يضيف IBM watsonx Code Assistant for Z دعمًا لإنشاء التعليمات البرمجية بالذكاء الاصطناعي وتجميعه باستخدام Assembler

25 يونيو 2025
لم يعد تحديث التطبيقات على الكمبيوتر المركزي مسألة "إذا"، بل مدى سرعة وفاعلية تنفيذ ذلك. مع قيام 89% من المؤسسات بتحديث الكمبيوتر المركزي، أصبحت الأهمية الاستراتيجية لهذه الأنظمة في تحقيق الأهداف التجارية أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. ويأتي في طليعة هذا التحول حل IBM watsonx Code Assistant for Z: وهو حل ذكاء اصطناعي والأتمتة مصمم خصيصًا لهذا الغرض مصمم لتسريع تحديث الكمبيوتر المركزي مع تقليل المخاطر وتقليل التكلفة ودعم دورة الحياة الكاملة.
اليوم، يسعدنا أن نعلن عن التحسينات الرئيسية القادمة إلى watsonx Code Assistant for Z - المتاح للعملاء بدءًا من 27 يونيو 2025 - كجزء من الإصدار 2.6. تعمل هذه التحسينات على تبسيط التطوير وسد الفجوات المعرفية وزيادة الإنتاجية.
مع إمكانية إنشاء التعليمات البرمجية الجديدة في watsonx Code Assistant for Z، يمكنك الآن إنشاء تعليمات برمجية جديدة أو تحديث تعليمات برمجية COBOL الحالية بدقة وسرعة. يمكن للمطوّرين التفاعل مع الذكاء الاصطناعي باستخدام موجهات بسيطة بلغة طبيعية من خلال واجهة دردشة داخل VS Code IDE، مما يؤدي إلى إنشاء تعليمات برمجية تتماشى مع مواصفاتهم وسياق المشروع بسرعة.
يوفر Watsonx Code Assistant for Z أيضًا اقتراحات برمجية في الوقت الفعلي أثناء عملك، مما يساعدك على البرمجة بشكل أسرع وأكثر كفاءة. هذه الاقتراحات مدركة للسياق، وتستفيد من التعليمات البرمجية المحيطة في البرنامج، ومعايير الترميز لتقديم توصيات أكثر دقة وملاءمة.
مدعومًا بنموذج لغوي كبير مضبوط بدقة ومدرَّب على COBOL بالإضافة إلى البرمجيات الوسيطة IBM Z® ، تم تحسين التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها لتحقيق الجودة والأداء المطلوبين في التطبيقات.
تساعد قدرة Code Generation على تقصير دورات التطوير وتقليل الجهد اليدوي وتقديم تعليمات COBOL البرمجية المتسقة وعالية الجودة - مما يساعد المطورين المبتدئين على سرعة الإنجاز بسرعة أكبر وكذلك المطورين المتمرسين على أن يكونوا أكثر كفاءة.
يساعد IBM watsonx Code Assistant for Z Code Explanation العملاء على فهم تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزي بشكل أسرع من خلال شرح التعليمات البرمجية بلغة طبيعية. ويدعم حاليًا COBOL وJCL وPL/I وREXX، ومتوفر بلغات متعددة تشمل الإنجليزية واليابانية والبرتغالية والألمانية والفرنسية والإسبانية. في الربع الأول من عام 2025، أطلقنا ميزة الدردشة بالذكاء الاصطناعي وميزة الذكاء الاصطناعي الوكيل لشرح التعليمات البرمجية، مما يمكّن العملاء من التفاعل مع التعليمات البرمجية الخاصة بهم واكتساب فهم شامل دون عناء من خلال رؤى غنية بالسياق وذات صلة بالتطبيق.
مع الإصدار 2.6، نعمل على توسيع نطاق الدعم بشكل أكبر:
يمكن نشر قدرة شرح التعليمات البرمجية محليًا وكخدمة.
تأمل هذا السيناريو: يُطلب من إنجي، مهندسة التطبيقات التي التحقت حديثًا بالعمل، إضافة وظيفة إلى تطبيق التأمين الخاص بها من خلال إضافة جزء جديد من المنطق لعرض ترويجي للعملاء وتنفيذ خصم 15% لعملاء السيارات الكهربائية من عملاء بوليصة التأمين على المركبات. إنها ليست على دراية بقواعد العمل الحالية وتحتاج إلى تحديد المنطق وراء حسابات الخصم بسرعة.
مع watsonx Code Assistant لـ Z، تتخذ Angie مسارًا أكثر ذكاءً. باستخدام اكتشاف قواعد العمل والذكاء الاصطناعي التوليدي، تقوم باختيار التطبيق، وإدخال بعض الكلمات الرئيسية أو الموجِّهات في محادثة الذكاء الاصطناعي، وتقوم على الفور بتصفية مئات البرامج والمتغيرات في نطاق مركّز وملائم. يمكنها تصور كيفية ارتباط المتغيرات والتطبيق، ومراجعة قواعد العمل وتحديد المنطق الذي تحتاجه في دقائق.
باستخدام اكتشاف قواعد الأعمال، يمكن للعملاء:
تجعل واجهة المستخدم (UI) المبسّطة، إلى جانب الدردشة والبحث بالذكاء الاصطناعي (AI)، تحليل التطبيق أكثر سهولة - مما يوفر رؤى فورية مدركة للسياق ويستفيد من وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين في تحليل الكمبيوتر المركزي.
نتوقع أن تتوفر القدرات المحسّنة لفهم التطبيقات في مساعد كود watsonx Code Assistant™ لـ Z في أواخر عام 2025.
لمعرفة المزيد حول كيف يمكن أن يساعد watsonx Code Assistant™ في تسريع مسيرتك نحو تحديث التطبيق، احجز موعد عرض توضيحي مع فريقنا.