أضِف بسهولة قدرات العرض المصور للبيانات من البداية إلى النهاية إلى تطبيقاتك.

لمحة عامة

أجِب عن الأسئلة المهمة لعملك باستخدام IBM Cognos Dashboard Embedded. توفِّر أداة التصور البديهية التي تعمل بالسحب والإفلات للمستخدمين النهائيين إمكانية استكشاف البيانات وإنشاء العروض المصورة بسهولة.

تضمين عروض مصوَّرة للبيانات

دمج سير عمل التحليلات الديناميكي مباشرةً في عرضك بسهولة.
اكتشاف الرؤى

يمكن للمستخدمين النهائيين الكشف عن الرؤى من خلال تطبيقات مرئية أكثر سهولة.
ابدأ بسهولة

أصبح IBM Cognos Dashboard Embedded متاحًا الآن في IBM Cloud Catalog. يمكنك الاشتراك للحصول على إصدار تجريبي مجاني والبدء اليوم.
الاستفادة من واجهات برمجة تطبيقات JavaScript

تُتيح واجهات برمجة تطبيقات JavaScript للمطورين تضمين العروض المصوَّرة في تطبيقاتهم بسرعة وكفاءة.
متوفر على IBM Cloud.

هذا المنتج متاح على IBM Cloud، وهي بيئة مفتوحة المصدر تساعدك على إنشاء التطبيقات ونشرها وإدارتها على السحابة بسرعة وسهولة.

اتخِذ الخطوة التالية

