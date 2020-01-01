IBM الشريك شريك النظام البنائي البنائي يتألف من مئات من شركاء الصناعات التقنية الرائدين في مجال النقل الذين يدمجون قدرات النقل الفائقة في عروضهم الخاصة. بغض النظر عن متطلبات نقل البيانات المحددة الخاصة بك، يمكن لشبكة IBM Asperaالدولية من شركاء وموزعي خبير إعادة البيع والموزعين أن توفر لك القدرات التي تحتاجها.