بناء أساس قوي للعمليات الذكية

في سوقٍ يرتكز على الدقة والسرعة، قد تؤدي حتى أوجه القصور البسيطة إلى عواقب جسيمة. أدركت Oiki وهي منتج وموزع رائد للفولاذ المقاوم للصدأ والسبائك الخاصة، أن عملية إدارة الطلبات لديها بحاجة إلى تطوير وصقل؛ وذلك لدعم المشاركة الاستراتيجية بدلاً من الانغماس في الخطوات الإدارية الروتينية. كانت معظم طلبات العملاء تصل عبر البريد الإلكتروني، مما يتطلب من ممثلي المبيعات تفسير الرسائل يدوياً والبحث في الأنظمة الداخلية عن التفاصيل. كان سير العمل المتكرر هذا يستهلك وقتاً ثميناً ويتسبب في تأخير الردود، مما حدَّ من القدرة على التوسع وأثر سلباً على رضا العملاء.

على الرغم من أن العملية لم تشكل خطراً تشغيلياً فورياً، إلا أنها مثلت فرصة ضائعة لتحقيق الكفاءة والنمو. كانت الفرصة سانحة وجلية: تحويل عملية يدوية إلى مسار عمل ذكي وانسيابي، يرفع من مستوى الكفاءة ويرتقي بتجربة العميل.