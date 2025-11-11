الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

حصدت IBM watsonx Orchestrate جائزة Red Dot Design لعام 2025 تقديرًا لتميزها في تصميم الذكاء الاصطناعي للمؤسساتًا،

كرّمت لجنة تحكيم Red Dot فريق التصميم في IBM تقديرًا لعمله الرائد في تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي القابلة للتفسير والتدقيق، والجاهزة للتبني الفعلي داخل المؤسسات.

نشرت 11 نوفمبر 2025
رجال أعمال مبتسمون يصفقون في اجتماع في المكتب

كما نالت IBM watsonx Orchestrate جائزة Red Dot Design للإنجاز المتميز في تصميم المنتجات والاتصالات. قُدمت الجائزة خلال حفل Red Dot الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين، حيث اجتمع الفائزون من جميع أنحاء العالم للاحتفال بأعمال التصميم الأكثر ابتكارًا وتأثيرًا في العام.

تُعدّ جائزة Red Dot من بين مسابقات التصميم الأكثر عراقة في العالم، حيث تُكرِّم التميز في تصميم المنتجات، وتصميم العلامات التجارية والاتصالات، ومفاهيم التصميم. تأسست المسابقة في عام 1955، وتجذب أكثر من 20,000 مشاركة من أكثر من 60 دولة سنويًا، ويتم تقييم المشاركات من قبل لجنة دولية مستقلة تضم مصممين وأساتذة وقادة الصناعات. في عام 2025، راجع 30 خبيرًا في التصميم من جميع أنحاء العالم المشاركات، ووقع اختيارهم على نخبة قليلة من المشاركين لنيل هذا التكريم.

تعترف Red Dot بشركة IBM watsonx Orchestrate لتطوير تصميم الذكاء الاصطناعي المسؤول للمؤسسات

كرّمت لجنة تحكيم Red Dot فريق التصميم في IBM تقديرًا لعمله الرائد في تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي القابلة للتفسير والتدقيق، والجاهزة للتبني الفعلي داخل المؤسسات.

تُمكّن IBM watsonx Orchestrate المؤسسات من بناء ونشر وكلاء للذكاء الاصطناعي يعملون وفق مبادئ الحوكمة والمساءلة والوضوح، ما يشكل خطوة حاسمة نحو توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بأمان وفاعلية في بيئات الأعمال.

ركز فريق التصميم في IBM على 3 مبادئ رئيسية:

  • الثقة والحوكمة: ضمان أن يكون سلوك الوكلاء في الذكاء الاصطناعي قابلاً للشرح والمراجعة والتدقيق بما يتيح لقادة المؤسسات الموافقة على عمليات النشر بثقة تامة.
  • بناء الوكلاء، وليس مجرد التلقين بالأوامر: توفير إطار عمل لإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي القابلين لإعادة الاستخدام بالقدرات، مما يتيح للمصممين اختبار الأداء وتنقيحه وتحسينه.
  • الوضوح في الأنظمة المعقدة: تحويل العمليات المؤسسية المعقدة، مثل التنسيق، والامتثال، والتسليم بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والبشر، إلى واجهات بديهية وشفافة وقابلة للاستخدام.

يضع هذا النهج شركة IBM watsonx Orchestrate كقائد في تصميم الذكاء الاصطناعي المسؤول، إذ يعمل على رأب الفجوة بين الابتكار والثقة في حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة للمؤسسات. يعكس تكريم Red Dot ثمرة التعاون عبر مجموعة IBM العالمية، بما في ذلك فرق التصميم، وإدارة المنتجات، والتطوير، والمبيعات التقنية، والتسويق، والحوكمة، بالإضافة إلى ملاحظات العملاء الأوائل الذين ساهموا في بلورة watsonx Orchestrate ليغدو منتجًا قويًا ومسؤولاً.

وضع معيار للذكاء الاصطناعي للمؤسسات

ورغم أن الجوائز ليست الهدف، إلا أن تكريم Red Dot يؤكد التزام IBM بضمان إمكانية تصميم الذكاء الاصطناعي وإدارته وثقته. يُشير هذا التكريم إلى أن الذكاء الاصطناعي المؤسسي لا يجب أن يكون صندوقًا أسود، بل يمكن أن يكون مسؤولاً وشفافًا ومتمحورًا حول الإنسان عن طريق التصميم.

ومع استمرار IBM في دفع عجلة الابتكار في الذكاء الاصطناعي الوكيل، تُبرز هذه الجائزة تضافر التميُّز في التصميم مع هندسة الذكاء الاصطناعي المسؤول لمساعدة المؤسسات على تبني هذه التقنيات بثقة وعلى نطاق واسع.

استكشف Red Dot

تفضل بزيارة صفحة منتج Orchestrate

Steve Kim

Program Director, Design

تعرّف على المزيد استكشف Orchestrate اليوم تفضل بزيارة Red Dot