تتعاون الوكالة الوطنية للتعليم في ليتوانيا مع S2P لنشر تقنية IBM watsonx لأتمتة تحليل تقارير المدارس.
الوكالة الوطنية للتعليم (NAE) هي جهة إدارة عامة أنشأتها وزارة التعليم والرياضة والعلوم في جمهورية ليتوانيا. تدير الوكالة شؤون التعليم داخل البلاد من خلال جهود تشمل ضمان ممارسات تعليمية شاملة، وتنظيم برامج للتطوير المهني للمعلمين، وتقييم أداء الطلاب، وغيرها.
وضمن مسؤولياتها، تجمع NAE تقارير إدارة المدارس لرصد وضع التعليم على مستوى كل مدرسة وكل بلدية وعلى المستوى الوطني. يُقدَّم سنويًا نحو 3,000 تقرير جديد، تضم مزيجًا من البيانات المنظمة وغير المنظمة، وتُحفَظ ضمن مجموعة واسعة من تنسيقات الملفات. كان استخراج البيانات غير المنسَّقة من كل تقرير—بمتوسط 10 صفحات للتقرير—يستغرق نحو أربع ساعات من العمل اليدوي، وهو عبء غير قابل للاستمرار بالنسبة إلى NAE.
وفي الوقت نفسه، واجهت NAE صعوبة في مقارنة هذه التقارير ببيانات أخرى مثل معدلات تسجيل الطلاب والتمويل، ما صعّب الحصول على صورة شاملة لأداء المدارس. وبهدف إتاحة مزيد من الوقت لقادة التعليم لمراجعة النتائج وصياغة توصيات سياسات قائمة على البيانات، سعت الوكالة إلى حل لأتمتة إدخال الوثائق وتحليلها.
بالتعاون مع شريك أعمال IBM، شركة S2P، اختارت NAE حل IBM watsonx.ai© وتقنيات IBM Cognos Analytics كأساس لحل أتمتة مُعزَّز بالذكاء الاصطناعي.
طوّرت S2P حلاً لاستخراج البيانات من مستندات مصدر متعددة بتنسيقات مختلفة، وتقديم تحليلات مُوحَّدة وفق 14 مؤشر أداء رئيسي (KPI) مختلفًا يحدده العميل. في البداية، تُستخرَج البيانات غير المنسّقة وتُحوَّل ثم تُدرَج في قاعدة بيانات متجهات. وفي الخطوة الثانية، يعالج IBM watsonx.ai المعلومات وفقًا لمتطلبات إعداد التقارير. بعد ذلك، يقيّم الذكاء الاصطناعي المعلومات ويُنتج قيمة لكل مؤشر أداء رئيسي على مقياس من صفر إلى ثلاثة، مع مراعاة عوامل مثل استخدام كل مدرسة لأساليب تعلّم مبتكرة. وتزوّد مؤشرات الأداء الرئيسية هذه الوكالة بأدلة تستند إليها في قرارات السياسات.
وبعد تحميل جميع المعلومات في قاعدة بيانات منظمة، يمكن مقارنة مجموعة البيانات ببيانات منظمة أخرى من النظام الوطني لإدارة التعليم، الذي يستمد معلوماته من أكثر من 40 سجلًا مختلفًا. ثم تُغذّى هذه البيانات كلها إلى Cognos Analytics، ما يتيح إنشاء سلسلة من لوحات المعلومات لمساعدة قيادات NAE على تصور أداء نظام التعليم الوطني.
ويعلّق Eduardas Daujotis، مدير الشؤون الإدارية في قسم موارد المعلومات لدى NAE، قائلًا: "لم يكن هذا المشروع المبتكر ممكنًا لولا تفاني شركة S2P وخبرتها".
بفضل حل قائم على تقنيتَي IBM watsonx.ai وIBM Cognos Analytics، ألغت NAE عملية استخراج البيانات اليدوية السابقة، ما أسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 99%. وفي الوقت نفسه، ومن خلال تبسيط عملية التحليلات، باتت الوكالة قادرة على مقارنة مجموعات البيانات عبر الأنظمة بسهولة لوضع أداء كل مدرسة وكل بلدية ضمن سياقه.
ومع جمع الحل لمزيد من البيانات سنويًا، ستتمكن NAE من تتبّع أداء النظام التعليمي بأكمله عامًا بعد عام، واستخلاص رؤى عميقة حول هذه الخدمة الاجتماعية المحورية. كما ستُتيح البيانات المُجمَّعة اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية لدعم رسم مستقبل نظام التعليم في ليتوانيا.
ويختتم Daujotis قائلًا: "بفضل تقنيات S2P وIBM، يمكننا مواصلة مهمتنا بثقة لتحسين نظام التعليم في ليتوانيا عبر اتخاذ قرارات قائمة على البيانات".
الوكالة الوطنية للتعليم هي جهة إدارة عامة أنشأتها وزارة التعليم والرياضة والعلوم في جمهورية ليتوانيا. بدأت الوكالة عملها رسميًا في 1 سبتمبر 2019، عقب دمج ست مؤسسات هي: المركز الوطني للامتحانات، والوكالة الوطنية لتقييم المدارس، ومركز التربية الخاصة وعلم النفس، ومركز إمدادات التعليم، ومركز تكنولوجيا المعلومات في التعليم، ومركز تطوير التعليم.
تأسست S2P عام 2009 ويقع مقرها الرئيسي في فيلنيوس، وهي شريك أعمال رائد لشركة IBM في ليتوانيا. توفّر الشركة حلولًا متخصصة لإدارة الأداء المؤسسي وذكاء الأعمال لكلٍ من الجهات العامة والخاصة.
استفِد من IBM watsonx وIBM Cognos Analytics لتحويل البيانات غير المنظمة إلى رؤى واضحة وسهلة الفهم.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2025.
IBM، وشعار IBM، وCognos، وwatsonx.ai هي علامات تجارية لشركة IBM Corp.، مسجلة في العديد من الاختصاصات القضائية حول العالم.
الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات نظم العميل وظروفها، وبالتالي، لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.