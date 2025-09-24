تخزين يمكن التنبؤ به، مزيد من الوقت: خدمة التخزين الممتد One-Rate من IBM Cloud Object Storage

إن بساطة السعر الواحد One-Rate وإمكانية التنبؤ بها تجعلها مناسبة تمامًا لأعباء العمل الأكثر نشاطًا في عالم أعمال اليوم:

1. بحيرة بيانات الذكاء الاصطناعي: تتطلب مشاريع الذكاء الاصطناعي وصولًا مستمرًا إلى بيانات التدريب، والعناصر المميزة للنماذج ومجموعات البيانات التركيبية. باستخدام السعر الواحد، يمكنك:

تخزين البيانات المنظمة والبيانات غير المنظمة على نطاق واسع

إتاحة التوصل السريع ميسور التكلفة للتدريب على النماذج والاستدلال

تجنب التكاليف الخفية أثناء دورات التجريب السريع

2. تطبيقات السحابة الأصلية: غالبًا ما تعتمد التطبيقات المبنية على الخدمات المصغرة والحاويات على تخزين الكائنات مع السجلات والتكوينات وبيانات المستخدم. السعر الواحد يدعم:

أنماط الوصول عالية الإنتاجية

التكامل السلس مع Kubernetes وOpenShift

التكاليف المتوقعة لأعباء العمل الديناميكية

3. Content store: من منصات البث إلى الأرشيفات الرقمية، تحتاج الأنظمة ذات المحتوى الثقيل إلى تخزين موثوق به وقابل للتوسع. السعر الواحد يضمن لك: