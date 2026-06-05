تأمين سلسلة التوريد الغذائي: MHP تعيد ابتكار عملياتها الأمنية

بناء مركز عمليات أمنية حديث لحماية بيئات تكنولوجيا المعلومات الحساسة والتكنولوجيا التشغيلية الحيوية
تُعد MHP واحدة من أكبر الشركات الزراعية المتكاملة رأسيًا في أوروبا وهي مساهم رئيسي في سلسلة التوريد الغذائي العالمية. وتُعد MHP الأمن السيبراني بمثابة أولوية استراتيجية. ولحماية بيئات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية الحيوية لديها، احتاجت MHP إلى تحديث عملياتها الأمنية. وكان الهدف هو تعزيز المرونة التشغيلية، وضمان استمرارية الأعمال، والحفاظ على الثقة عبر منظومتها العالمية. واجهت MHP تحديًا يتمثل في تعزيز وضعها الأمني للحماية من التهديدات السيبرانية البارزة في عصر الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وتطلبت الشركة مركز عمليات أمنية (SOC) قويًا يمكنه توفير رؤية مركزية، وتحليلات متقدمة، وقدرات استجابة مؤتمتة لكشف التهديدات السيبرانية والاستجابة لها بفعالية. ولمواجهة هذا التحدي، تعاونت MHP مع IBM لبناء مركز عمليات أمنية (SOC) حديث مدعوم بمنصتي IBM QRadar SIEM وQRadar SOAR.
كشف أسرع للتهديدات بفضل الرؤية المركزية
تعامل منسق مع الحوادث عبر استجابة مؤتمتة
قبل هذا التحول، واجهت MHP تحديات كبيرة في إدارة بيئة تكنولوجيا المعلومات المتنامية والمتزايدة التعقيد. وعانت الفرق الأمنية من تشتت الرؤية عبر أنظمة متعددة، والتعامل اليدوي مع التنبيهات، وحجم هائل من الأحداث أدت إلى تأخر الكشف والاستجابة. وقد أدى غياب الربط المركزي وعمليات الاستجابة الموحدة للحوادث إلى زيادة مخاطر عدم كشف التهديدات وإطالة وقت بقائها، ما أثر بشكل مباشر في قدرة الشركة على حماية الأصول الحيوية وضمان استمرارية الأعمال.
تمكنت MHP من تحديث عمليات الأمن السيبراني عبر بناء مركز عمليات أمنية (SOC) مركزي مدعوم بـ IBM® Qradar® SIEM وIBM QRadar SOAR. ومن خلال دمج البيانات وعمليات القياس عن بُعد من البيئات المحلية والسحابية، اكتسب الفريق السيبراني لشركة MHP رؤية فورية للتهديدات، ما أتاح ربط الأحداث في زمن شبه حقيقي تقريبًا. وأتاحت التحليلات المتقدمة وضبط حالات الاستخدام لمركز العمليات الأمنية (SOC) كشف الأنشطة المشبوهة في غضون ثوانٍ بدلاً من ساعات، ما أدى إلى تحويل الوضع الأمني من مرحلة الاستجابة إلى مرحلة المبادرة والوقاية.
ومع دمج أدلة العمل المؤتمتة في منصة QRadar SOAR، أصبحت الاستجابة للحوادث مبسطة ومتسقة عبر الفرق. تمت أتمتة المهام الروتينية مثل إثراء البيانات والتصنيف والاحتواء، ما أدى إلى تقليل متوسط وقت الاستجابة (MTTR) وتفرغ المحللين للتركيز على التهديدات ذات الأثر الكبير. ونتيجة لذلك، حققت الشركة تحسنًا ملموسًا في سرعة الكشف وكفاءة الاستجابة، ما عزز مرونتها في مواجهة الهجمات السيبرانية الحديثة مع ضمان الحماية المستمرة لأصول العمل الحيوية.
عززت MHP وضعها الأمني السيبراني بشكل كبير من خلال تطبيق منصتي IBM QRadar SIEM وQRadar SOAR. يوفر مركز العمليات الأمنية (SOC) الحديث رؤية مركزية، وتحليلات متقدمة، واستجابة مؤتمتة، ما يتيح كشفًا أسرع للتهديدات وتعاملاً منسقًا مع الحوادث. ويعزز هذا التحول المرونة التشغيلية، واستمرارية الأعمال، والثقة عبر منظومة MHP العالمية. ومن خلال الاستفادة من IBM QRadar SIEM، يمكن لشركة MHP جمع البيانات وربطها من مصادر مختلفة عبر بيئة تكنولوجيا المعلومات لديها في رؤية شاملة للأحداث الأمنية. وتساعد وحدة تحليلات سلوك المستخدم المتكاملة على التمييز بين سلوك المستخدم العادي والسلوكيات الشاذة، ما يتيح للفرق الاستجابة بشكل أسرع للأنشطة الضارة. ومع منصة IBM QRadar SOAR، يستخدم المحللون واجهة تحكم SOAR للمهام اليومية مثل إدارة التذاكر، وتتبع المقاييس، والإرشادات الخاصة بكل حالة، ما يعزز قدرتهم على تحليل الحوادث الأمنية والاستجابة لها وإدارتها بفعالية. ويشير Yurii Shatylo مسؤول أمن المعلومات (CISO) في MHP، قائلاً: "هذا ليس مجرد مشروع أمني—بل هو ركيزة أساسية للثقة والاستقرار والمرونة لمنظومة MHP بأكملها." ولقد أصبح مركز العمليات الأمنية (SOC) الجديد مكونًا حيويًا في استراتيجية الأمن السيبراني لشركة MHP، ما يتيح للشركة الاستجابة للتهديدات السيبرانية بكفاءة وفعالية أكبر.
تُعد MHP شركة دولية للأغذية والزراعة، وتنتج منتجات غذائية صحية عالية الجودة تعزز حياة مستهلكيها. وتمتلك الشركة منشآت إنتاج في أوكرانيا وإسبانيا وفي جميع أنحاء جنوب شرق أوروبا، وهي متخصصة في تطبيق أحدث التقنيات الغذائية والزراعية ونشرها عبر عملياتها. وتُدرج أسهم MHP في بورصة لندن. وتوظف MHP أكثر من 38,000 موظف في أوكرانيا وخارجها، وتصنف ضمن أفضل 20 جهة توظيف في أوكرانيا، وفقًا لمجلة فوربس أوكرانيا. تُعد MHP أكبر مكلف منفرد بسداد الضرائب في القطاع الزراعي بأوكرانيا، وصنفتها مجلة فوربس أوكرانيا كأحد أكبر المستثمرين في البلاد في عام 2024. وتَُعد MHP الشركة الرائدة في إنتاج الدواجن في أوروبا وفقًا لتصنيف WattPoultry. وتصدر MHP منتجاتها إلى أكثر من 80 دولة حول العالم. وتطور الشركة أكثر من 15 علامة تجارية للمنتجات الغذائية، وتدير بالتعاون مع شركائها العديد من السلاسل، بما في ذلك متاجر MeatMarket ومنافذ Döner Market. مؤسس شركة MHP ورئيسها التنفيذي هو رجل الأعمال الأوكراني يوري كوسيوك.
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