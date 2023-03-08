على مدار أكثر من 20 عامًا، ساعدت كلٌّ من IBM و Capgemini العملاء على اكتشاف قيمة التكنولوجيا لتحويل أعمالهم وإعادة تصور المستقبل. تجمع Capgemini بين خبراتها المتعمقة في الصناعة وتقنيات IBM للمساعدة على تلبية جميع احتياجات العملاء في المجالات سريعة التطور مثل البيئات السحابية، والبيانات، والذكاء الاصطناعي، والاتصال، والبرمجيات، والهندسة الرقمية، والمنصات التي تخدم قطاعات متنوعة مثل الخدمات المالية والتصنيع.