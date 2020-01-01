التوثيق والدعم
ابدأ الإصدار التجريبي ASPERA ON CLOUD مجاناً مركز مساعدة أسبيرا IBM Aspera
رسم توضيحي متساوي القياس لـ ®تنزيلات ووثائق أسبيرا أسبيرا
الأسئلة الشائعة حول الدعم

احصل على إجابات لأسئلة الدعم الشائعة.
كيف يمكنني إنشاء تذاكر من خلال بوابة دعم IBM؟

وإرسال وتتبع التذاكر في بوابة الدعم الجديدة IBM الدعم، والتي تقدم القدرات الذاتية للخدمة التالية:

  • إنشاء التذاكر وتحديثها
  • المراجعات الخاصة بالمستندات والملفات والسجلات المرفقة بشكل آمن
  • بحث مبسط عن القدرات المبسطة لعرض سجل التذاكر وقاعدة المعارف
كيف يمكنني فتح وإدارة الحالات في بوابة دعم IBM؟

اتبع الخطوات الواردة في هذه المقالة وتعرف على كيفية فتح حالة دعم IBM.

 اقرأ المقال
كيف يمكنني إجراء بحث في بوابة دعم IBM؟

مشاهدة الفيديو ومعرفة كيفية إجراء بحث في مجتمع دعم IBM الدعم.

 مشاهدة الفيديو (2:29)
كيف يمكنني الوصول إلى منتديات دعم IBM؟

مشاهدة الفيديو الذي يوضح كيفية استخدام منتديات مجتمع الدعم IBM.

 مشاهدة الفيديو (2:38)
كيف يمكنني طلب الوصول إلى حساب دعم IBM الخاص بشركتي؟

مشاهدة الفيديو وفهم خطوات طلب الوصول إلى حساب الدعم IBM الخاص بشركتك الدعم.

 مشاهدة الفيديو (1:34)
كيف يمكنني إدارة رقم عميل IBM الخاص بي؟

مشاهدة الفيديو، لمسؤولي الحساب، لتوضيح خطوات إدارة طلبات الوصول إلى الدعم لحساب الدعم الخاص بشركتك.

 مشاهدة الفيديو (2:19)
ما هي سياسات IBM لدعم الإصدارات التي تم إصدارها سابقاً من منتجات ®Aspera؟

يدعم إصدار IBM Aspera ترقيات أحدث إصدارين من الإصدار. ستتم إحالة التذاكر الخاصة بالمنتجات التي تسبق الإصدارين الأخيرين إلى الخدمات الاحترافية للمساعدة في الترقية.

وثائق برنامج IBM Aspera العميل العميل-شرشرشر

عرض الوثائق
عرض الوثائق
عرض الوثائق
عرض الوثائق

وثائق برنامج خادم IBM Aspera الخاص بشركة IBM Aspera

عرض الوثائق
عرض الوثائق
عرض الوثائق
عرض الوثائق
عرض الوثائق
عرض الوثائق
عرض الوثائق
عرض الوثائق
عرض الوثائق
الاستفادة من شركاء النظام البنائي من شركاء وبائعي البرامج

IBM الشريك شريك النظام البنائي البنائي يتألف من مئات من شركاء الصناعات التقنية الرائدين في مجال النقل الذين يدمجون قدرات النقل الفائقة في عروضهم الخاصة. بغض النظر عن متطلبات نقل البيانات المحددة الخاصة بك، يمكن لشبكة IBM Asperaالدولية من شركاء وموزعي خبير إعادة البيع والموزعين أن توفر لك القدرات التي تحتاجها.
اتخذ الخطوة التالية

دعنا نناقش احتياجات نقل البيانات الخاصة بك.