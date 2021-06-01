SXiQ، إحدى شركات IBM
استفِد من مستشاري SXiQ — المتخصصين في التطبيقات والمنصات السحابية، والأمن السحابي — لتبسيط تعقيد بيئة تكنولوجيا المعلومات في مؤسستك.
تبسيط عملية الترحيل إلى السحابة احصل على رؤى SXiQ
شخصان يعملان معًا على جهاز كمبيوتر
استمتِع بفوائد السحابة

تواصِل IBM Consulting توسيع خبرتها في الحوسبة الهجينة ومتعددة السحابات من خلال استحواذها على SXiQ وشركات استشارات سحابية رائدة أخرى مثل BoxBoat و Taos و Nordcloud. شركة SXiQ هي شركة أسترالية لخدمات التحول الرقمي تقع في ملبورن، فيكتوريا، أستراليا.

قامت بعض أكبر الشركات في أستراليا بتكليف فريق SXiQ لتنفيذ برامج الهجرة والتحديث السحابي الأكثر تعقيدًا وحيوية لها. تمنح SXiQ العملاء القدرة على الاستفادة من الفوائد التقنية والتجارية الهائلة للسحابة، بحيث يمكنهم دفع الابتكار بسرعة أكبر، واكتساب رؤى أذكى، وإحداث تغييرات في صناعاتهم بطرق لم يتخيلوها من قبل.

من المتوقع أن يعزِّز الاستحواذ على السحابة الأسترالية قدرات قسم خدمات السحابة الهجينة في IBM Consulting في تحديث التطبيقات والبنية التحتية للتكنولوجيا عبر العديد من الصناعات في أستراليا ونيوزيلندا، بما في ذلك الرعاية الصحية والخدمات المالية والطاقة والسلع الاستهلاكية والقطاع العام.

 تحويل بيئة تكنولوجيا المعلومات في مؤسستك
الفوائد %25

زيادة تصل إلى 25% في إنتاجية موظفي تكنولوجيا المعلومات.1

 10 ملايين

وفورات بالدولار الأمريكي ناتجة عن تجنب تكاليف البنية التحتية المحلية وتكاليف الموظفين.2

 %44

وقت أسرع للوصول إلى السوق.3
القدرات حوِّل أعمالك من خلال تحسين تكاليف السحابة.

تعتبِر SXiQ تحسين تكاليف السحابة ليس كجهد تكتيكي لتقليل الفواتير الشهرية، بل كجزء من تحول تنظيمي جذري لتقليل التعقيد، والحد من الديون التقنية، وزيادة استخدام السحابة، وتسريع الابتكار في الأعمال.

 التحكم في الإنفاق على السحابة تبسيط رحلة الترحيل إلى السحابة وتحديثها

يساعد خبراؤنا العملاء على تنفيذ مبادرات الهجرة والتحديث بالوتيرة التي تناسب أعمالهم. ويضمن نهجنا تقديم بيئة سحابة مؤتمتة ومرنة للغاية يمكنهم تبنيها بسهولة.

 تعرَّف على الطرق المتاحة للترحيل أو التحديث (أو جميعها). ابتكار حلول تسرِّع الأعمال

نساعد على تبسيط بناء التطبيقات المخصصة من خلال طريقة سهلة وسريعة وفعَّالة من حيث التكلفة لتحويل الأفكار اللامعة إلى تطبيقات رائعة، ما يحوِّل أعمالك إلى مؤسسة تعتمد على البيانات قادرة على تقليل التكاليف، وتسريع التطوير، والتوسع بسرعة.

 4 أسباب تدفع الأعمال إلى الابتكار مع تطبيقات Power Apps
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وطوّرها، وقِس نتائجها، وحسّنها، ووسّع نطاقها بسلاسة من خلال إطار عمل شامل يجمع بين التفكير التصميمي، والمرونة، وممارسات عمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية.
نحن في SXiQ، نؤمن بأن السحابة هي العامل الأكبر في تمكين الابتكار. لقد ساعدت مراكزنا التي أثبتت كفاءتها في مجال الاتصالات بعضًا من أكبر العلامات التجارية في أستراليا على ترحيل وتحديث بنيتها التحتية السحابة والبرامج الوسيطة ومجموعة التطبيقات. John Hanna CEO SXiQ، إحدى شركات IBM تعرَّف على الخدمات السحابية
دراسات حالة
شركة Bega Cheese تحقِّق تحولاً تاريخيًا في التكنولوجيا

تعاونت شركة Bega Cheese الأسترالية الرائدة في مجال الألبان والأغذية مع شركة SXiQ لنقل التطبيقات والبيانات والعمليات من شركة Lion Dairy and Drinks التي استحوذت عليها في غضون فترة زمنية ضيقة مدتها 12 شهرًا.
Water Corporation

بمساعدة IBM Consulting، تستخدم Water Corporation عمليات الأتمتة للحفاظ على تدفق كل من البيانات والمياه.
شركة SXiQ تنفِّذ ترحيل Orica من مراكز بيانات قديمة متعددة وبعيدة

في أقل من 15 شهرًا، تمكَّنت SXiQ من نقل Orica من مراكز بيانات متعددة قديمة حول العالم إلى AWS، ما أدى إلى توفير أنظمة مبسطة ومرونة محسَّنة وأمان معزز وشفافية في التكلفة وتحقيق استراتيجية Orica التي تعتمد على السحابة أولًا.

الرؤى

يمكن للمبادرات السحابية المخطط لها جيدًا أن تساعد على زيادة استثمار المؤسسة في السحابة وتساعد على ضمان تحقيق القيمة الكاملة للأعمال تعرَّف على فوائد السحابة
كيف يمكن أن تساعد السحابة على تحقيق أهداف الاستدامة؟

اكتشف كيف يمكن للسحابة أن تؤدي دورًا فعَّالًا في دفع التغيير البيئي وتقديم نتائج مرتبطة بالاستدامة للمؤسسات.
أفضل النصائح لمديري تكنولوجيا المعلومات الذين يديرون مشروعات الدمج والاستحواذ

مع اعتماد المؤسسات بشكل أكبر من أي وقت مضى على التكنولوجيا والحلول الرقمية لحل مشكلات الأعمال، أصبح دور كبير مسؤولي المعلومات محوريًا في تحقيق نجاح الأعمال.
تبسيط رحلة الترحيل إلى السحابة وتحديثها

يوفِّر الطريق إلى السحابة العديد من نقاط الدخول والفرص المختلفة، ويجب عليك التأكد من أن رحلتك تتماشى مع أهداف الأعمال.
تعرّف على خبرائنا Simon Heath

بصفته عضوًا في فريق القيادة التنفيذية لشركة SXiQ، يقود سيمون استراتيجية وظيفة مستشار الحلول قبل البيع والتطوير المستمر لعروض خدمات SXiQ. قاد سيمون تطوير وتسليم تكامل التكنولوجيا لشركة Asahi بعد استحواذها بقيمة 16 مليار دولار أسترالي (10.7 مليارات دولار أمريكي) على شركة Carlton و United Breweries (CUB).

 تعرف على المزيد Michael Armstrong

المهندس المعماري للمؤسسات، Michael، هو محترف تقني مؤهل بدرجة عالية، ولديه أكثر من 20 عامًا من الخبرة في قيادة فرق الهندسة وإدارة مراكز البيانات الكبيرة للشركات. لديه خبرة متعمقة في إنشاء وتطوير نماذج الهندسة المعمارية ومعرفة واسعة بتقنيات البنية التحتية والتكامل.

 تعرف على المزيد Ric de France

يتمتع Ric بخبرة تزيد على 20 عامًا، ويُعد خبيرًا في أتمتة التطوير والأمن والعمليات/عمليات السحابة، وقد عمل في مجالات مختلفة تشمل تطوير التعليمات البرمجية، وتصميم وتنفيذ الواجهات الأمامية، وإدارة البيئات، وأتمتة السحابة.

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تمكَّنت SXiQ، المتخصصة في الهجرة السحابية والتحديث والتحسين، من مساعدة العديد من العملاء على تقليل تكاليف السحابة المستمرة بنسبة تتراوح بين 20 و30%.
الحواشي

Forrester Consulting Total Economic ImpactTM Study: Migration to Microsoft Azure SQL Managed Databases, commissioned by Microsoft, March 2020.

Forrester Consulting Total Economic ImpactTM Study: Microsoft Azure IaaS, commissioned by Microsoft, October 2019.

Harvard Business Review, “How to lead a data-driven digital transformation,” May 2020.