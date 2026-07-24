Nationwide تطور خزنة Digital Vault آمنة

بفضل IBM Content Manager OnDemand، يمكن للأعضاء الوصول إلى البيانات والرسائل رقميًا.

سيدة أعمال شابة مركزة ترتدي نظارة وتعمل على كمبيوتر محمول أثناء جلوسها على طاولة في مكتب حديث
تحديث الاتصالات بين الأعضاء لتقليل استخدام الورق وخفض التكاليف

مع استمرار تطور توقعات الأعضاء، أصبح من الضروري تحويل الطريقة التي تتواصل بها Nationwide معهم. بينما تواصل Nationwide تحسين تجاربها الرقمية، فإن الطريقة التي يتم بها إنشاء وإيصال الاتصالات تتغير أيضاً. إلى جانب المراسلات الورقية التقليدية، تضمن Nationwide تقديم اتصالات رقمية آمنة وسلسة ومخصصة للعملاء الذين يرغبون في ذلك.
14 مليونًا من الاتصالات تم الاستغناء عنها سنويًا 75 ألفًا من التنزيلات اليومية عبر القنوات
يمثل Digital Vault خطوة كبيرة إلى الأمام في طريقة خدمتنا لأعضائنا، والذي يتيح لهم الوصول بسهولة إلى معلوماتهم بطريقة آمنة ومستدامة. كان إنشاء مستودع مشترك لتخزين مستندات العملاء في مكان واحد بأمان أمرًا بالغ الأهمية لأعمالنا، لذا استفدنا من IBM Content Manager OnDemand لتحويل العمليات الورقية إلى تجربة رقمية حديثة أسرع وأبسط ومصممة للمستقبل.
Amitesh Mishra المدير التنفيذي للمعلومات (CIO)، منصات تجربة العملاء جمعية Nationwide Building Society
توفير Digital Vault آمن باستخدام IBM CMOD

بعد مرحلة استكشاف استمرت 12 أسبوعاً، دخلت "Nationwide" في شراكة مع IBM® Consulting و IBM Technology لتصميم وتقديم Digital Vault—وهي منصة آمنة تدعم السحابة لتخزين وتوزيع ملايين المستندات. لتلبية متطلبات النطاق والأمان، اختار فريق IBM و Nationwide المشترك IBM Content Manager OnDemand (CMOD) ليكون الأساس. يًمكن CMOD من الاستيعاب المؤتمت لأنواع متعددة من المستندات، والبحث والاسترجاع عالي الأداء، والتسليم الرقمي الآمن عبر مختلف القنوات والأجهزة، مع توفير نموذج استهلاك SaaS قابل للتوسع يتوافق مع نمو حجم العمل.

عملت كل من Nationwide و IBM Consulting كفريق تسليم متكامل لإطلاق Digital Vault عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وبوابة خدمة وإدارة الأعضاء (SAMM). معاً خلقا تجربة آمنة وقابلة للتوسع وسلسة لكل من الأعضاء والزملاء. قامت الفريق المشترك بمواءمة تطوير الواجهات الأمامية والخلفية، واستيعاب المستندات، والترحيل، وتكامل الخدمات، مما أدى إلى دمج تقنيات مثل .NET و Swift و Kotlin و IBM Content Manager OnDemand في منصة واحدة متماسكة. مكّن هذا النهج التعاوني الموحد البرنامج من الانطلاق قبل موعده المحدد بربع كامل.

 
أخبرنا الأعضاء أن الوصول إلى البيانات والمستندات في أثناء التنقل هو الشيء الأول الذي يريدونه من خدمتنا. توفر الخزنة Digital Vault ذلك بالضبط؛ حيث تمكنهم من الوصول إلى المعلومات التي يعتمدون عليها مباشرة، في أي وقت وأينما احتاجوا إليها. كان طموحنا هو إنشاء تجربة رقمية سهلة الاستخدام للأعضاء مع تحقيق أعلى معايير الأمان والأداء. وقد حققنا ذلك بالضبط من خلال Digital Vault. يمكن للأعضاء الآن استرجاع الوثائق الرئيسية فورًا عبر القنوات التي يثقون بها، ويستفيد زملاؤنا من الرؤية الموحدة نفسها. إنها خطوة مهمة في رحلتنا نحو تقديم خدمة رقمية حقيقية.
Simon Rimmer المدير التنفيذي للمعلومات والتكامل الرقمي جمعية Nationwide Building Society
تجارب أعضاء آمنة وسلسة ومستدامة

في نوفمبر 2024، أطلقت Nationwide و IBM خدمة Digital Vault عبر منصات Internet Bank و SAMM—مما أدى إلى إنشاء نظام آمن وقابل للتوسع يدعم أكثر من 137 نوعاً من المستندات ويقدم تجارب متسقة وعالية الجودة عبر الويب والأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية. باستخدام IBM CMOD، توفر Nationwide الآن رؤية شاملة لوثائق كل عضو، وهي متاحة لكل من الأعضاء والزملاء في الوقت الفعلي. يعمل الحل على تحسين رضا العملاء، وتعزيز كفاءة الخدمة، وتسريع رحلة Nationwide نحو مستقبل بلا أوراق.

النتائج الرئيسية: توفير كبير في التكاليف السنوية من خلال تقليل استخدام الورق والبريد؛ الاستغناء عن 14 مليون رسالة مطبوعة ومرسلة بالبريد سنويًا؛ 116000 عملية تنزيل يوميًا؛ الوصول إلى 34 مليون مستند حتى الآن؛ تخزين 3 مليارات مستند عبر 280 نوعًا من المستندات؛ واعتماد بنسبة 100% من قبل مستخدمي الإنترنت والخدمات المصرفية للأعمال. استجاب الأعضاء استجابة إيجابية، وأشادوا بسهولة وسرعة الوصول إلى البيانات والاتصالات. 
حول جمعية Nationwide Building Society

Nationwide هي أكبر جمعية بناء في العالم، ولديها أكثر من 16 مليون عضو. بعد استحواذها على Virgin Money UK PLC، أصبحت Nationwide ترتبط بواحد من كل ثلاثة أشخاص في المملكة المتحدة، وتعد ثاني أكبر مزود للرهون العقارية وودائع التجزئة. كما أنها تعد مزوداً رئيسياً للحسابات الجارية، وبطاقات الائتمان، والقروض الشخصية، والخدمات المصرفية للأعمال. بإمكان العملاء اختيار إدارة شؤونهم المالية عبر الفرع، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو الإنترنت، أو الهاتف، أو البريد. يعمل لدى شركة Nationwide حوالي 25000 موظف ويقع مكتبها الرئيسي في سويندون بالمملكة المتحدة.  

بصفتها مزود خدمات مالية مملوكًا لأعضائها، وليس للمساهمين، فإن هدف Nationwide هو: تقديم الخدمات المصرفية؛ ولكن بطريقة أكثر عدلاً، وأكثر فائدة، ولصالح المجتمع. لمزيد من المعلومات، راجع نبذة عنَّا | Nationwide.

 مكونات الحل IBM Content Manager OnDemand IBM® Consulting
بناء مسار أسرع نحو الخدمات المصرفية غير الورقية

شاهد كيف ساعدت IBM مؤسسة Nationwide Building Society على إنشاء خزنة Digital Vault آمنة لتقليل استخدام الورق، وخفض التكاليف، وتمكين الأعضاء من الوصول إلى مستنداتهم بسرعة أكبر.

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