تعمل كلٌّ من Tech Mahindra وIBM على تحويل معالجة المستندات، مع ضمان السرعة والدقة والامتثال للحوكمة.
أدركت شركة Tech Mahindra، المزوِّد للحلول الاستشارية الرقمية والتقنية، أن عملاءها يواجهون صعوبة في التعامل مع الكم الهائل من المستندات الضخمة وغير المنظمة. غالبًا ما تتجاوز هذه المستندات، بما في ذلك التقارير المالية والعقود ونماذج الانضمام، مئة صفحة، وتجمع بين النصوص والجداول المعقدة والصور. ويُعَد استخراج القيمة من هذه البيانات عملية بطيئة ويدوية وعرضة للأخطاء، حيث تضيف كل اختلافات في التنسيق أو التخطيط طبقات جديدة من التعقيد.
أدركت Tech Mahindra أن أتمتة هذه العمليات كانت خطوة أساسية، لكنها فهمت أن الفرصة الحقيقية تكمن في استخلاص الذكاء منها. ومن خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي لفهم البنى المعقدة للمستندات واستنتاج العلاقات بينها، تمكَّن عملاؤها من تسريع عملية اتخاذ القرار وفتح آفاق جديدة للكفاءة. ومع ذلك، ظلت العديد من المؤسسات حذرة، بسبب القلق بشأن الحوكمة والشفافية والتحكم. أصبح التعامل مع هذين التحديين -قدرة الذكاء الاصطناعي والثقة- الأساس الذي قامت عليه شراكة Tech Mahindra مع IBM.
بالتعاون مع IBM، أنشأت Tech Mahindra منصة Document AmplifAler - منصة ذكاء اصطناعي توليدي من الجيل التالي تم تصميمها لتحويل الطريقة التي تتبعها المؤسسات في إدارة المستندات المعقدة وفهمها. تم تطوير Document AmplifAler باستخدام استوديو الذكاء الاصطناعي IBM® watsonx.ai، ونماذج الأساس IBM Granite 13b، وIBM® Deep Search، وتعتمد على ذكاء اصطناعي متعدد الوكلاء والنماذج لاستخراج وتحليل وإثراء الرؤى من المستندات الضخمة والغنية بالبيانات والتي تجمع بين النصوص والجداول والصور.
ما يميز منصة Document AmplifAler هو تأسيسها على مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول. مع تضمين مجموعة أدوات IBM watsonx.governance لإدارة حوكمة الذكاء الاصطناعي في صميم المنصة، تساعد Document AmplifAler على ضمان أن تكون كل عملية قائمة على الذكاء الاصطناعي شفافة وقابلة للتفسير ومتوافقة مع المعايير، بما يعالج مخاوف المؤسسات حول الثقة والمساءلة.
بفضل Document AmplifAler المبنية باستخدام مجموعة منتجات IBM watsonx، تساعد Tech Mahindra المؤسسات على تحويل سير العمل المليء بالمستندات إلى عمليات ذكية وآلية - مع تعزيز الكفاءة والدقة والسرعة. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم مع الحوكمة المدمجة، يحقق عملاؤها نتائج أسرع مع الحفاظ على السيطرة الكاملة والامتثال للمعايير.
شهد عملاء Tech Mahindra نتائج أعمال ملموسة عبر مختلف الصناعات:
من خلال دمج watsonx.governance، تصبح كل مخرجات الذكاء الاصطناعي في Document AmplifAler شفافة وقابلة للتفسير، ما يمكِّن هذه المؤسسات من اعتماد الذكاء الاصطناعي بثقة، والالتزام باللوائح، وتوسيع الابتكار بشكل مسؤول. معًا، تساعد Tech Mahindra وIBM عملاء Tech Mahindra على الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي الموثوق به لتحويل طريقة إنجاز الأعمال.
من إعداد عملاء المؤسسات إلى مراجعة العقود وتسوية الفواتير، تساعد Document AmplifAler عملاءها في مختلف الصناعات على تسريع اتخاذ القرارات، وزيادة الكفاءة التشغيلية، واكتشاف الرؤى المخفية في بياناتهم. لم تكتفِ كلٌّ من Tech Mahindra وIBM ببناء حل فحسب - بل أقامتا مركز امتياز مشتركًا للذكاء الاصطناعي، ودرَّبتا أكثر من 500 متخصص، وتواصِلان تعزيز اعتماد الذكاء الاصطناعي المؤسسي القابل للتوسع والآمن والجاهز للمستقبل.
تقدِّم Tech Mahindra الاستشارات التقنية والحلول الرقمية للمؤسسات العالمية عبر مختلف الصناعات، ما يمكِّنها من تحقيق التحول على نطاق واسع وبسرعة غير مسبوقة. يعمل لديها أكثر من 148,000 متخصص في أكثر من 90 دولة، وتقدِّم خدماتها لأكثر من 1,100 عميل حول العالم. تقدِّم الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات، بما في ذلك الاستشارات، وتكنولوجيا المعلومات، وتطبيقات المؤسسات، وخدمات عمليات الأعمال، والخدمات الهندسية، وخدمات الشبكات، وتجربة العملاء والتصميم، والذكاء الاصطناعي والتحليلات، وخدمات السحابة والبنية التحتية. وهي أول شركة هندية في العالم تحصل على جائزة Terra Carta Seal من مبادرة الأسواق المستدامة، والتي تكرِّم الشركات العالمية التي تقود جهودًا فعلية نحو مستقبل إيجابي للمناخ والطبيعة. تُعَد Tech Mahindra جزءًا من مجموعة Mahindra، التي تأسست عام 1945، وهي واحدة من أكبر وأبرز الاتحادات متعددة الجنسيات للشركات وأكثرها احترامًا.
تفعيل الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر السحابة الهجينة، مع السرعة وقابلية التوسُّع والموثوقية.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2025.
تُعَد IBM وشعار IBM وGranite وIBM watsonx وwatsonx.ai وwatsonx.governance علامات تجارية لشركة IBM Corp.، مسجلة في العديد من الولايات القضائية حول العالم.
الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات نظم العميل وظروفها، وبالتالي، لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.