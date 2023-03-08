تساعد شركات تكامل الأنظمة والاستشارات عملاءَها على تسريع عملية تبني تقنية الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة
تمتلك IBM سجلاً حافلاً وموثوقًا به في التعاون مع شركات تكامل الأنظمة (SIs) وشركات الاستشارات لبناء ممارسات ومراكز تميز تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من تقنيات IBM وقيمتها للعملاء. وتستثمر شركة IBM في الدعم الفني ودعم طرح المنتجات في السوق لمساعدة شركاء الخدمة على تقديم أحدث التقنيات وصقل خبراتهم بشكل مستمر. وتهدف هذه الشراكات إلى تسريع نجاح العملاء من خلال تقديم تجربة سلسة تشمل جميع المراحل، بدءًا من وضع الاستراتيجيات وانتهاءً بتنفيذها وإدارتها.
الاعتراف بتأثيرك في اختيار العميل لتقنيات IBM.
توفير موارد محلية مخصصة لضمان نجاح شركاء الخدمات العاملين في تلك الأسواق.
إتاحة الوصول إلى مزيد من الدعم بشأن التعاون لإنشاء خدمات جديدة بهدف تعزيز تنمية أعمالك.
حقق المزيد من الإمكانات، ومكّن البيئة السحابية الهجينة باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدّم في المواقع التي تُحدث فيها أكبر فارق.
يمكنك تعزيز الإنتاجية وكفاءة بيئة VMware من خلال الأتمتة الذكية المستمرة في الوقت الفعلي.
يمكنك تبسيط إدارة تطبيقاتك وعملياتك التقنية وتحسينها باستخدام رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.
يمتلك شركاء خدمات IBM خبرات موثوقًا بها في دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة من IBM، وهم قادة في تحويل عمليات التحول الرقمية إلى واقع.
تعمل كلٌّ من IBM و Accenture معًا بهدف إحداث تحول في أعمال العملاء؛ وذلك من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات والحلول في القطاع لتعزيز الابتكار والنمو في العصر الرقمي. تركِّز الشراكة على تحسين عمليات العملاء، وتقديم مزايا تنافسية مدعومة بالتكنولوجيا، والمشاركة في برامج تجربة منتجات IBM قبل إطلاقها. ويؤدي التحالف إلى تقديم خدمات تقنية متطورة بأسعار تنافسية.
على مدار أكثر من 20 عامًا، ساعدت كلٌّ من IBM و Capgemini العملاء على اكتشاف قيمة التكنولوجيا لتحويل أعمالهم وإعادة تصور المستقبل. تجمع Capgemini بين خبراتها المتعمقة في الصناعة وتقنيات IBM للمساعدة على تلبية جميع احتياجات العملاء في المجالات سريعة التطور مثل البيئات السحابية، والبيانات، والذكاء الاصطناعي، والاتصال، والبرمجيات، والهندسة الرقمية، والمنصات التي تخدم قطاعات متنوعة مثل الخدمات المالية والتصنيع.
تتعاون كلٌّ من Cognizant و IBM لتبسيط عمليات التحول الرقمي. يتعاون الشركاء معًا لابتكار الحلول التجارية، وتوفير خدمات الأمن الإلكتروني الشاملة من خلال الاستفادة من تقنيات الأمان التي توفرها IBM، وعقد ورش عمل لابتكار حلول مخصصة، ومنح الأولوية لتوفير عمليات تكامل سلسة ليتمكن العملاء من التركيز على أولوياتهم الاستراتيجية.
تُسهم الشراكة طويلة الأمد بين IBM و Deloitte في الجمع بين التقنيات المبتكرة والاستشارات الموثوق بها لمساعدة العملاء الحكوميين والتجاريين على العمل بكفاءة وأمان واستدامة أكبر. وتوفر هذه الشراكة الكثير من القدرات بما في ذلك الحلول السحابية المتعددة، وحلول البيانات، وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وحلول المخاطر السيبرانية، والحلول الحكومية.
تجمع شركتَا EY و IBM بين البراعة التجارية مع حلول الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة لحل أكثر التحديات التجارية تعقيدًا في العالم. تشمل عروض التحالف الاستدامة–من خلال تعزيز إجراءات ونتائج مستندة إلى القيم؛ والإنتاجية–من خلال تغيير طرق العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي والكم؛ والتشغيل البيني–من خلال تنسيق أفضل التقنيات لتلبية تفضيلات العملاء وحماية استثماراتهم.
تُسهم الشراكة طويلة الأمد بين HCLTech و IBM في تعزيز التقدم البشري وتدعم الابتكار المستمر من خلال استخدام رؤى متقدمة في الأعمال والتكنولوجيا. تقدم HCLTech تطبيقات رقمية مُحدثة، وبنية تحتية مدمجة للتطبيقات مع الأتمتة والتنسيق، وتحويل أجهزة الكمبيوتر المركزي، وتوفير قدرات معرفية متقدمة من خلال الاستفادة من IBM watsonx و Red Hat OpenShift.
تُسهم استشارات IBM في تسريع تحول الأعمال لعملائنا من خلال تقنيات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، مستفيدة من منظومة الشركاء لدينا. وبفضل خبراتها المتعمقة في القطاع والتي تشمل وضع الاستراتيجيات وتصميم التجارب وابتكار التقنيات والعمليات، أصبحت IBM شريكًا موثوقًا به لأكثر من 3000 شركة من الشركات الأكثر ابتكارًا وقيمة في العالم، ويُسهم هذا في تحديث أنظمتها المعقدة وتأمينها.
تركِّز كلٌّ من Infosys و IBM معًا على مساعدة العملاء في تسريع تحول الأعمال من خلال حلول Infosys المبتكرة المدعومة بتقنيات IBM. وتركِّز هذه الشراكة على مجالات الأعمال الأساسية للعملاء بالإضافة إلى التحديات التنظيمية والصعوبات التي تواجه القطاعات، مثل الذكاء الاصطناعي للأعمال، ورعاية العملاء، وأتمتة الأعمال، والاستدامة (بما في ذلك سلسلة التوريد المستدامة)، وعمليات تكنولوجيا المعلومات، وتحديث التطبيقات، وتحديث البنية التحتية.
يتطلب تقديم القيمة في بيئة الأعمال المتطورة اليوم الابتكار، والابتكار هو جوهر التحالف بين KPMG و IBM. تُسهم هذه الشراكة في الجمع بين تقنيات IBM الرائدة والمعرفة المتعمقة لدى خبراء KPMG في عمليات الأعمال، والرؤى القطاعية، والمسائل التنظيمية، والمخاطر، والشؤون المالية، والضرائب، والقضايا التشغيلية لمعالجة تحديات التحول الرقمي للأعمال.
تتمتع شركتا LTIMindtree و IBM بشراكة استراتيجية طويلة الأمد تركِّز على تعزيز الابتكار والتحول الرقمي لعملائهما العالميين المشتركين. مع التركيز على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإدارة الأصول، والأتمتة، والأمن، والاستدامة، تقدم LTIMindtree حلولاً متقدمة تعتمد على تقنيات IBM الفعالة. تُعد LTIMindtree أول شركة تكامل أنظمة عالمية هندية تنضم إلى شبكة IBM Quantum.
تقدم NTT DATA خدمات الاستشارات والتحول الرقمي باستخدام تقنيات IBM لتحقيق النمو من خلال نماذج أعمال جديدة وحلول مشتركة في مجالات العمليات التشغيلية للذكاء الاصطناعي، والعمليات التشغيلية المالية، وخدمة العملاء، وتحديث تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزي. وتركِّز هذه الشراكة على تطوير حلول تحويلية مشتركة من خلال دمج مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي من IBM في خدمات NTT، وتطوير حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مركز تميز watsonx لدى NTT.
تساعد كلٌّ من TCS و IBM العملاء على تطوير أعمالهم الاجتماعية لتصبح أعمالاً معرفية من خلال تقديم تجارب رقمية محسّنة على منصات خدمات سحابية من الجيل التالي. وتستثمر هذه الشراكة في مراكز التميز، والمختبرات، وإثبات المفاهيم، وإثبات التقنيات، وتطوير القدرات لتظهر للعملاء أن الجمع بين خبرات TCS في تقديم الخدمات وتقنيات IBM قد أسهم في تعزيز القدرات التقنية وتحقيق نتائج أفضل للعملاء.
تلتزم كلٌّ من IBM و Tech Mahindra بمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً من خلال تزويدهم برؤى قابلة للتنفيذ على مستوى مؤسساتهم بأكملها وتمكين استراتيجيتهم السحابية الهجينة. تركِّز هذه الشراكة من الناحية الاستراتيجية على الحلول السحابية الهجينة المستندة إلى Red Hat لإدارة الأداء، والأمن الإلكتروني، وعمليات الذكاء الاصطناعي، والشبكات الذكية، وتعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول، وتقنية المعلومات المستدامة.
تجمع Wipro بين خبراتها المتعمقة في المجال وحلول IBM و Red Hat لمساعدة العملاء على تحقيق أقصى قيمة من تقنيتهم الحالية ودفع التحول الرقمي. تطبِّق Wipro خدمات التحول السحابي على IBM Cloud Paks للتطبيقات، والتكامل، وإدارة البيئة السحابية المتعددة، ومنصة الحاويات مفتوحة المصدر OpenShift لتسريع جهود تحديث المؤسسات.
طورت منصة Capgemini لصناعة الطاقة والمرافق، بالتعاون مع مختبر IBM Ecosystem Engineering GSI، خدمة الطائرات دون طيار كخدمة (DaaS). وهذه الخدمة المستدامة والمستقبلية مُعدة لإحداث ثورة في إدارة الأصول.
تسعى EY و IBM إلى تقديم عروض مبتكرة تساعد على دمج الاستدامة مع استراتيجية الأعمال، ودعم تنفيذ برامجهم بسرعة وفاعلية. وتهدف هذه الحلول إلى إحداث تحوُّل في طرق توليد القيمة لأعمالهم، وللأطراف المعنية، وللناس، وللكوكب.
أطلقت شركة HCLTech مركز البيانات المشترك كخدمة، وهو خدمة مبنية على IBM Cloud for VMware Solutions. وتهدف هذه الخدمة المتقدمة إلى مساعدة الشركات على تسريع رحلات تحولها إلى البيئات السحابية الهجينة.
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