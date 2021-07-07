يعمل IBM Content Manager OnDemand تلقائيًا على التقاط المستندات وتخزينها، ويوفر خيارات قوية للبحث والاسترجاع.
يمكن نشر الحل في البيئات المحلية أو في بنية IBM Cloud تحتية آمنة ذات مستأجر واحد.
يُتيح أرشفة وتسجيل وتخزين كميات كبيرة من البيانات والمراسلات الصادرة.
يوفر خيارات أرشفة وبحث واسترجاع قوية مع حل عميل الويب.
ينشئ عرضًا بزاوية 360 درجة لكل عميل ويقدِّم هذا العرض إلى الشخص المناسب، في المكان المناسب.
يعمل كمنصة لتنفيذ حلول عرض الفواتير الإلكترونية والدفع، بهدف تحسين خدمة العملاء وزيادة معدلات الاحتفاظ بهم.
John Rigg
رئيس المكتب - إدارة الخدمات الإنسانية في إلينوي
مع الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ حل IBM ECM، انخفض وقت استرجاع مستندات سِجِل الحالات من دقائق إلى ثوانٍ، ما ساهم في تحسين إنتاجية الموظفين وجودة الخدمة المقدمة للعملاء. “