احصل على إجابات لأسئلة الدعم الشائعة.
وإرسال وتتبع التذاكر في بوابة الدعم الجديدة IBM الدعم، والتي تقدم القدرات الذاتية للخدمة التالية:
اتبع الخطوات الواردة في هذه المقالة وتعرف على كيفية فتح حالة دعم IBM.
مشاهدة الفيديو ومعرفة كيفية إجراء بحث في مجتمع دعم IBM الدعم.
مشاهدة الفيديو الذي يوضح كيفية استخدام منتديات مجتمع الدعم IBM.
مشاهدة الفيديو وفهم خطوات طلب الوصول إلى حساب الدعم IBM الخاص بشركتك الدعم.
مشاهدة الفيديو، لمسؤولي الحساب، لتوضيح خطوات إدارة طلبات الوصول إلى الدعم لحساب الدعم الخاص بشركتك.
يدعم إصدار IBM Aspera ترقيات أحدث إصدارين من الإصدار. ستتم إحالة التذاكر الخاصة بالمنتجات التي تسبق الإصدارين الأخيرين إلى الخدمات الاحترافية للمساعدة في الترقية.
IBM الشريك شريك النظام البنائي البنائي يتألف من مئات من شركاء الصناعات التقنية الرائدين في مجال النقل الذين يدمجون قدرات النقل الفائقة في عروضهم الخاصة. بغض النظر عن متطلبات نقل البيانات المحددة الخاصة بك، يمكن لشبكة IBM Asperaالدولية من شركاء وموزعي خبير إعادة البيع والموزعين أن توفر لك القدرات التي تحتاجها.