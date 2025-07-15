إصدار Essentials

أرسل واستقبل معاملات تبادل البيانات الإلكترونية (EDI) مع عملائك وشركائك باستخدام منصة SaaS موثوقة وآمنة ومُجربة
تساعد IBM Sterling® B2B Integration SaaS Essentials الشركات على التبني السريع لتبادل البيانات الإلكتروني (EDI) وتبسيط تكامل B2B، حتى بدون امتلاك خبرة داخلية. وهي تدعم مجموعة واسعة من البروتوكولات والتنسيقات الحديثة مثل EDI و XML و JSON، مما يتيح تبادل البيانات بسلاسة مع العملاء والموردين والشركاء.
مجموعة واسعة من معايير وبروتوكولات تبادل البيانات الإلكتروني (EDI)، وترجمة البيانات والتحقق منها. ابدأ باتصال واحد فقط.
تتبع شامل للمستندات ورؤى حول المعاملات.
التأهيل السريع والإدارة الفعالة للعملاء والشركاء.
تبدأ قدرات البرمجيات كخدمة (SaaS) صغيرة وتتوسع لتصل إلى أي عدد من الشركاء أو الخرائط أو أحجام البيانات.
عزز الإنتاجية من خلال تخفيف مهام موظفي تقنية المعلومات وتبسيط عمليات الأعمال بفضل المعالجة الموثوقة لمعاملات EDI. وهذا من شأنه الحد من تأثير انقطاع الخدمة، ما يقلل من وقت الموظفين المهدر.1
اكتسب شركاء تجاريين جدد بسرعة أكبر، وحقق القيمة في وقت أسرع وعزز المشاركة الكاملة في وقت أقرب بنحو أسبوع ونصف. وسّع نطاق أنشطتك بين الشركات بحيث تتناسب مع وتيرة أعمالك.1
احصل على معدلات أعلى لرضا العملاء من الشركاء الموردين والموزعين على حد سواء. يؤدي تسريع عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بمعالجة الطلبات إلى تعزيز القدرة على الاحتفاظ بالعملاء وزيادة الإيرادات.1
أرسل المستندات بسرعة مضاعفة. نظرًا إلى ضيق الوقت، يمكن أن تسهم السرعة في مضاعفة نتائج الأعمال الإيجابية.1
تقدم المنصة أدوات ترجمة قوية وإمكانية الوصول إلى أكثر من 3.1 مليون شريك، مع نموذج قابل للتوسع يعتمد على الدفع حسب النمو ويدعم التوسع والكفء والفعال من حيث التكلفة.
ألقِ نظرة عن كثب على IBM B2B Integration SaaS وكيف يمكنه المساعدة في تبسيط أتمتة ورقمنة معاملات B2B بالكامل.