احصل على رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين تطبيقات CICS وتحديثها وإدارتها بثقة
يعد IBM® CICS® Interdependency Analyzer for z/OS® أداة اكتشاف ديناميكية تحلل علاقات التطبيقات في أنظمة CICS، مما يساعد في تحسين وإدارة الترابطات المتبادلة لتحقيق الأداء الأمثل والصيانة والتحديث.
استفد من الرؤى المكتسبة من البيانات التي يجمعها محلل CICS Interdependency Analyzer لتطبيق التغييرات على بيئتك بطريقة آمنة ومُحكمة وفي الوقت المناسب. استجب بسرعة للمتطلبات المتغيرة، وقم بتحديث وتمكين تطبيقات CICS الخاصة بك على الأجهزة المحمولة وعلى السحابة بكل ثقة.
استخدم IBM CICS Interdependency Analyzer for z/OS للقيام بما يلي:
احصل على رؤى عميقة حول تبعيات تطبيقات CICS لإدارة التغييرات وتحسين الأداء بأمان.
تحسين الكفاءة باستخدام أدوات لتقليل استخدام وحدة المعالجة المركزية، وتبسيط أحمال التشغيل، ودعم متطلبات الأجهزة المحمولة.
تسريع التحديث من خلال تحديد فرص تمكين الخدمة والاستعداد للنشر السحابي.
تقوم الأداة تلقائيًا باكتشاف وجمع بيانات التبعية والترابط وبيانات تدفق الأوامر في قاعدة بيانات IBM Db2®. تساعد ميزات مثل أخذ العينات الإحصائية والإجراءات المخزّنة على تقليل استهلاك الموارد إلى جانب تحسين الأداء.
يمكنك الوصول إلى قاعدة بيانات شاملة لتحليل الموارد التي تستخدمها المعاملات أو البرامج أو التطبيقات. احصل على رؤية واضحة للتطبيقات التي تعمل عبر مناطق متعددة والتبعيات المرتبطة بالمنصات في بيئة CICS السحابية.
استعرض علاقات موارد CICS باستخدام الاستعلامات والتصورات المضمنة وميزة تدفق الأوامر في IBM CICS Explorer. يشمل ذلك رؤى حول كتل التحكم في المهام (TCBs) وتبديل المناطق وتبديل السياق أثناء تنفيذ المعاملات.
استخدم المكونات الإضافية لبناء استعلامات SQL مخصصة وتحليل الترابطات بين المناطق، مما يسهّل عملية الترحيل ويساعد في ضمان توفر الموارد للتطبيقات بعد الترحيل.
باشر إدارة مجمِّعات محلل CICS Interdependency Analyzer عبر مناطق متعددة من واجهة تحكّم واحدة، مما يسهّل عملية الإعداد والتحكم في جمع البيانات بأقل قدر من التعطيل.