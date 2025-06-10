18 منتجًا من منتجات برمجيات IBM تفوز بجوائز TrustRadius لأفضل المنتجات تصنيفًا لعام 2025

TrustRadius هي منصة معلومات للمشترين في مجال تقنيات الأعمال. تُتيح المعلومات الشاملة عن المنتجات، والرؤى المتعمقة للعملاء، والمحادثات بين الأقران للمشترين اتخاذ قرارات واثقة.

تقول Becky Susko، مديرة برنامج التسويق للجوائز في TrustRadius: "إن الحصول على جائزة أعلى تقييم يدل على رضا العملاء العالي والمصداقية المثبَتة. ويعتمد ذلك بالكامل على التقييمات وانطباعات العملاء".

تمثِّل جوائز فئة الأعلى تصنيفًا "Top Rated" اعترافًا على مستوى المجال بمنتجات تقنيات الأعمال بين الشركات، ولا تُمنح إلا للمنتجات التي: