Dizzion Managed DaaS على IBM Cloud
تمكين المستخدمين النهائيين من العمل من أي مكان دون التضحية بالأداء أو الحماية
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مهندس تكنولوجيا المعلومات يشير إلى البيانات على شاشة الكمبيوتر
ما هو Dizzion Managed DaaS على ®IBM Cloud؟

Dizzion Managed DaaS على IBM Cloud هي أجهزة كمبيوتر سطح مكتب مُدارة كخدمة على IBM Cloud.

يمكن أن يساعد Dizzion Managed DaaS المُدار على IBM Cloud المؤسسات في بناء بيئة عمل عن بُعد مرنة وطويلة الأجل، باستخدام أجهزة سطح المكتب السحابية لتحسين أداء المستخدم النهائي والأمان والامتثال. يمكن أن يدعم الحل مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام الصعبة، بما في ذلك بث الصوت والفيديو، والأجهزة الشخصية المتوافقة، وأعباء العمل كثيفة الوسائط.
الفوائد
المستخدمون النهائيون راضون

السماح للمستخدمين بالعمل في أي مكان، مع ضمان الأداء وإمكانية الوصول.
الحماية

حافظ على الامتثال وحافظ على أمان البيانات، حتى على الأجهزة الشخصية.
المرونة والقابلية للتوسع

قدّم حلول العمل عن بُعد إلى السوق واستجب للتغيير بشكل أسرع.
معارف في الوقت الفعلي

احصل على بيانات في الوقت الفعلي لتحليل الاتجاه واتخاذ قرارات مستنيرة.
ميزات Dizzion Managed DaaS على IBM Cloud اختيار مستويات الإدارة

يمكن لـ Dizzion إدارة الكثير أو القليل كما تريد.

 الوظائف الإضافية للأداء

قم بتزويد المستخدمين النهائيين بوحدات معالجة الرسومات NVIDIA وبث التطبيقات والمزيد.
كيفية الاستخدام أجهزة سطح المكتب في السحابة

Dizzion Managed DaaS على IBM Cloud هو بمثابة خدمة بث لأجهزة سطح المكتب. يمكن للمستخدمين النهائيين الوصول إلى أجهزة سطح المكتب الخاصة بهم على أي جهاز، مع تجربة مستخدم مماثلة للتواجد في المكتب.

 عمل عن بُعد متكامل وجاهز

اختر خيار سطح المكتب السحابي المُدار بالكامل ودع Dizzion يتولى كل شيء نيابةً عنك. يشمل ذلك إنشاءات سطح المكتب، وإدارة البنية التحتية لـ IBM Cloud وقائمة طويلة من الخدمات.

 تسليم DaaS عالميًا

اختر من بين أي من 43 موقعًا لمراكز بيانات IBM Cloud العالمية، واحصل على أداء وموثوقية ثابتين بغض النظر عن مكان النشر.
اتخِذ الخطوة التالية

قم بإنشاء وتسعير DaaS المُدارة من Dizzion على بيئة IBM Cloud.

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