الإصدار Standard

اكتساب المرونة لدعم أي عدد من العملاء أو متطلبات شركاء العمل

ابدأ مع إصدار تجريبي مجاني ألقِ نظرة على قدرات المنتج
رسم توضيحي لـ IBM Sterling B2B Integration

تبسيط التكامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي​
شاهد الآن

B2B Integration مرن وقابل للتوسع لتلبية احتياجات الأعمال المتطورة

يدعم الإصدار Standard من IBM Sterling® B2B Integration SaaS المتطلبات الصناعية والتنظيمية والعالمية المعقدة. إنه يتيح تحويل المستندات بشكل آمن وتلقائي عبر أي تنسيق أو بروتوكول، ويتكامل مع عدد غير محدود من شركاء التداول، ويتوسع بسهولة من العشرات إلى آلاف الاتصالات.

 مقارنة ميزات الإصدار والتسعير
الاتصال

مجموعة واسعة من معايير وبروتوكولات تبادل البيانات الإلكتروني (EDI)، وترجمة البيانات والتحقق منها. يمكنك الاتصال بسهولة بأي عدد من العملاء أو شركاء التداول الآخرين.
الرؤية

رؤى شاملة للبيانات على مستوى المستندات والمعاملات والأعمال.
إدارة الشركاء

التأهيل السريع والإدارة الفعالة للعملاء والشركاء.
المرونة

قدرات SaaS لدعم عمليات النشر المخصصة والمدارة ذاتيًا.

حل واحد لتلبية جميع الاحتياجات

زميلان شابان يعملان على أجهزة الكمبيوتر ويتحدثان في مكان العمل
رؤى أكثر ذكاءً باستخدام الذكاء الاصطناعي

استفد من خاصية اكتشاف الحالات الشاذة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقم بإجراء عمليات بحث باللغة الطبيعية.
المهندسون والفنيون بعيدون جدًا يناقشون مشكلة فنية في غرفة الخادم
معالجة البيانات الفورية

الوصول إلى خدمات الويب في الوقت الفعلي ومعالجة البيانات وإثرائها حسب الحاجة.
منظر خلفي لامرأة آسيوية شابة، عالمة بيانات مستقلة تعمل عن بُعد من المنزل على برمجة وتعدين البيانات الكبيرة وهندسة بيانات الذكاء الاصطناعي، وفني تكنولوجيا معلومات يعمل على مشروع ذكاء اصطناعي.
تعديلات التكوين السريعة

تعديل إمكانيات التكوين الشائعة بسرعة وكفاءة.
شخص يعمل على سبورة بيضاء
خدمات الدعم والتخطيط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

يمكنك الاستفادة من دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع Essentials، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى فريق تخطيط IBM للتعامل مع طلبات تغييرات وتحسينات التخطيط، وحل مشكلات الاتصال، وإنشاء إعدادات شركاء التداول.

 
زميلان شابان يعملان على أجهزة الكمبيوتر ويتحدثان في مكان العمل
رؤى أكثر ذكاءً باستخدام الذكاء الاصطناعي

استفد من خاصية اكتشاف الحالات الشاذة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقم بإجراء عمليات بحث باللغة الطبيعية.
المهندسون والفنيون بعيدون جدًا يناقشون مشكلة فنية في غرفة الخادم
معالجة البيانات الفورية

الوصول إلى خدمات الويب في الوقت الفعلي ومعالجة البيانات وإثرائها حسب الحاجة.
منظر خلفي لامرأة آسيوية شابة، عالمة بيانات مستقلة تعمل عن بُعد من المنزل على برمجة وتعدين البيانات الكبيرة وهندسة بيانات الذكاء الاصطناعي، وفني تكنولوجيا معلومات يعمل على مشروع ذكاء اصطناعي.
تعديلات التكوين السريعة

تعديل إمكانيات التكوين الشائعة بسرعة وكفاءة.
شخص يعمل على سبورة بيضاء
خدمات الدعم والتخطيط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

يمكنك الاستفادة من دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع Essentials، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى فريق تخطيط IBM للتعامل مع طلبات تغييرات وتحسينات التخطيط، وحل مشكلات الاتصال، وإنشاء إعدادات شركاء التداول.

 

في فكرة واحدة

يمكن لوقت تعطل التبادل الإلكتروني للبيانات غير المخطط له أن يؤدي إلى نجاح أو فشل عام كامل. أقوم بإعداد تقرير حول توفر IBM Sterling® Supply Chain Business Network لفريقنا التنفيذي كل شهر، ولم يقل التوفر عن 100% قط. Connie Rekau EDI Manager The Master Lock Company اقرأ دراسة الحالة
اتخِذ الخطوة التالية

ألقِ نظرة عن كثب على IBM B2B Integration SaaS وكيف يمكنه المساعدة في تبسيط أتمتة ورقمنة معاملات B2B بالكامل.

 ابدأ مع إصدار تجريبي مجاني
مزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق الموارد