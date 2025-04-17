بفضل خبرة تمتد إلى 28 عامًا من تقديم حلول تقنية المعلومات للشركات في هولندا وحول العالم، نمت شركة SLTN لتصبح واحدة من كبرى شركات تكامل الأنظمة المملوكة للقطاع الخاص في أوروبا. ويعمل بها أكثر من 600 من المتخصصين ذوي المهارات الفائقة في مجال تقنية المعلومات، ويتولى فريق الموارد البشرية لديها مسؤولية تعزيز النمو وتأهيل موظفين إضافيين، وكذلك الحفاظ على سعادة هؤلاء الموظفين الموهوبين وإنتاجيتهم.

يقول Yrjan Dommerholt، كبير شركاء الأعمال للموارد البشرية لدى SLTN: "نحن فريق صغير ولكن متفانٍ مكون من خمسة أشخاص متخصصين في الموارد البشرية، وحجم الأسئلة - بدءًا من توضيحات السياسة الأساسية وحتى القضايا الشخصية الحساسة - يمكن أن يكون مربكًا". "نحن نستغرق الكثير من الوقت في الرد على الأسئلة الأساسية لدرجة أنه أصبح من الصعب تخصيص وقت للعمل الأكثر تعقيدًا أو العمل الإستراتيجي. تتأثر إنتاجية الموظفين ورضاهم أحيانًا بسبب أوقات الرد على الأسئلة المتعلقة بالموارد البشرية التي تتراوح من يومين إلى ثلاثة أيام في فترات ضغط العمل".

تُعد العديد من القضايا التي يطرحها الموظفون مع قسم الموارد البشرية قضايا شخصية للغاية، خاصةً فيما يتعلق بظروف العمل والمزايا الإضافية والمسائل العائلية، مثل إجازة الوضع والإجازة المرضية وحالات الوفاة. أراد فريق الموارد البشرية التأكد من أن لديهم المساحة الكافية للتعامل مع هذه المشكلات بعناية وحساسية ومنح الزملاء دائمًا الوقت والدعم الذي يحتاجونه. وهذا يعني إيجاد طريقة لتخفيف أحمال التشغيل عن الفريق، ما دفع شركة SLTN إلى النظر فيما إذا كان الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم حلاً عمليًا.