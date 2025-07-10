يوفر LangChain إطار عمل مرنًا لدمج النماذج اللغوية مع الأدوات ومصادر البيانات ومخازن المتجهات لتنسيق مسارات تطبيقات النماذج اللغوية الكبيرة من البداية للنهاية. يوسِّع Db2 LangChain Connector إطار العمل هذا من خلال توفير واجهة Python أصلية تمكِّن المطورين من:

إنشاء جداول تحتوي على أعمدة متجهات في Db2 عبر أوامر Python سهلة الاستخدام.

إدراج وتخزين وإدارة تضمينات المتجهات بكفاءة وعلى نطاق واسع.

إجراء بحث عن التشابه باستخدام مقاييس المسافة المدعومة بما في ذلك تشابه جيب التمام والمسافة الإقليدية وحاصل الضرب النقطي.

الاستفادة من ميزات الأداء، والأمان، والموثوقية على مستوى المؤسسات في Db2.

جميع العمليات مدعومة عبر مهام سير عمل Python المألوفة، ما يسهِّل دمج Db2 في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيل الحديثة دون الحاجة إلى خبرة في قواعد البيانات.