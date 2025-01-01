يوفر IBM Cloud® Object Storage باقات وفئات تخزين تتيح لك تحقيق التوازن بين معدل الوصول إلى البيانات والتكلفة — وهو مصمم خصوصًا لحالات استخدام مثل تخزين تحليلات الذكاء الاصطناعي، وتخزين بيانات تطبيقات السحابة الأصلية، والنسخ الاحتياطي والاسترداد، وأرشفة البيانات.
بسعر ثابت، ومنخفض، وشامل، ومصممة لأحمال التشغيل النشطة — وهي مثالية لتخزين الذكاء الاصطناعي، والسحابة الأصلية، ومحتوى الوسائط.
مصممة للحالات التي يكون فيها نشاط البيانات أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر اتساقًا.
توفر باقة السعر الواحد تسعيرًا بسيطًا ومتوقعًا وشاملاً لجميع خدمات تخزين الكائنات، ما يزيل تعقيدات الفوترة. يغطي هذا السعر الشهري الثابت التخزين وعمليات واجهة برمجة التطبيقات والاسترداد ونقل البيانات خارج الشبكة، — ما يجعلها باقة مثالية لأحمال التشغيل عالية النشاط مثل توفير الوسائط أو التحليلات أو منصات البرمجيات كخدمة.
يتحسن التسعير كلما زادت البيانات المخزنة.
المزايا الرئيسية:
الفئة الذكية مصممة بحيث تناسب الطبيعة المتغيرة للبيانات. فهي تخزن بياناتك المتغيرة باستمرار من دون تكاليف زائدة، وتصدر فواتير شهرية تلقائيًا بالسعر الأمثل للتخزين باستخدام تصنيف فئات التسعير المدمج والمعتمد على نشاط بياناتك. تحلل الفئة الذكية نشاطك الشهري وتُصدر فواتير للمعدل النشط أو المتوسط أو غير النشط بناءً على تكلفة التخزين والوصول—من دون أي رسوم استرداد أو حد أدنى لحجم الكائنات أو مدة الاستخدام أو أي رسوم إضافية أخرى.¹
طريقة العمل:
Standard (للبيانات النشطة): تُستخدم للبيانات النشطة التي يتكرر الوصول إليها عدة مرات في الشهر. ستكون بياناتك متاحة على الفور عند الحاجة. تتضمن حالات الاستخدام الشهيرة تدفق محتوى الأجهزة المحمولة والويب وعمليات التطوير والتحليلات والتعاون ومستودعات المحتوى النشط. لا توجد رسوم للاسترداد، ولا يوجد حد أدنى لحجم الكائنات، ولا يوجد حد أدنى للمدة.
Vault (للبيانات الأقل نشاطًا): تُستخدم للبيانات الأقل نشاطًا التي يُجرى الوصول إليها مرة واحدة في الشهر أو أقل. ستكون البيانات متاحة على الفور عند الحاجة. تُطبق رسوم استرداد منخفضة على قراءة البيانات. تتضمن حالات الاستخدام الشهيرة النسخ الاحتياطي وتخزين الأصول الرقمية. تتضمن باقة Vault حدًا لحجم الكائنات ومدة التخزين، حيث يبلغ الحد الأدنى لحجم الكائنات القابلة للفوترة 128 كيلوبايت، والحد الأدنى لمدة التخزين 30 يومًا.
Cold vault (للبيانات غير النشطة): تُستخدم للبيانات التي يُجرى الوصول إليها بضع مرات في السنة فقط. تُطبق رسوم استرداد أكثر على قراءة البيانات. تتضمن حالات الاستخدام الشهيرة النسخ الاحتياطي طويل المدى أو تخزين مجموعات البيانات الكبيرة أو محتوى الوسائط القديمة. تتضمن باقة Cold vault حدًا لحجم الكائنات ومدة التخزين، حيث يبلغ الحد الأدنى لحجم الكائنات القابلة للفوترة 256 كيلوبايت والحد الأدنى لمدة التخزين 90 يومًا. بالنسبة إلى الكائنات الأصغر من الحد الأدنى للحجم، سيُفرض عليها رسوم الحد الأدنى لحجم الكائنات القابلة للفوترة.
يُعد أرشيف IBM Cloud Object Storage والأرشيف السريع خيارين منخفضي التكلفة للبيانات النادر الوصول إليها والتي تتطلب تخزينًا طويل المدى. يمكنك إدارة دورة حياة بياناتك من خلال تطبيق سياسة أرشفة على الكائنات المكتوبة في مستودعات تخزين الكائنات لديك في أي من فئات التخزين. بفضل الأرشيف القائم على السياسة، بعد المدة المحددة، تُخزن الكائنات من أي من فئات التخزين لدينا في الأرشيف تلقائيًا. لا تخضع الكائنات المنقولة من أي فئة تخزين إلى الأرشيف أو المستردة من الأرشيف لرسوم الحد الأدنى لمدة التخزين المرتبطة بفئة التخزين. بمجرد الأرشفة، يمكن للعملاء استعادة نسخة مؤقتة من الكائنات الخاصة بهم عند الحاجة.²
مزايا الأرشفة:
بسّط تكاليفك مع باقة السعر الواحد: سعر شامل ومتوقع. متاحة لفترة محدودة — بسعر يبلغ 12 دولارًا أمريكيًا لكل تيرابايت شهريًا — لأحمال التشغيل الجديدة.
لا يلزم إدخال رمز.
1 تُصنف البيانات على أنها "نشطة" إذا كان عدد العمليات أكثر من أو يساوي 1000 ضعف {Storage (GB) - Retrievals (GB)}. تُصنف البيانات على أنها "غير نشطة" إذا كان عدد العمليات أقل من أو يساوي {Storage (GB) - Retrievals (GB)}. تُصنف البيانات على أنها "متوسطة النشاط" إذا لم يتحقق أي من الشرطين المذكورين أعلاه. لمعرفة المزيد، راجع موضوع الفواتير.
² الأرشيف (لأرشفة البيانات "غير النشطة"): تستغرق الاستعادة من الأرشيف ما يصل إلى 12 ساعة. يبلغ الحد الأدنى لمدة التخزين في الأرشيف 90 يومًا. الأرشيف السريع (لأرشفة البيانات "النشطة"): تستغرق الاستعادة من الأرشيف السريع ما يصل إلى ساعتين. يبلغ الحد الأدنى لمدة التخزين في الأرشيف السريع 90 يومًا.