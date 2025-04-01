ما هو IBM Cloud App ID ؟ IBM Cloud App ID يتيح لك إضافة المصادقة بسهولة إلى الويب وتطبيق الأجهزة المحمولة. لم يعد لديك ما يدعو للقلق بشأن إعداد البنية التحتية للهوية، وضمان التوافر الجغرافي، وتأكيد لوائح الامتثال. بدلاً من ذلك، يمكنك تحسين التطبيق الخاص بك باستخدام إضافات أمنية متقدمة مثل الإضافات الأمنية مثل الإضافات الأمنية المتعددة و تسجيل الدخول الموحد.