SXiQ، إحدى شركات IBM

تواصِل IBM Consulting توسيع خبرتها في الحوسبة الهجينة ومتعددة السحابات من خلال استحواذها على SXiQ وشركات استشارات سحابية رائدة أخرى مثل BoxBoat و Taos و Nordcloud. شركة SXiQ هي شركة أسترالية لخدمات التحول الرقمي تقع في ملبورن، فيكتوريا، أستراليا.

قامت بعض أكبر الشركات في أستراليا بتكليف فريق SXiQ لتنفيذ برامج الهجرة والتحديث السحابي الأكثر تعقيدًا وحيوية لها. تمنح SXiQ العملاء القدرة على الاستفادة من الفوائد التقنية والتجارية الهائلة للسحابة، بحيث يمكنهم دفع الابتكار بسرعة أكبر، واكتساب رؤى أذكى، وإحداث تغييرات في صناعاتهم بطرق لم يتخيلوها من قبل.

من المتوقع أن يعزِّز الاستحواذ على السحابة الأسترالية قدرات قسم خدمات السحابة الهجينة في IBM Consulting في تحديث التطبيقات والبنية التحتية للتكنولوجيا عبر العديد من الصناعات في أستراليا ونيوزيلندا، بما في ذلك الرعاية الصحية والخدمات المالية والطاقة والسلع الاستهلاكية والقطاع العام.