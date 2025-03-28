أُحيطت شركة rKube بمطالب متزايدة لمساعدة العملاء على تحديث تطبيقات Java الخاصة بها، وrKube هي شركة تقدم حلول تكنولوجيا المعلومات ومقرها المغرب، وهي متخصصة في تحديث تطبيقات ®IBM WebSphere وتقديم ترقيات Java في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA). تواجه المؤسسات العديد من التحديات المحتملة في أثناء تحديث تطبيقات Java، بما في ذلك ضعف التوثيق وقواعد البيانات المعقدة والاختبارات القديمة. بالنسبة إلى العديد من الشركات، فإن هذه التحديات تعوق نموها وتؤثر في قدرتها التنافسية.
وبفضل خبرة شركة rKube في هذا المجال لمدة عقد من الزمن، فقد أدركت الحاجة الملحة لتسريع قدرات تحديث Java من خلال تطوير حل يفهم دورة حياة تطوير البرامج بالكامل ويساعد في تحقيق التحول الفعلي. قديمًا، كانت عمليات تحديث التطبيقات تتطلب جهدًا يدويًا مكثفًا، ما أدى في كثير من الأحيان إلى وجود عوائق كبيرة وزيادة في التكاليف. لذا، سعت rKube إلى اتباع نهج يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة.
لمعالجة هذه التحديات واسعة النطاق بشكل فعال، تعاقدت شركة rKube مع شركة IBM للحصول على المساعدة، وتعاونتا مع IBM Client Engineering لتنفيذ إثبات المفهوم (PoC) باستخدام IBM® watsonx Code Assistant™. Watsonx Code Assistant هو مساعد يُستخدم لإنشاء التعليمات البرمجية يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي وهو يقدم مساعدة عامة في التعليمات البرمجية عبر العديد من لغات البرمجة، كما أنه مدرب ومُحسَّن خصوصًا لتحديث تطبيقات Java للمؤسسات. استمر البرنامج التجريبي لمدة 6 أسابيع وشارك فيه 10 مشاركين من كلتا الشركتين وكانوا يستخدمون البيانات بشكل أساسي من rKube.
في أثناء إثبات المفهوم، دُمِجَ watsonx Code Assistant في سير عمل rKube، ما ساعد على أتمتة العديد من الخطوات الشاقة. تضمنت هذه الخطوات إنشاء تحويلات دقيقة للتعليمات البرمجية التي كانت قابلة للتطبيق المباشر على الأنظمة الحالية، وإنشاء اختبارات شاملة للوحدة للمساعدة على ضمان الدقة بعد التحديثات، وتقديم تحليل توضيحي مفصل للمكونات المعدلة، ما عزز الشفافية الشاملة طوال دورة التطوير. مكنت هذه القدرات المطورين من تسريع عملية تحديث التطبيقات وتبسيط الكفاءة التشغيلية بشكل كبير.
كان إثبات المفهوم ناجحًا. نظرًا لأن watsonx Code Assistant مدرب خصوصًا لتحديث تطبيقات Java للمؤسسات، فقد حقق الفريق إنجازًا مثيرًا للإعجاب يتمثل في تحويل 80% من التعليمات البرمجية الموجودة داخل النطاق لتطبيق WebSphere تلقائيًا إلى أطر عمل معاصرة لـ IBM WebSphere Liberty. بالإضافة إلى ذلك، تم تسريع دورة تطوير تحديث التطبيقات بأكملها من خلال إنشاء اختبار الوحدات والتلخيص الذي أُنشئ مباشرةً في watsonx Code Assistant.
بالنسبة إلى شركة rKube، أثبتت قدرات IBM watsonx Code Assistant أنها مناسبة بشكل مثالي لتبسيط تطوير البرمجيات وزيادة إنتاجية الموظفين مع تحديث تطبيقات Java المؤسسية وتحسين تجربة العملاء في الوقت نفسه.
rKube (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) هي شركة رائدة في تحديث التطبيقات مقرها المغرب، وتقدم حلولاً مبتكرة لمساعدة الشركات على ترقية تطبيقاتها الحالية وترحيلها إلى السحابة بسهولة.
صُمِّمت منصة ®IBM watsonx لمساعدة الشركات على تسريع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي الموثوقة وتوفير الأدوات لاستخلاص المعلومات المطلوبة بسرعة من المستندات الكبيرة والمصادر المختلفة.
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