إدارة الشؤون المجتمعية في نيوجيرسي (NJDCA) هي وكالة حكومية تقدم التوجيه الإداري والمساعدات المالية والمساعدة الفنية للوكلاء المحليين. وتُقدم برامج وخدمات تعالج الشواغل العامة، بما في ذلك الحرائق وسلامة المباني والمصاعد، وتفتيش المساكن، والتنمية المجتمعية، وإدارة الحكومة المحلية وتمويلها.
يوجد العديد من المكاتب والوحدات داخل الإدارة مسؤولة عن إجراء عمليات التفتيش الأساسية لضمان السلامة في كل أنحاء المجتمع وإنفاذ قوانين ولاية نيوجيرسي المعمول بها:
اغتنمت إدارة الشؤون المجتمعية في نيوجيرسي الفرصة للاستفادة من القوة الكاملة لتطبيقات الأعمال الأساسية من خلال الاستثمار في الابتكار لتحديث أنظمتها وتوفير معارف قابلة للتنفيذ وتمكين اتخاذ القرارات بشكل أسرع. وبالتعاون مع IBM Consulting® for Microsoft، صممت أنظمة حديثة متطورة قائمة على السحابة وموجهة نحو الأجهزة المحمولة لإدارة عمليات التسجيل والتفتيش والإنفاذ والفوترة والدفع على النحو الأمثل.
التحديات الرئيسية التي عالجتها الإدارة هي: عمليات التفتيش القديمة التي غالبًا ما تكون ورقية عبر مختلف المكاتب والبنية التحتية لتقنية المعلومات المجزأة والاستخدام غير الفعال للعمالة والوقت. بالإضافة إلى ذلك، كانت الأنظمة الحالية مكلفة من حيث الصيانة وعرضة لفترات تعطل متكررة ولا تلبي احتياجات المستخدمين من الجمهور أو الموظفين الحكوميين.
استعانت إدارة الشؤون المجتمعية في نيوجيرسي بخبرة IBM Consulting for Microsoft لإنشاء حل شامل يمكن أن يعالج مشكلاتهم.
أدى التعاون بين الشؤون المجتمعية في نيوجيرسي (NJDCA) و IBM Consulting لصالح Microsoft إلى حلول تفتيش قائمة على السحابة لبرامج متعددة.. وبُني إطار عمل التفتيش الحديث هذا باستخدام Microsoft Dynamics 365 و Power Platform، ما يمكّن الوكالات من تحقيق أهدافها بفعالية وتعزيز السلامة العامة في كل أنحاء الولاية.
تتضمن عناصر الحل ما يأتي:
يوفر حل التفتيش الجديد مجموعة من الميزات والقدرات المصممة لتعزيز العمليات المختلفة وتحسين الكفاءة الإجمالية مثل الإشعارات الآلية وإدارة المستندات والتحليلات المتقدمة لتقارير الاستخدام المالي والموظفين ومراقبة التصاريح المرتبطة بالعقارات.
يعمل تطبيق حل التفتيش الجديد القائم على السحابة على تحسين السلامة العامة وإدارة التفتيش من خلال تعزيز مهام سير العمل وتحديث العمليات الشاملة، مع تعزيز استخدام الأجهزة المحمولة لتحسين إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام. ونتيجةً لذلك، تمكنت إدارة الشؤون المجتمعية في نيوجيرسي من تقليص تراكمات العمل المتأخر في عمليات تفتيش المساكن من عدة سنوات إلى صفر إلى ستة أشهر كما قلل حل التفتيش الجديد لدى إدارة الشؤون المجتمعية في نيوجيرسي من وقت دورة تفتيش المصاعد بنسبة تصل إلى 90%.
كجزء من المنصة الجديدة، أصبحت كل البيانات الآن مركزية من خلال Microsoft Government Cloud، وهي بيئة آمنة للغاية تعالج مختلف الأنظمة القديمة وأمن البيانات والامتثال. وعُززت إدارة المدفوعات بشكل كبير من خلال تكامل Power Pages مع نظام الدفع الخاص بحكومة نيوجيرسي باستخدام Microsoft Azure. يعمل هذا التكامل على تحسين تجربة المستخدم من خلال ميزات مثل الدفع السريع الذي يتيح للمستخدمين عرض تفاصيل الفواتير وإجراء المدفوعات من دون الحاجة إلى تسجيل الدخول.
بالإضافة إلى ذلك، تُدار الإيرادات تلقائيًا باستخدام Microsoft Power Automate، ما يقلل التكاليف ويوفر الوقت ويحد من الأخطاء البشرية المحتملة في عمليات الفواتير وتوزيع المطبوعات ومعالجة البريد وإجراءات المراقبة. وزادت الإيرادات بنسبة 46% لبرنامج تفتيش المساكن و15% لبرنامج تفتيش السلامة من الحرائق. علاوة على ذلك، يوفر هذا التحول للوكالة أحدث لوحات المعلومات والأدوات لإعداد التقارير لذكاء الأعمال (BI) المدعومة من Microsoft Power BI.
كجزء متواصل من مبادرة التحديث هذه، يطبق IBM Consulting for Microsoft الآن عملية تحسين للجدولة قائمة على Azure Open AI ورؤية في الوقت الفعلي لحالات المفتشين والتفتيش، بالإضافة إلى قدرات العمل على الأجهزة المحمولة من دون اتصال بالإنترنت.
إدارة الشؤون المجتمعية في نيوجيرسي (NJDCA) (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) هي الوكالة الحكومية التي أُنشئت لتقديم التوجيه الإداري والدعم المالي والمساعدة الفنية للحكومات المحلية ومنظمات تنمية المجتمع والشركات والأفراد لتحسين جودة الحياة في نيوجيرسي. وتُقدم برامج وخدمات تستجيب للقضايا التي تهم الجمهور، بما في ذلك السلامة من الحرائق وسلامة الأبنية، وإنتاج المساكن، والتخطيط والتنمية المجتمعية، وإدارة الحكومات المحلية وتمويلها.
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