أدركت شركة Tech Mahindra، المزوِّد للحلول الاستشارية الرقمية والتقنية، أن عملاءها يواجهون صعوبة في التعامل مع الكم الهائل من المستندات الضخمة وغير المنظمة. غالبًا ما تتجاوز هذه المستندات، بما في ذلك التقارير المالية والعقود ونماذج الانضمام، مئة صفحة، وتجمع بين النصوص والجداول المعقدة والصور. ويُعَد استخراج القيمة من هذه البيانات عملية بطيئة ويدوية وعرضة للأخطاء، حيث تضيف كل اختلافات في التنسيق أو التخطيط طبقات جديدة من التعقيد.

أدركت Tech Mahindra أن أتمتة هذه العمليات كانت خطوة أساسية، لكنها فهمت أن الفرصة الحقيقية تكمن في استخلاص الذكاء منها. ومن خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي لفهم البنى المعقدة للمستندات واستنتاج العلاقات بينها، تمكَّن عملاؤها من تسريع عملية اتخاذ القرار وفتح آفاق جديدة للكفاءة. ومع ذلك، ظلت العديد من المؤسسات حذرة، بسبب القلق بشأن الحوكمة والشفافية والتحكم. أصبح التعامل مع هذين التحديين -قدرة الذكاء الاصطناعي والثقة- الأساس الذي قامت عليه شراكة Tech Mahindra مع IBM.