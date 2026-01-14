سياسة دورة الحياة لمنتجات IBM Cloud

تعرَّف على الإرشادات الخاصة بمنتجات IBM Cloud التي تقترب من نهاية دورة خدمتها.
ما سياسة دورة حياة منتجات IBM Cloud؟

تحدِّد السياسة إرشادات لجميع منتجات محفظة IBM Cloud (مثل الحوسبة، والتخزين، والبرمجيات، والنطاق الترددي، وما إلى ذلك) المقرّر إنهاء التسويق لها (EOM) أو إنهاء دعمها (EOS). سيتم الإعلان عن المنتجات المقرر إنهاء دعمها (EOS) قبل 90 يومًا من تاريخ انتهاء الدعم عبر موقع دورة حياة منتجات IBM Cloud وفي وثائق IBM Cloud.

اطَّلِع على وثائق نهاية العمر الافتراضي (EOL) للبرمجيات الكلاسيكية →
اطَّلِع على وثائق نهاية العمر الافتراضي (EOL) لبرمجيات VPC →
المصطلحات المحددة سترى المصطلحات التالية جميعها مرتبطة بعروض منتجات IBM Cloud. التوفر العام (GA)

تاريخ بدء توفُّر المنتج للمستخدمين (عندما يتم نشر النسخة والإصدار على موقع دورة حياة المنتج).

 نهاية التسويق (EOM)

تاريخ انتهاء صلاحية المنتج في قائمة الأسعار القياسية، وعدم إمكانية طلبه أو شرائه بعد هذا التاريخ.

 تواريخ إعلان نهاية الدعم (EOS AD)

التاريخ الذي تعلن فيه IBM Cloud عن نهاية دعم منتج متاح حاليًا - عادةً قبل 90 يومًا من تاريخ نهاية الدعم الفعلي.

 نهاية الدعم (EOS)

آخر تاريخ ستقدِّم فيه IBM Cloud الدعم القياسي أو خدمات إنشاء الصور أو إعادة التحميل لإصدار معين من المنتج.

مخطط دورة حياة منتجات IBM Cloud

 

المنتج/الإصدار:

معلومات دورة الحياة:

عرض iSCSI بسعة 1 جيجابايت (الإصدار: غير متوفر)
  • خيار الترقية: iSCSI بسعة 10 جيجابايت
  • السياسة: المحفظة¹
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 13 أكتوبر 2014
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 30 سبتمبر 2014
  • نهاية الدعم (EOS): 19 يناير 2015

عرض NAS بسعة 1 جيجابايت (الإصدار: غير متوفر)
  • خيار الترقية: NAS بسعة 10 جيجابايت
  • السياسة: المحفظة
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 13 أكتوبر 2014
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 30 سبتمبر 2014
  • نهاية الدعم (EOS): 19 يناير 2015

مراقبة مركز العمليات (NOC) على مدار الساعة طوال أيام السنة (الإصدار: جميع الإصدارات)
  • خيار الترقية: الكل
  • السياسة: الخدمة
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 31 مارس 2017
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): غير متوفر
  • تاريخ نهاية الدعم: 30 يونيو 2017

أنظمة تشغيل 32-بت (الإصدار: جميع الإصدارات)
  • خيار الترقية: أنظمة تشغيل 64 بت
  • السياسة: البرمجيات²
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 15 أغسطس 2016
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 1 سبتمبر 2016
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): 1 يناير 2017

المراقبة المتقدمة عبر Nimsoft (الإصدار: غير متوفر)
  • خيار الترقية: إنهاء الدعم من المحفظة. يمكن النظر في استخدام Sysdig للمراقبة كبديل.
  • السياسة: الخدمة
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 30 مارس 2020
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 8 مايو 2020
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): 8 يوليو 2020

التوسع التلقائي للخوادم الافتراضية الكلاسيكية (الإصدار: غير متوفر)
  • خيار الترقية: تتوفر ميزة Auto Scale في VPC
  • السياسة: الخدمة
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 30 سبتمبر 2022
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 30 يوليو 2022
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): 29 يونيو 2022

البيانات الضخمة – Solution Designer، وCloudera، وHadoop CDH، وMongoDB، وRiak³ (الإصدار: جميع الإصدارات)
  • خيار الترقية: إنهاء دعم Solution Designer من المحفظة
  • السياسة: البرمجيات
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 31 فبراير 2014
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 31 أكتوبر 2014
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): 31 يناير 2015

Citrix NetScaler VPX (الإصدارات: 10.x‎ و11.x‎)
  • خيار الترقية: 12.x‎
  • السياسة: البرمجيات
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: غير متوفر
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 31 مارس 2021
  • تاريخ نهاية الدعم: 30 يونيو 2021

Cloudera Hadoop (الإصدار: CDH 4)
  • خيار الترقية: CDH 5 ‏(IBM Marketplace)
  • السياسة: البرمجيات
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 11 مايو 2015
  • تاريخ نهاية التصنيع: 11 مايو 2015
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): 10 أغسطس 2015

CloudLinux (الإصدار: 6.x‎)
  • خيار الترقية: إنهاء الدعم من المحفظة.
  • السياسة: البرمجيات
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 30 أغسطس 2020
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 30 سبتمبر 2020
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): 30 نوفمبر 2020

CoreOS (الإصدار: Stable)
  • خيار الترقية: CentOS 6.x أو 7.x‎
  • السياسة: البرمجيات
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 20 فبراير 2016
  • تاريخ نهاية التصنيع: 30 مارس 2018
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): 31 مايو 2018

المكون الإضافي EVault لـ Microsoft Exchange (الإصدار: 7.3)
  • خيار الترقية: نهاية الدعم من الشركة المصنِّعة
  • السياسة: البرمجيات
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 5 فبراير 2015
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 18 فبراير 2015
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): 5 مايو 2015

عرض iSCSI الحالي (الإصدار: غير متوفر)
  • خيار الترقية: إنهاء الدعم من المحفظة. يُرجى النظر في استخدام Performance أو Endurance أو Block Storage
  • السياسة: المحفظة
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 1 مايو 2015
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 16 مارس 2015
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): 31 يوليو 2015

F-Secure (الإصدار: جميع الإصدارات)
  • خيار الترقية: إنهاء الدعم من المحفظة.
  • السياسة: البرمجيات
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 13 سبتمبر 2014
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 13 أكتوبر 2014
  • نهاية الدعم (EOS): 19 يناير 2015

F5 Global Load Balancer (الإصدار: 2014)
  • خيار الترقية: إنهاء الدعم من المحفظة. يمكنك النظر في استخدام IBM Cloud Internet Services كبديل
  • السياسة: المحفظة
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 12 يونيو 2018
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 6 يوليو 2018
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): 12 سبتمبر 2018

Flex Imaging (الإصدار: غير متوفر)
  • خيار الترقية: إنهاء الدعم من المحفظة.
  • السياسة: المحفظة
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 31 مايو 2017
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): غير متوفر
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): 7 أغسطس 2017

جهاز FortiGate Security Appliance بسرعة 1 جيجابت في الثانية / جدار حماية مخصص (الإصدار: جميع الإصدارات)
  • السياسة: البرمجيات
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: غير متوفر
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 18 أغسطس 2020
  • تاريخ نهاية الدعم: 21 يوليو 2021

جهاز أمان FortiGate بسرعة 10 جيجابت/ثانية
  • خيارات الترحيل: جدار الحماية الافتراضي Fortinet (vFSA)
  • خيارات أخرى: جهاز التوجيه الافتراضي (VRA 5600)، Juniper vSRX مع حزمة أمان المحتوى
  • السياسة: البرمجيات
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: غير متوفر
  • تاريخ نهاية التصنيع: 17 ديسمبر 2025
  • تاريخ نهاية الدعم: 31 ديسمبر 2026

IBM Shared Hardware Firewall
  • خيارات الترحيل: جدار الحماية الافتراضي Fortinet (vFSA)
  • خيارات أخرى: جهاز التوجيه الافتراضي (VRA 5600)، Juniper vSRX مع حزمة أمان المحتوى
  • السياسة: البرمجيات
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: غير متوفر
  • تاريخ نهاية التصنيع: 17 ديسمبر 2025
  • تاريخ نهاية الدعم: 31 ديسمبر 2026

IBM Local Load Balancer (الإصدار: جميع الإصدارات)
  • خيار الترقية: IBM Cloud Load Balancer
  • السياسة: البرمجيات
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 31 يناير 2020
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 1 يونيو 2019
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): 31 مايو 2020

خدمة قائمة انتظار الرسائل (الإصدار: غير متوفر)
  • خيار الترقية: إنهاء الدعم من المحفظة.
  • السياسة: المحفظة
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 31 يناير 2017
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 28 أكتوبر 2016
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): 20 يونيو 2017

Microsoft SQL Server (الإصدارات: 2005 – Express، وWorkgroup، وStandard، وEnterprise)
  • خيار الترقية: إصدار 2014 Standard أو Enterprise
  • السياسة: البرمجيات
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 19 أغسطس 2015
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 30 أكتوبر 2015
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): غير متوفر

Microsoft SQL Server (الإصدارات: 2008 – Express، وExpress R2، وWorkgroup، وWorkgroup R2)
  • خيار الترقية: إصدار 2014 Standard أو Enterprise
  • السياسة: البرمجيات
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 19 أغسطس 2015
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 30 أكتوبر 2015
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): غير متوفر

Microsoft SQL Server (الإصدار: 2012 Express Edition)
  • خيار الترقية: إصدار 2014 Standard أو Enterprise
  • السياسة: البرمجيات
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 19 أغسطس 2015
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 30 أكتوبر 2015
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): غير متوفر

Microsoft SQL Server (الإصدار: 2014 Express Edition)
  • خيار الترقية: إصدار 2014 Standard أو Enterprise
  • السياسة: البرمجيات
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 19 أغسطس 2015
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 30 أكتوبر 2015
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): غير متوفر

Microsoft SQL Server Enterprise (الإصدارات: 2008 Standard وWeb)
  • خيار الترقية: 2016 Standard أو Enterprise Edition
  • السياسة: البرمجيات
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 27 أكتوبر 2016
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 23 نوفمبر 2016
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): 31 مارس 2017

MySQL (الإصدار: 5.6)
  • خيار الترقية: MySQL 5.7
  • السياسة: البرمجيات
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 25 مارس 2021
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 24 أبريل 2021
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): 23 يونيو 2021

تخزين NAS/FTP (الإصدار: غير متوفر)
  • خيار الترقية: إنهاء الدعم من المحفظة. يُرجى النظر في استخدام تخزين الكتل أو الملفات كبديل
  • السياسة: المحفظة
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: المحفظة
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): غير متوفر
  • تاريخ نهاية الدعم: يتم تحديده لاحقًا

Red Hat Satellite Server (الإصدار: 6.1)
  • خيار الترقية: 6.4.3 أو 6.5
  • السياسة: الخدمة
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 22 أبريل 2019
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 5 يوليو 2019
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): 31 مايو 2024

طلب شهادة SSL
  • خيار الترقية: Secrets Manager
  • السياسة: الخدمة
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 15 ديسمبر 2023
  • تاريخ نهاية التصنيع: 15 أبريل 2024
  • تاريخ نهاية الدعم: 15 ديسمبر 2024

المحاكاة الافتراضية لخادم VMware (الإصدار: 7.0 جميع الإصدارات)
  • خيار الترقية: 7.0
  • السياسة: البرمجيات
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: غير متوفر
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): غير متوفر
  • تاريخ نهاية الدعم: 2 أكتوبر 2026

مضيف الويب الافتراضي (الإصدار: غير متوفر)
  • خيار الترقية: إنهاء الدعم من المحفظة.
  • السياسة: المحفظة
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 27 يناير 2015
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 30 يونيو 2015
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): 1 أبريل 2015

VMware ESX (الإصدار: 4.x‎)
  • خيار الترقية: 6.x‎
  • السياسة: البرمجيات
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: غير متوفر
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 30 سبتمبر 2014
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): غير متوفر

VMware ESXi (الإصدار: 5.1)
  • خيار الترقية: 6.x‎
  • السياسة: البرمجيات
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 2 فبراير 2016
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 31 مارس 2016
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): 24 أغسطس 2016

VMware ESXi (الإصدار: 5.5)
  • خيار الترقية: 6.0 أو 6.5
  • السياسة: البرمجيات
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: 26 يوليو 2017
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 1 سبتمبر 2017
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): 18 سبتمبر 2018

VMware NSX-V (الإصدار: من 6.0 إلى 6.4.10)
  • خيار الترقية: VMware NSX-T
  • السياسة: البرمجيات
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: غير متوفر
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 21 يونيو 2022
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): 15 أكتوبر 2022

المحاكاة الافتراضية خادم VMware (الإصدار: 6.7 جميع الإصدارات)
  • خيار الترقية: 7.0
  • السياسة: البرمجيات
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: غير متوفر
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 21 يونيو 2022
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): 15 أكتوبر 2022

المحاكاة الافتراضية لخادم VMware (الإصدار: 6.5، 6.5u1)
  • خيار الترقية: 6.5u2 و6.5u3 و6.7.x
  • السياسة: البرمجيات
  • تاريخ إعلان نهاية الدعم: غير متوفر
  • تاريخ نهاية التصنيع (EOM): 10 أكتوبر 2021
  • تاريخ نهاية الدعم (EOS): 15 أكتوبر 2022
الحواشي

¹ سياسة محفظة IBM Cloud – تركِّز على عناصر محفظة IaaS، مثل الحوسبة والتخزين وعرض النطاق الترددي وغيرها، المقدَّمة من SoftLayer، إحدى شركات IBM.

² سياسة برامج IBM Cloud – تركِّز على التخزين المقدَّم من البائعين والذي يُعاد بيعه لعملاء IBM Cloud.

³ ستظل حلول برامج قواعد البيانات متاحة.