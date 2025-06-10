18 منتجًا من منتجات برمجيات IBM تفوز بجوائز TrustRadius لأفضل المنتجات تصنيفًا لعام 2025

10 يونيو 2025
لا يزال التزام IBM بوضع العملاء في المقام الأول هو القوة الدافعة وراء نجاحها، ويتجلى ذلك في الجوائز التي تنالها في المجال وغيرها. يسعدنا اليوم أن نعلن أن 18 منتجًا برمجيًا من IBM قد حصل على جوائز TrustRadius لأفضل المنتجات تصنيفًا لعام 2025في فئات متعددة.
TrustRadius هي منصة معلومات للمشترين في مجال تقنيات الأعمال. تُتيح المعلومات الشاملة عن المنتجات، والرؤى المتعمقة للعملاء، والمحادثات بين الأقران للمشترين اتخاذ قرارات واثقة.
تقول Becky Susko، مديرة برنامج التسويق للجوائز في TrustRadius: "إن الحصول على جائزة أعلى تقييم يدل على رضا العملاء العالي والمصداقية المثبَتة. ويعتمد ذلك بالكامل على التقييمات وانطباعات العملاء".
تمثِّل جوائز فئة الأعلى تصنيفًا "Top Rated" اعترافًا على مستوى المجال بمنتجات تقنيات الأعمال بين الشركات، ولا تُمنح إلا للمنتجات التي:
تُعَد التعليقات الإيجابية من العملاء والجوائز مثل هذه دليلًا على أن IBM تقدِّم حلولًا لمواجهة بعض أكثر التحديات إلحاحًا في العالم - وهي حلول تصل إلى العملاء حول العالم لتلبية احتياجات الحاضر والمستقبل.
هل تستخدم منتجاتنا؟