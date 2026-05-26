هل يمكن أن تقلل تكنولوجيا المعلومات من تأثيرها البيئي من دون المساس بأداء التطبيقات أو الابتكار؟

يوضح Gauthier Siri، مهندس التكنولوجيا في IBM Client Engineering قائلاً: “هنا في Montpellier، نستضيف أحدث تقنيات البنية التحتية—IBM Z، وIBM® LinuxONE، وIBM Power، وIBM Storage—والتي يمكن دمجها في بيئات هجينة مع IBM Cloud، بالإضافة إلى Amazon Web Services (AWS)، وMicrosoft Azure Google Cloud Platform (GCP).” ويضيف Siri: “يستخدم مركز بياناتنا مجموعة واسعة من موظفي IBM الذين يدعمون العملاء وينفذون أحمال تشغيل قصيرة الأمد مثل إثبات المفهوم (POC)، والعروض التوضيحية، وتصميم العديد من البُنى المخصصة بشدة.”

ومع اعتماد العديد من المستخدمين على مركز بيانات Montpellier، يركز فريق البنية التحتية بشكل كبير على ضمان أداء التطبيقات—لكن هذه ليست الأولوية الإستراتيجية الوحيدة للفريق. يركز الفريق أيضًا على أداء دوره في تعزيز أهداف IBM المتعلقة بالحفاظ على الطاقة.

منذ أوائل التسعينيات، تلتزم IBM بالتصدي لتغير المناخ من خلال برامج الحفاظ على الطاقة وحماية المناخ. في عام 2021، وضعت IBM هدفًا جديدًا لتحقيق صافي صفري من انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) بحلول عام 2030. تتمثل مهمة مركز بيانات Montpellier في تحقيق أقل تأثير بيئي ممكن، مع الاستمرار في تقديم خدمة استثنائية لمستخدميه النهائيين. ولهذا السبب، ينفذ الفريق IBM Turbonomic وIBM Instana، وكلاهما الآن جزء من منصة Concert.