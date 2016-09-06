برنامج إضافة التعليقات التوضيحية المغلقة بالذكاء الاصطناعي

IBM Video Streaming

منصة مؤتمرات افتراضية قابلة للتوسع وقائمة على السحابة تمثل حلاً شاملاً للمحتوى المباشر أو عند الطلب للجمهور الخارجي. يسمح ذلك بإضافة التعليقات التوضيحية التلقائية على محتوى الفيديو من خلال التعرف على الكلام. يمكن تنزيل نصوص التفريغ كملف تعليقات توضيحية من النوع webvtt. ويمكن أن يدعم هذا الأمر حالات استخدام الترجمات، حيث يمكن تحويلها إلى تنسيقات ملفات ترجمة التعليقات التوضيحية المختلفة، مثل ملف SRT أو حتى ملف نصي عادي (txt). يمكن عرض المحتوى من صفحات القنوات المضمّنة أو التضمينات أو من خلال تشغيل الوسائط الاجتماعية باستخدام Twitter. على الرغم من أن التفريغ التلقائي متاح باللغة الإنجليزية فقط، فإنه يمكن تحميل التعليقات التوضيحية للغات مختلفة مثل الإسبانية أو اليابانية يدويًا. اطلب عرضًا توضيحيًا لمعرفة المزيد حول قدرات برنامج التعليقات التوضيحية المغلقة المدمج في الحل.

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