نفّذت IBM عملية لمراجعة كل منتجاتها وعروضها وخدماتها بموجب شروط القانون البرازيلي العام لحماية البيانات (LGPD). كانت IBM تعتقد أن معاييرها الفنية والتنظيمية القياسية ملائمة ومتناسبة لإدارة المخاطر التي تهدد أمن الشبكات وأنظمة المعلومات كما هو مطلوب بموجب القانون البرازيلي العام لحماية البيانات (LGPD).

للرجوع إلى القوانين أو دوائر الاختصاص التي ينطبق عليها ملحق حماية البيانات في IBM، يُرجى زيارة IBM DPL. يُمكن العثور على ملحق معالجة البيانات (DPA) من IBM على موقع شروط IBM.

لمزيد من المعلومات حول سياسات خصوصية البيانات لدى IBM، يُرجى زيارة مركز ثقة IBM. إذا كان لديك مزيد من الأسئلة بشأن سياسة خصوصية IBM للعروض الخارجية، فيُمكنك الاتصال بمكتب مساعدة IBM.