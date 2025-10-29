مستقبل عمليات IBM Z الذكية القائمة على البيانات باستخدام Db2 for z/OS Agent
نقدم لكم Db2 for z/OS Agent، المساعد المدعم بالذكاء الاصطناعي من IBM والمصمم لتبسيط عمليات الكمبيوتر المركزي من خلال تفاعلات طبيعية وحوارية.
لقد تجاوز الذكاء الاصطناعي التوليدي روبوت المحادثة ومحركات التوصية. حيث صار الذكاء الاصطناعي الآن يكتب التعليمات البرمجية وينشئ الصور بل ويعيد تعريف طريقة إجرائنا للأبحاث. وستكون الحدود التالية أكثر تحولًا وتأثيرًا؛ وهي: وكلاء الذكاء الاصطناعي، أو حلول الزميل الرقمي الذي يفهم السياق، ويستدل من خلال التعقيد، ويقدم رؤى عملية قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي. بالنسبة للمؤسسات التي تُشَغِّل أنظمة ذات مهام حساسة مثل IBM Z، فإن هذا التطور ليس مجرد أمر شيق، بل هو أمر ضروري وأساسي.
ينكشف فصل جديد في عمليات IBM Z مع وجود Db2 for z/OS Agent في صميم هذه العمليات.
أصبحت إدارة الأنظمة أعقد من أي وقت مضى، خاصة للمؤسسات الكبرى، حيث (1) تكون الفرق العاملة مُثقَلَة بالعمل وغالبًا ما تكون المعرفة مُخزَّنة في وحدات منعزلة؛ (2) ويُعد تدريب الكفاءات الجديدة عملية بطيئة تستنزف الموارد؛ (3) وغالبًا ما يتطلب استكشاف الأخطاء وإصلاحها التنقّل بين لوحات المعلومات المختلفة، وفك رموز السجلات، والاعتماد على المعرفة المتوارثة؛ وكل هذه العوامل تُبطئ العمليات وتزيد من المخاطر.
وكيل الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تحسينية، بل ضرورة استراتيجية للمؤسسات. فالمؤسسات التي تفهم ذلك وتتبنى حلول وكيل الذكاء الاصطناعي بشكل مدروس سوف تستفيد لا شك من فوائده التي لا حصر لها، مثل:
هذا ما يَعِد به Db2 for z/OS Agent، لأنه مصمم لتبسيط عمليات IBM Z من خلال تفاعلات طبيعية تعتمد على أسلوب المحادثة والتحاور.
التحول من لوحة المعلومات إلى الحوار هو أكثر من مجرد تغيير في واجهة المستخدم (UI)، بل طريقة جديدة للعمل. وهذا ما يوفره من ميزات:
قبل وكلاء الذكاء الاصطناعي، قد يقضي كبير مديري قواعد البيانات ساعات في مقارنة الأنظمة الفرعية وسحب السجلات وتوجيه الموظفين المبتدئين، كل ذلك أثناء إدارة حادث من الدرجة الأولى. بفضل استخدام Db2 for z/OS Agent، يمكن لمدير إدارة الأعمال نفسه طرح سؤال واحد والحصول على إجابة واضحة في ثوانٍ. وعندما يسأل DBA المبتدئ نفس السؤال، فإن الوكيل لا يقدم الإجابة فحسب، بل يشرح أيضًا المنطق وراء ذلك.
يصبح كل تفاعل لحظة تعليمية. بمرور الوقت، يرتفع مستوى الفريق بأكمله.
تم تصميم Db2 for z/OS Agent على أساس بنية الذكاء الاصطناعي متعددة الطبقات. فيما يلي كيفية عمل طبقات Db2 for z/OS Agent معًا:
تضمن هذه البنية تقديم الرؤى بشكل آمن وموثوق وفي الوقت الحقيقي، دون المساس بسلامة الأنظمة الأساسية.
لا يقتصر وكيل Db2 for z/OS على مسؤولي قواعد البيانات فقط. بل هو مصمم لتمكين الفريق بأكمله:
باختصار، إنه مضاعف قوة لكل دور في منظومة IBM Z المتكاملة
لا يحل وكلاء الذكاء الاصطناعي محل البشر؛ بل يتعاونون معهم. وكما صرح Jorge Amar، من شركة الاستشارات McKinsey قائلًا: "نحن على أعتاب عالم جديد يتعين عليك فيه التفكير في القوة العاملة لديك باعتبارها قوى وكيلة وقوى بشرية في آن واحد." تقود شركة IBM Z هذا التغيير من خلال Db2 for z/OS Agent، ما يجعل الذكاء الاصطناعي في صميم عمليات المؤسسة مباشرةً، ويتم التغيير تدريجيًا بإدخال أمر واحد في كل مرة.
هل أنت مستعد لرؤيته وهو قيد التنفيذ؟ تحدث مع الفريق الذي يقف وراء هذا الوكيل. هذا أوان عمليات IBM Z، وهي عمليات تحاورية.
تعرف على المزيد حول Db2 for z/OS Agent