إصدار Essentials

أرسل واستقبل معاملات تبادل البيانات الإلكترونية (EDI) مع عملائك وشركائك باستخدام منصة SaaS موثوقة وآمنة ومُجربة

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رسم توضيحي لـ IBM Sterling B2B Integration

تبسيط التكامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي​
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تبسيط وتوسيع نطاق B2B Integration لديك

تساعد IBM Sterling® B2B Integration SaaS Essentials الشركات على التبني السريع لتبادل البيانات الإلكتروني (EDI) وتبسيط تكامل B2B، حتى بدون امتلاك خبرة داخلية. وهي تدعم مجموعة واسعة من البروتوكولات والتنسيقات الحديثة مثل EDI و XML و JSON، مما يتيح تبادل البيانات بسلاسة مع العملاء والموردين والشركاء.

 اقرأ ملخص الحل
الاتصال

مجموعة واسعة من معايير وبروتوكولات تبادل البيانات الإلكتروني (EDI)، وترجمة البيانات والتحقق منها. ابدأ باتصال واحد فقط.
الرؤية

تتبع شامل للمستندات ورؤى حول المعاملات.
إدارة الشركاء

التأهيل السريع والإدارة الفعالة للعملاء والشركاء.
المرونة

تبدأ قدرات البرمجيات كخدمة (SaaS) صغيرة وتتوسع لتصل إلى أي عدد من الشركاء أو الخرائط أو أحجام البيانات.

عملاء حقيقيون. نتائج حقيقية.

اقرأ تقرير دراسة IDC
59% تقليل الانقطاعات غير المخطط لها

عزز الإنتاجية من خلال تخفيف مهام موظفي تقنية المعلومات وتبسيط عمليات الأعمال بفضل المعالجة الموثوقة لمعاملات EDI. وهذا من شأنه الحد من تأثير انقطاع الخدمة، ما يقلل من وقت الموظفين المهدر.1

 55% تسريع علمية ضم الشركاء الجدد

اكتسب شركاء تجاريين جدد بسرعة أكبر، وحقق القيمة في وقت أسرع وعزز المشاركة الكاملة في وقت أقرب بنحو أسبوع ونصف. وسّع نطاق أنشطتك بين الشركات بحيث تتناسب مع وتيرة أعمالك.1

 49% ارتفاع رضا العملاء

احصل على معدلات أعلى لرضا العملاء من الشركاء الموردين والموزعين على حد سواء. يؤدي تسريع عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بمعالجة الطلبات إلى تعزيز القدرة على الاحتفاظ بالعملاء وزيادة الإيرادات.1

 48% تسليم المستندات بشكل أسرع

أرسل المستندات بسرعة مضاعفة. نظرًا إلى ضيق الوقت، يمكن أن تسهم السرعة في مضاعفة نتائج الأعمال الإيجابية.1

حل واحد لتلبية جميع الاحتياجات

تقدم المنصة أدوات ترجمة قوية وإمكانية الوصول إلى أكثر من 3.1 مليون شريك، مع نموذج قابل للتوسع يعتمد على الدفع حسب النمو ويدعم التوسع والكفء والفعال من حيث التكلفة.

 

 مقارنة ميزات الإصدار والتسعير
امرأة فنية تتفحص الآلات
وسّع النظام البنائي لأعمالك

تواصل بشكل آمن وموثوق مع أكثر من 3.1 مليون شركة باستخدام IBM Sterling B2B Integration VAN، مما يسرّع توسيع شبكتك.
زميلان في المكتب يقفان عند خزانة الملفات وينظران إلى كمبيوتر محمول ويناقشان العمل
مراقبة الاتجاهات في الوقت الفعلي

الحصول على تحليلات معمقة باستخدام لوحات المعلومات التي توفر رؤية للاتجاهات وقدرات تتبع.
منظر خلفي لامرأة آسيوية شابة، عالمة بيانات مستقلة تعمل عن بُعد من المنزل على برمجة وتعدين البيانات الكبيرة وهندسة بيانات الذكاء الاصطناعي، وفني تكنولوجيا معلومات يعمل على مشروع ذكاء اصطناعي.
اتخاذ قرارات أكثر ذكاء وسرعة

تعزيز عملية اتخاذ القرار من خلال البيانات المتاحة في الوقت الفعلي، والتصرف مباشرة من لوحة الملومات بناءً على التنبؤات والتوصيات.
شخص يعمل على سبورة بيضاء
تحويل سلس للبيانات

تحويل ورسم خرائط البيانات في السحابة، مع دعم الترجمة من أي تنسيق بيانات منظم إلى أي تنسيق آخر، بوظائف شاملة.
سيدة أعمال تتناقش مع زميلتها حول البرمجة على الكمبيوتر
توسع على وتيرتك الخاصة

ابدأ باتصال واحد، وخريطة واحدة، و4000 مستند سنويًا، مع خيار إضافة المزيد من الاتصالات والخرائط والمستندات تدريجيًا لتقليل التكاليف.

 
امرأة فنية تتفحص الآلات
وسّع النظام البنائي لأعمالك

تواصل بشكل آمن وموثوق مع أكثر من 3.1 مليون شركة باستخدام IBM Sterling B2B Integration VAN، مما يسرّع توسيع شبكتك.
زميلان في المكتب يقفان عند خزانة الملفات وينظران إلى كمبيوتر محمول ويناقشان العمل
مراقبة الاتجاهات في الوقت الفعلي

الحصول على تحليلات معمقة باستخدام لوحات المعلومات التي توفر رؤية للاتجاهات وقدرات تتبع.
منظر خلفي لامرأة آسيوية شابة، عالمة بيانات مستقلة تعمل عن بُعد من المنزل على برمجة وتعدين البيانات الكبيرة وهندسة بيانات الذكاء الاصطناعي، وفني تكنولوجيا معلومات يعمل على مشروع ذكاء اصطناعي.
اتخاذ قرارات أكثر ذكاء وسرعة

تعزيز عملية اتخاذ القرار من خلال البيانات المتاحة في الوقت الفعلي، والتصرف مباشرة من لوحة الملومات بناءً على التنبؤات والتوصيات.
شخص يعمل على سبورة بيضاء
تحويل سلس للبيانات

تحويل ورسم خرائط البيانات في السحابة، مع دعم الترجمة من أي تنسيق بيانات منظم إلى أي تنسيق آخر، بوظائف شاملة.
سيدة أعمال تتناقش مع زميلتها حول البرمجة على الكمبيوتر
توسع على وتيرتك الخاصة

ابدأ باتصال واحد، وخريطة واحدة، و4000 مستند سنويًا، مع خيار إضافة المزيد من الاتصالات والخرائط والمستندات تدريجيًا لتقليل التكاليف.

 

كلمات فعالة

لقد وجدنا في عملية الاختيار لدينا أن IBM Sterling هو الحل الأكثر موثوقية. أيضًا، كنا ننتقل إلى السحابة، لذلك وجدنا حلهم البرمجي كخدمة (SaaS) جذابًا للغاية. المصدر: دراسة IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange؛ سبتمبر 2023، Simon Ellis، Mathew Marden قم بقراءة دراسة IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange إحدى المزايا الكبيرة لـ IBM Sterling B2B Integration SaaS هي الصيانة، والتي لا يتعين علينا القيام بها. نحن شركة تصنيع، لذلك لا نملك الخبرة الكافية لصيانة حل محلي. المصدر: دراسة IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange؛ سبتمبر 2023، Simon Ellis، Mathew Marden قم بقراءة دراسة IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange بالإضافة إلى توفير الوقت في تأهيل الشركاء، وتحقيق إيرادات أسرع مع IBM Sterling B2B Integration، فإننا نشهد أيضًا جودة أعلى بسبب الأتمتة. وهذا يعني أن فرصة ارتكاب الأشخاص للخطأ أقل. المصدر: دراسة IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange؛ سبتمبر 2023، Simon Ellis، Mathew Marden قم بقراءة دراسة IDC Business Value of IBM Sterling Data Exchange
اتخِذ الخطوة التالية

ألقِ نظرة عن كثب على IBM B2B Integration SaaS وكيف يمكنه المساعدة في تبسيط أتمتة ورقمنة معاملات B2B بالكامل.

 شاهد العرض التوضيحي (2:52)
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