانات التدفقات بالمقاييس في الوقت الفعلي، تستطيع الفرق اكتشاف حالات الشذوذ وتحديد السبب الأساسي للمشكلة عبر بيئات هجينة متعددة الموردين، وكل ذلك من منصة واحدة.
اجمع نتائج الاختبارات الاصطناعية، ومقاييس الشبكة على مستوى كل قفزة، وتتبعات التطبيقات في عرض واحد، للتحقيق في الاضطرابات ضمن سياق أشمل. وعند حدوث تباطؤ في الأداء، تتمكن الفرق من الاطلاع على مقاييس التطبيقات ومسارات الشبكة وقياسات زمن الاستجابة للاختبارات الاصطناعية، والتمييز سريعًا بين تراجعات الأداء المرتبطة بالتعليمات البرمجية، وإخفاقات واجهات برمجة التطبيقات، وسوء توجيه حركة المرور، ومشكلات مزوّدي خدمات الإنترنت، وتدهور البنية التحتية.
أجرِ اختبارات اصطناعية متواصلة للتحقق من سلامة البنية التحتية. ومن خلال توحيد مراقبة بيانات مراقبة أداء التطبيقات (APM) ومراقبة أداء الشبكة (NPM)، تكتسب الفرق رؤية متكاملة من البداية إلى النهاية تمتد عبر رحلات المستخدمين والتطبيقات ومسارات الشبكة. وتساعد هذه الرؤية الأوسع على رصد الأعطال مبكرًا، مما يسرّع تحديد السبب الأساسي في البيئات الهجينة.
اختبر باستمرار أداء الشبكة بين المواقع باستخدام وكلاء آليين يقيسون زمن الانتقال، وتذبذب زمن الانتقال، وفقد الحزم، ومعدل النقل. وتساعد هذه البيانات الفرق على مقارنة الفروع ومراكز البيانات ونقاط دخول السحابة، لتحديد مسارات الشبكة المتدهورة، وحالات الشذوذ في التوجيه، والمشكلات على مستوى الأجهزة قبل أن تعطل تقديم الخدمات.
اجمع بيانات التدفقات وبيانات القياس عن بُعد وبيانات التطبيقات عبر البيئات الهجينة، للحد من تشتت الأدوات واكتساب رؤية فورية لأداء الشبكات والأجهزة والخدمات تراعي سياق التطبيقات.
حوّل بيانات تدفق الشبكة المتعلقة بالنطاق الترددي وحركة مرور التطبيقات وسلوكيات البنية التحتية إلى رؤى من أجل تحسين التخطيط للسعة وزيادة الكفاءة التشغيلية.
وسّع نطاق جمع بيانات NetFlow بفضل الدعم الواسع لصيغ التدفقات المفتوحة والقياسية المعتمدة في القطاع، مثل v5 وv9 وv10 وIPFIX.