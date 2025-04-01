IBM Cloud App ID
يمكنك إضافة المصادقة بسهولة، وتأمين الواجهات الخلفية وواجهات برمجة التطبيقات، وإدارة البيانات الخاصة بالمستخدمين لمحمولك وخدمة الويب
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ما هو IBM Cloud App ID ؟ IBM Cloud App ID يتيح لك إضافة المصادقة بسهولة إلى الويب وتطبيق الأجهزة المحمولة. لم يعد لديك ما يدعو للقلق بشأن إعداد البنية التحتية للهوية، وضمان التوافر الجغرافي، وتأكيد لوائح الامتثال. بدلاً من ذلك، يمكنك تحسين التطبيق الخاص بك باستخدام إضافات أمنية متقدمة مثل الإضافات الأمنية مثل الإضافات الأمنية المتعددة و تسجيل الدخول الموحد.
المزايا
تأمين التطبيق الآمن

أضف بسهولة تسجيل الدخول الاجتماعي أو المؤسسي أو البريد الإلكتروني وكلمة المرور إلى التطبيق الخاص بك.
إدارة المستخدمين على نطاق واسع

تمكين المستخدمين من التسجيل وتسجيل الدخول والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني وإعادة تعيين كلمات المرور.
تعزيز المستخدم تجربة المستخدم

تخزين تفضيلات المستخدم وبياناته لإنشاء تجربة تطبيق مخصص.
الموارد المستند التعرّف على التطبيقات السحابية® IBM Cloud App ID

هل تقرر كيفية تأمين التطبيق الخاص بك؟ قم ببناء مصادقة المستخدم في التطبيق الخاص بك باستخدام IBM Cloud App ID.

 قراءة المستندات الفنية إضافة تسجيل الدخول إلى التطبيق

الاستفادة من اتحاد الهوية مع مثيل واحد App ID وأنماط التشغيل المشتركة، بما في ذلك Kubernetes و ISTIO.

 اقرأ المدونة آخر المدونة مصادقة المستخدمين وتفويضهم

بناء واجهة برمجة تطبيقات ويب حديثة مدعومة بثلاثة IBM الخدمة السحابية: App ID و IBM Cloud Functions و IBM Cloud API Gateway.

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