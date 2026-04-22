يمثل تعزيز الشمول المالي أولوية أساسية لدى البنك المركزي الماليزي (BNM)، في إطار رؤيته لبناء نظام نقدي يدعم توفير خدمات مالية أساسية وميسورة التكلفة لجميع فئات المجتمع. لا يستخدم الخدمات المالية الرقمية سوى 74% من الماليزيين، بحسب استطلاع "Financial Capability and Inclusion Demand Side Survey" الصادر عن BNM لعام 2021 (الرابط خارج ibm.com).

ويعرّف BNM (الرابط خارج ibm.com) الشمول المالي بأنه "إتاحة خدمات مالية مناسبة، وميسورة التكلفة، وعالية الجودة، لجميع فئات المجتمع." ويشمل ذلك توسيع نطاق المنتجات والخدمات المالية لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمختلفة للفئات غير المخدومة والمحرومة من الخدمات. ويمثل الابتكار التقني أداة رئيسية لتحقيق تطلعات BNM.

وقد أدركت Safeguards CS Sdn Bhd (SCS)، وهي شركة تابعة لمجموعة Safeguards ولاعب جديد في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، هذه الحاجة، واغتنمت الفرصة لتقديم خدمات مالية للفئات غير المخدومة والمحرومة من الخدمات. وتوفر SCS حلولًا نقدية تكمل خدمات البنوك التقليدية، بما يتيح قدرًا أكبر من السهولة للجمهور.

في يونيو 2022، حصلت شركة SCS على ترخيص من شبكة المدفوعات الماليزية (Payments Network Malaysia Sdn Bhd)، وهي الجهة المزودة للبنية التحتية المركزية في ماليزيا، للاتصال بشبكة أجهزة الصراف الآلي المشتركة التابعة لها ونشر أجهزة Safeguards Cash Recycler Machines (Safeguards CRMs) لتلبية احتياجات السوق. وتُعد أجهزة Safeguards CRMs، في جوهرها، أجهزة صراف آلي مستقلة (ATMs) مرتبطة بأكبر 20 بنكًا في ماليزيا. وهذا يعني أن أي شخص لديه حساب مصرفي يستطيع استخدام هذه الأجهزة للإيداع والتحويل والسحب النقدي، إلى جانب التحقق من الأرصدة المصرفية.