اكتساب المرونة لدعم أي عدد من العملاء أو متطلبات شركاء العمل
يدعم الإصدار Standard من IBM Sterling® B2B Integration SaaS المتطلبات الصناعية والتنظيمية والعالمية المعقدة. إنه يتيح تحويل المستندات بشكل آمن وتلقائي عبر أي تنسيق أو بروتوكول، ويتكامل مع عدد غير محدود من شركاء التداول، ويتوسع بسهولة من العشرات إلى آلاف الاتصالات.
مجموعة واسعة من معايير وبروتوكولات تبادل البيانات الإلكتروني (EDI)، وترجمة البيانات والتحقق منها. يمكنك الاتصال بسهولة بأي عدد من العملاء أو شركاء التداول الآخرين.
رؤى شاملة للبيانات على مستوى المستندات والمعاملات والأعمال.
التأهيل السريع والإدارة الفعالة للعملاء والشركاء.
قدرات SaaS لدعم عمليات النشر المخصصة والمدارة ذاتيًا.
ألقِ نظرة عن كثب على IBM B2B Integration SaaS وكيف يمكنه المساعدة في تبسيط أتمتة ورقمنة معاملات B2B بالكامل.