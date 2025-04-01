IBM Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI) هي أداة تحليل تساعد على تصور التطبيق والبيانات والوظائف على ®z/OS.
تمكّن ADDI المهندسين المعماريين والمطورين من اكتشاف التبعيات بنقرة واحدة، وتنفيذ التغييرات بثقة والحفاظ على تحديث الوثائق ودقتها. استخدم ADDI لتمكين فرق تكنولوجيا المعلومات لديك من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تحديث التطبيقات أو دمجها أو إيقاف تشغيلها.
باستخدام IBM ADDI، يمكنك استخدام قدرات عنصر عنصر التحديث التالي لتسريع عملية التحديث:
استكشف المعلومات التي تحتاجها للبدء بسرعة.
تزداد إنتاجية المطور بنسبة 20% إلى 30%، مما يوفر المزيد من الوقت للابتكار.
يمكن للعملاء الذين يستخدمون ADDI تحقيق عائدات بنسبة 163% على مدى ثلاث سنوات، بمتوسط فترة استرداد أقل من عام واحد¹.
وفورات في التكاليف تصل إلى 10% بسبب دمج البنية التحتية¹.
تطوير الأنظمة والتطبيق بسرعة إلى استحداث أنظمة استحداث سهولة هجينة.
تصور التطبيقات الحالية لاشتقاق متطلبات إنشاء قصة المستخدم المحسّنة.
إدارة دورة حياة البرنامج والتحول الرقمي والسحابة الرقمية.
تعلّم كيف:
استخدم IBMid (أو قم بإنشاء معرّف جديد) للوصول إلى الإصدار التجريبي لمدة 3 أيام.
إعادة استخدام الأصل الحالي لاقتصاد واجهة برمجة التطبيقات (API) وتسريع عملية التحديث من خلال إيجاد واجهات برمجة التطبيقات المرشحة.
الاكتشاف التلقائي لبياناتك غير العلائقية وافتراضيتها على ®IBM Z باستخدام IBM Data Virtualization Manager.
تحديث z/OS و جافا ™ وجافا التطبيق لدعم تنفيذ سحابة هجينة.
تمكين تحليل نظامي Hogan Core Banking وCAMS التطبيق من أجل فهم أفضل للعملاء.
"سيساعدنا اكتساب فهم أفضل لبرمجياتنا الأصلية على ترقية حساس البرمجيات مع تقليل الأحمال والمخاطر والتكاليف المرتبطة بها." - مدير، الخدمات المالية الأوروبية الكبرى
تعرّف على برنامج ADDI بالسرعة التي تناسبك دون مقابل. استخدم IBMid للوصول إلى التدريب.
تستخدم مجموعة غروباما ADDI لتحديث IBM Z التطبيق بسرعة وثقة أكبر.
تعرّف على كيفية دعم تحليل استدعاء واجهة برمجة التطبيقات من خلال ميزة قابلية التوسعة باستخدام نماذج الملفات. يمكنك أيضًا معرفة كيفية تمكين تحليل مكالمات واجهة برمجة التطبيقات لمشاريعك الخاصة.
يقدم هذا البرنامج التعليمي خمسة سيناريوهات تشرح مشاريع الوصول ومساحات العمل.
تعرّف على دعم Git من ADDI، بما في ذلك عملية المزامنة المحلية وأوامر CLI وتدفق الأتمتة وكيفية ملء مشاريع ADDI وتحديثها تلقائيًا في Git في الجزء 1.
تعرّف على دعم Git من ADDI، بما في ذلك عملية المزامنة المحلية وأوامر CLI وتدفق الأتمتة وكيفية ملء مشاريع ADDI وتحديثها تلقائيًا في Git في الجزء 2.
اكتسب فهمًا للتشفير، وما هي المعلومات المستخدمة في التشفير والمعلومات المستخدمة في التشفير. ثم استكشف Quantum-sآمن التشفير وتكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بـ ADDI.
تعرّف على كيفية تثبيت وتكوين Application Discovery (AD) و AD Build Client في هذا الفيديو.
اكتشف IBM Analyze Client وكيفية تثبيت المعلومات التكنولوجية على Eclipse التطبيق. يمكن تشغيل Analyze Client عبر Eclipse أو مطور IBM Developer for z/OS (IDz).
اكتشف IBM Analyze Client وتعرف على كيفية تثبيت تكنولوجيا المعلومات على تطبيق IDz. يمكن تشغيل Analyze Client عبر Eclipse أو مطور IBM Developer for z/OS (IDz).
تسريع تحديث التطبيق مع نهج مؤسسي أكثر توحيدًا لتكنولوجيا المعلومات الأتمتة.
تسريع عملية التطوير باستخدام واجهات برمجة التطبيقات RESTful APIs من وإلى IBM Z الخاص بك في الكمبيوتر المركزي.
اكتشاف قرارات الأعمال المستندة إلى القواعد والتقاطها وتحليلها وأتمتتها والتحكم فيها محلياً أو على السحابة.
يسهل مدير نظام التشغيل z/OS الوصول إلى مصادر البيانات العلائقية وغير العلائقية التقليدية من IBM Z.
مجموعة أدوات شاملة وقوية لتطوير وصيانة التطبيق IBM z/OS من خلال استخدام ممارسات عمليات التطوير.
قياس الأداء والإبلاغ عنه وتعظيمه إلى أقصى حد ممكن للأنظمة والتطبيق.
اكتشف IBM Application Discovery and Delivery Intelligence. حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع ممثل شركة IBM Z.
1 -التأثير الاقتصادي الكلي™ لشركة IBM ADDI، أكتوبر 2021 هي دراسة أجرتها شركة Forrester Consulting بتكليف من شركة IBM.