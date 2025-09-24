تخزين يمكن التنبؤ به، مزيد من الوقت: خدمة التخزين الممتد One-Rate من IBM Cloud Object Storage

سعر واحد. كل شيء مشمول. هذا هو الوعد الترويجي الذي تقدمه خطة السعر الواحد IBM Cloud Object Storage One-Rate، ويتضمن التخزين والاسترجاع واستدعاءات واجهة API إلى مرحلة خروج البيانات الصادرة، كل ذلك مجمَّع في سعر شهري واحد، بدون رسوم مخفية أو مفاجآت.
وحاليًا، سنعطيك مزيدًا من الوقت للاستفادة منه. فقد تم تمديد عرض السعر الواحد حتى 31 ديسمبر 2025، حتى تتمكن من الحصول على تسعير منخفض ويمكن التنبؤ به لأعباء العمل.
خلال هذا العرض الترويجي، يمكن للعملاء تحقيق توفير يصل إلى 70٪ بالتسعير الشامل بسعر منخفض يصل إلى 12 دولارًا/تيرابايت/شهريًا. والأفضل من ذلك كله، أن العملاء الذين قاموا بالتسجيل قبل الموعد النهائي سيحصلون على هذا السعر الترويجي للاستخدام الدائم.
إن بساطة السعر الواحد One-Rate وإمكانية التنبؤ بها تجعلها مناسبة تمامًا لأعباء العمل الأكثر نشاطًا في عالم أعمال اليوم:
1. بحيرة بيانات الذكاء الاصطناعي: تتطلب مشاريع الذكاء الاصطناعي وصولًا مستمرًا إلى بيانات التدريب، والعناصر المميزة للنماذج ومجموعات البيانات التركيبية. باستخدام السعر الواحد، يمكنك:
2. تطبيقات السحابة الأصلية: غالبًا ما تعتمد التطبيقات المبنية على الخدمات المصغرة والحاويات على تخزين الكائنات مع السجلات والتكوينات وبيانات المستخدم. السعر الواحد يدعم:
3. Content store: من منصات البث إلى الأرشيفات الرقمية، تحتاج الأنظمة ذات المحتوى الثقيل إلى تخزين موثوق به وقابل للتوسع. السعر الواحد يضمن لك:
ضمان الوفورات قبل 31 ديسمبر 2025.