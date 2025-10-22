الإعلان عن تكامل IBM Db2 Vector Store مع LlamaIndex.

استنادًا إلى نوع بيانات المتجهات الأصلية في Db2، يجمع هذا التكامل بين قابلية التوسُّع والموثوقية التي تتميّز بها Db2 والمرونة التي يوفّرها أحد أكثر أطر العمل مفتوحة المصدر استخدامًا في تطوير النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).

يستند هذا الإصدار إلى تكامل Db2 السابق مع LangChain، موسِّعًا دعم Db2 لأشهر أطر عمل Python المستخدمة في بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي القائمة على الوكلاء وعلى التوليد المعزز بالاسترجاع. معًا، تسهِّل هذه التكاملات على المطوِّرين عملية إنشاء النماذج الأولية والتجربة والنشر باستخدام Db2 كأساس موثوق به للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر.