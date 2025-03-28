إدارة الشؤون المجتمعية في نيوجيرسي (NJDCA) هي وكالة حكومية تقدم التوجيه الإداري والمساعدات المالية والمساعدة الفنية للوكلاء المحليين. وتُقدم برامج وخدمات تعالج الشواغل العامة، بما في ذلك الحرائق وسلامة المباني والمصاعد، وتفتيش المساكن، والتنمية المجتمعية، وإدارة الحكومة المحلية وتمويلها.

يوجد العديد من المكاتب والوحدات داخل الإدارة مسؤولة عن إجراء عمليات التفتيش الأساسية لضمان السلامة في كل أنحاء المجتمع وإنفاذ قوانين ولاية نيوجيرسي المعمول بها:

يُفتش مكتب إنفاذ قوانين مكافحة الحرائق المباني الشاهقة والمنشآت ذات الاستخدامات الخطرة على الحياة (مثل الأفنية الداخلية متعددة الطوابق والمطابخ الصناعية وغيرها). كما أنه يُدير برامج التعليم العام ويشرف على تدريب رجال الإطفاء.​





المباني الشاهقة والمنشآت ذات الاستخدامات الخطرة على الحياة (مثل الأفنية الداخلية متعددة الطوابق والمطابخ الصناعية وغيرها). كما أنه يُدير برامج التعليم العام ويشرف على تدريب رجال الإطفاء.​ يضمن مكتب تفتيش المساكن الصيانة السليمة للفنادق والمباني السكنية متعددة الوحدات مثل الشقق لحماية صحة المقيمين وسلامتهم ورفاهيتهم.​





الصيانة السليمة للفنادق والمباني السكنية متعددة الوحدات مثل الشقق لحماية صحة المقيمين وسلامتهم ورفاهيتهم.​ تشرف وحدة سلامة المصاعد على امتثال المصاعد لمعايير السلامة للحماية من مخاطر الإصابات المتعلقة بالمعدات والصيانة.​

اغتنمت إدارة الشؤون المجتمعية في نيوجيرسي الفرصة للاستفادة من القوة الكاملة لتطبيقات الأعمال الأساسية من خلال الاستثمار في الابتكار لتحديث أنظمتها وتوفير معارف قابلة للتنفيذ وتمكين اتخاذ القرارات بشكل أسرع. وبالتعاون مع IBM Consulting® for Microsoft، صممت أنظمة حديثة متطورة قائمة على السحابة وموجهة نحو الأجهزة المحمولة لإدارة عمليات التسجيل والتفتيش والإنفاذ والفوترة والدفع على النحو الأمثل.

التحديات الرئيسية التي عالجتها الإدارة هي: عمليات التفتيش القديمة التي غالبًا ما تكون ورقية عبر مختلف المكاتب والبنية التحتية لتقنية المعلومات المجزأة والاستخدام غير الفعال للعمالة والوقت. بالإضافة إلى ذلك، كانت الأنظمة الحالية مكلفة من حيث الصيانة وعرضة لفترات تعطل متكررة ولا تلبي احتياجات المستخدمين من الجمهور أو الموظفين الحكوميين.