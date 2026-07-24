Nationwide تطور خزنة Digital Vault آمنة

بعد مرحلة استكشاف استمرت 12 أسبوعاً، دخلت "Nationwide" في شراكة مع IBM® Consulting و IBM Technology لتصميم وتقديم Digital Vault—وهي منصة آمنة تدعم السحابة لتخزين وتوزيع ملايين المستندات. لتلبية متطلبات النطاق والأمان، اختار فريق IBM و Nationwide المشترك IBM Content Manager OnDemand (CMOD) ليكون الأساس. يًمكن CMOD من الاستيعاب المؤتمت لأنواع متعددة من المستندات، والبحث والاسترجاع عالي الأداء، والتسليم الرقمي الآمن عبر مختلف القنوات والأجهزة، مع توفير نموذج استهلاك SaaS قابل للتوسع يتوافق مع نمو حجم العمل.

عملت كل من Nationwide و IBM Consulting كفريق تسليم متكامل لإطلاق Digital Vault عبر الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وبوابة خدمة وإدارة الأعضاء (SAMM). معاً خلقا تجربة آمنة وقابلة للتوسع وسلسة لكل من الأعضاء والزملاء. قامت الفريق المشترك بمواءمة تطوير الواجهات الأمامية والخلفية، واستيعاب المستندات، والترحيل، وتكامل الخدمات، مما أدى إلى دمج تقنيات مثل .NET و Swift و Kotlin و IBM Content Manager OnDemand في منصة واحدة متماسكة. مكّن هذا النهج التعاوني الموحد البرنامج من الانطلاق قبل موعده المحدد بربع كامل.