تواجه المكسيك حاليًا تحديات كبيرة في تحقيق الشمول المالي، ولا يزال العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة غير مشمول بالخدمات المصرفية. ومع ذلك، فإن صعود التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI)، يقدم حلاً واعدًا. في حين أن 35 مليون بالغ مكسيكي (38%) ليس لديهم حساب مصرفي، فإنهم يمتلكون هاتفًا محمولًا—مما يشير إلى إمكانات الشمول المالي من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والرقمنة. علاوة على ذلك، أثبتت حلول الذكاء الاصطناعي الحواري أنها عامل تمييز محوري للمؤسسات المالية المكسيكية، كما أظهرت الشركات التي لها حضور عبر الإنترنت وتفاعل العملاء وردود الفعل.

Clip هي شركة يونيكورن (يتخطى رأسمالها مليار دولار) مكسيكية للتكنولوجيا المالية سريعة النمو تساعد في تعزيز الشمول المالي من خلال تمكين مئات الآلاف من الشركات من قبول المدفوعات الرقمية. وهي تخدم مجموعة واسعة من العملاء، من الشركات الصغيرة إلى المهنيين المستقلين، وكثير منهم لم يستخدموا الخدمات المالية والتقنية من قبل. يمكن أن يؤدي ذلك إلى أسئلة متكررة حول الرسوم وإعداد الحساب وخيارات الدفع عن بُعد وخطوط الائتمان والمفاهيم المصرفية الأخرى التي قد تكون جديدة بالنسبة لهم.

اضطرار Clip إلى خدمة آلاف المستخدمين الجدد كل شهر—دون استخدام البنية التحتية المصرفية—واجهت تحديًا: كيف يمكن دعم العملاء وتقديم المشورة لهم لاستخدام خدماتهم المالية الجديدة؟